IPL का काला सच: ऋषभ पंत के इस्तीफे की कहानी निकली फर्जी, LSG ने छीन ली थी उनसे कप्तानी!
लखनऊ सुपर जायंट्स का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। ऋषभ पंत के इस्तीफे की कहानी फर्जी निकली है। पंत ने कप्तानी पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उनसे कप्तानी छीनी गई थी। वे अब दिल्ली कैपिटल्स लौटना चाहते हैं।
लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। वे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। एलएसजी ने इस खिलाड़ी को टीम की कप्तानी भी उसी सीजन सौंप दी थी। हालांकि, टीम का प्रदर्शन उस सीजन अच्छा नहीं रहा था। इसके बावजूद पंत को 2026 के लिए रिटेन किया गया और इस बार भी न तो उनका बल्ला चला और न ही टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट खत्म हो गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एक आधिकारिक बयान आया कि पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि, ये सच नहीं है। ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं।
दरअसल, जब ऋषभ पंत की खुद की फॉर्म और टीम की फॉर्म अच्छी नहीं थी तो उनसे कप्तानी जाने की बात सामने आ रही थी। 27 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद एलएसजी को कुछ हासिल नहीं हुआ। टीम पिछले दो सीजन प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना तो छोड़िए, करीब भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कप्तान पर गाज गिरनी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ढोंग किया गया कि ऋषभ पंत ने एलएसजी की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, मगर इस इस्तीफे की सच्चाई कुछ और थी।
क्रिकब्लॉगर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलएसजी के मैनेजमेंट ने पंत से कप्तानी छीनी थी। टीम और पंत के रेप्यूटेशन बरकरार रखने के लिए सोशल मीडिया पर टीम के डायरेक्टर टॉम मूडी के हवाले से कहा गया कि ऋषभ पंत ने कप्तानी से इस्तीफे दे दिया है। एक्स पर टीम ने मूडी की ओर से लिखा, "ऋषभ ने यह अनुरोध फ्रैंचाइजी से किया था और हमने इसे सम्मान से मान लिया है। ये फैसले कभी आसान नहीं होते। हम ऋषभ के आभारी हैं कि उन्होंने कप्तान के तौर पर इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी लाया है। हमारा फोकस अब मिलकर सबसे अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए फिर से बनाना और रीस्ट्रक्चर करना है।"
वहीं, अगर रिपोर्ट की मानें तो पंत से मैनेजमेंट ने आईपीएल 2026 के ठीक बाद कप्तानी छीन ली थी। उसी समय पंत ने नई टीम ज्वॉइन करने का मन बना लिया था। अपने साथी क्रिकेटरों से भी उन्होंने नई टीम के लिए बात की थी और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स लौटने का फैसला उन्होंने किया। इसके लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड हो सकती है। कुलदीप यादव एलएसजी जा सकते हैं और पंत फिर से दिल्ली लौट सकते हैं।
पंत को ठहराया गया जिम्मेदार
सूत्रों ने यह भी बताया कि LSG मैनेजमेंट ने खराब 2026 सीजन के लिए पंत को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया। इस मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक, आईपीएल 2026 में टीम के प्रदर्शन के लिए जितनी आलोचना पंत की टीम मैनेजमेंट की तरफ से हुई, उतनी टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी या सदस्य की नहीं हुई। सूत्र ने बताया, "IPL सीजन के तुरंत बाद पंत को कप्तान के पद से हटाने की जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही, पंत भी ऐसी फ्रेंचाइजी के साथ बने रहने के बजाय कहीं और जाने के लिए उत्सुक दिखे, जहां उन्हें अब कोई अहमियत नहीं महसूस होती थी।"
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विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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