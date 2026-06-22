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IPL का काला सच: ऋषभ पंत के इस्तीफे की कहानी निकली फर्जी, LSG ने छीन ली थी उनसे कप्तानी!

Vikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लखनऊ सुपर जायंट्स का एक बड़ा झूठ पकड़ा गया है। ऋषभ पंत के इस्तीफे की कहानी फर्जी निकली है। पंत ने कप्तानी पद से इस्तीफा नहीं दिया था, बल्कि उनसे कप्तानी छीनी गई थी। वे अब दिल्ली कैपिटल्स लौटना चाहते हैं।

IPL का काला सच: ऋषभ पंत के इस्तीफे की कहानी निकली फर्जी, LSG ने छीन ली थी उनसे कप्तानी!

लखनऊ सुपर जायंट्स यानी एलएसजी ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में 27 करोड़ रुपये में खरीदा था। वे आईपीएल के इतिहास के सबसे महंगे खिलाड़ी बने थे। एलएसजी ने इस खिलाड़ी को टीम की कप्तानी भी उसी सीजन सौंप दी थी। हालांकि, टीम का प्रदर्शन उस सीजन अच्छा नहीं रहा था। इसके बावजूद पंत को 2026 के लिए रिटेन किया गया और इस बार भी न तो उनका बल्ला चला और न ही टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया। टूर्नामेंट खत्म हो गया तो लखनऊ सुपर जायंट्स की ओर से एक आधिकारिक बयान आया कि पंत ने कप्तानी छोड़ने का फैसला किया है। हालांकि, ये सच नहीं है। ऐसा रिपोर्ट्स कहती हैं।

दरअसल, जब ऋषभ पंत की खुद की फॉर्म और टीम की फॉर्म अच्छी नहीं थी तो उनसे कप्तानी जाने की बात सामने आ रही थी। 27 करोड़ रुपये खर्च करने के बावजूद एलएसजी को कुछ हासिल नहीं हुआ। टीम पिछले दो सीजन प्लेऑफ्स के लिए क्वालीफाई करना तो छोड़िए, करीब भी नहीं पहुंच पाई। ऐसे में कप्तान पर गाज गिरनी थी, लेकिन सोशल मीडिया पर एक ढोंग किया गया कि ऋषभ पंत ने एलएसजी की कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है, मगर इस इस्तीफे की सच्चाई कुछ और थी।

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क्रिकब्लॉगर की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि एलएसजी के मैनेजमेंट ने पंत से कप्तानी छीनी थी। टीम और पंत के रेप्यूटेशन बरकरार रखने के लिए सोशल मीडिया पर टीम के डायरेक्टर टॉम मूडी के हवाले से कहा गया कि ऋषभ पंत ने कप्तानी से इस्तीफे दे दिया है। एक्स पर टीम ने मूडी की ओर से लिखा, "ऋषभ ने यह अनुरोध फ्रैंचाइजी से किया था और हमने इसे सम्मान से मान लिया है। ये फैसले कभी आसान नहीं होते। हम ऋषभ के आभारी हैं कि उन्होंने कप्तान के तौर पर इस ड्रेसिंग रूम में जो कुछ भी लाया है। हमारा फोकस अब मिलकर सबसे अच्छे स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए फिर से बनाना और रीस्ट्रक्चर करना है।"

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वहीं, अगर रिपोर्ट की मानें तो पंत से मैनेजमेंट ने आईपीएल 2026 के ठीक बाद कप्तानी छीन ली थी। उसी समय पंत ने नई टीम ज्वॉइन करने का मन बना लिया था। अपने साथी क्रिकेटरों से भी उन्होंने नई टीम के लिए बात की थी और आखिर में दिल्ली कैपिटल्स लौटने का फैसला उन्होंने किया। इसके लिए दिल्ली कैपिटल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स में ट्रेड हो सकती है। कुलदीप यादव एलएसजी जा सकते हैं और पंत फिर से दिल्ली लौट सकते हैं।

पंत को ठहराया गया जिम्मेदार

सूत्रों ने यह भी बताया कि LSG मैनेजमेंट ने खराब 2026 सीजन के लिए पंत को काफी हद तक जिम्मेदार ठहराया। इस मामले से वाकिफ लोगों के मुताबिक, आईपीएल 2026 में टीम के प्रदर्शन के लिए जितनी आलोचना पंत की टीम मैनेजमेंट की तरफ से हुई, उतनी टीम के किसी दूसरे खिलाड़ी या सदस्य की नहीं हुई। सूत्र ने बताया, "IPL सीजन के तुरंत बाद पंत को कप्तान के पद से हटाने की जल्दबाजी पर सवाल उठ रहे हैं। साथ ही, पंत भी ऐसी फ्रेंचाइजी के साथ बने रहने के बजाय कहीं और जाने के लिए उत्सुक दिखे, जहां उन्हें अब कोई अहमियत नहीं महसूस होती थी।"

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


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विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


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परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


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अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


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