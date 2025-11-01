Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़rishabh Pant Delivers Under Pressure Solid Fifty Keeps 275 Target in Sight vs South Africa A
ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में दिखाया दम, भारत को जीत के लिए चाहिए 156 रन

ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में दिखाया दम, भारत को जीत के लिए चाहिए 156 रन

संक्षेप: इंडिया ए ने शनिवार को पहले अनौपचारिक टेस्ट मैच के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ए को 199 के स्कोर पर समेटने के बाद स्टंप के समय चार विकेट पर 119 रन बना बना लिये और और उसे जीत के लिए 156 रनों की दरकार है। पंत 64 रन बनाकर खेल रहे।

Sat, 1 Nov 2025 07:32 PMHimanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

कप्तान ऋषभ पंत की संयम से खेली गई नाबाद 64 रन की अर्धशतकीय पारी से भारत ए ने संभलकर खेलते हुए शनिवार को चार दिवसीय मैच के तीसरे दिन दक्षिण अफ्रीका ए द्वारा मिले 275 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए स्टंप तक चार विकेट गंवाकर 119 रन बना लिए। दक्षिण अफ्रीका ने सुबह बिना विकेट गंवाए 30 रन से खेलना शुरू किया लेकिन पूरी टीम 199 रन पर सिमट गई, जिससे भारत को जीत के लिए 275 रन का लक्ष्य मिला। भारत ए को जीत के लिए अभी 156 रन की दरकार है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

स्टंप तक पंत (81 गेंद, आठ चौके, दो छक्के) के साथ आयुष बडोनी मौजूद थे जिन्होंने अभी खाता नहीं खोला है। अब टीम को लक्ष्य तक पहुंचाने की जिम्मेदारी पंत के कंधों पर होगी। दक्षिण अफ्रीका ए के गेंदबाज अपनी रफ्तार और उछाल से भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर रहे थे। विकेटकीपर-बल्लेबाज पंत इसी समय रजत पाटीदार (28) का साथ निभाने क्रीज पर उतरे।

भारत ए ने एक समय 32 रन पर तीन विकेट गंवा दिए थे जिसमें आयुष म्हात्रे, साई सुदर्शन और देवदत्त पडिक्कल पवेलियन लौट चुके थे। पंत ने अपने अंदाज में गेंदबाजों का सामना करते हुए चौथे विकेट के लिए 77 रन की साझेदारी निभाई। वह क्रीज पर सिर्फ टिके रहने की कोशिश नहीं कर रहे थे बल्कि अपनी टीम को मैच में वापसी कराने के लिए दबदबा बनाना चाहते थे।

पंत को 46 रन पर जीवनदान मिला जब तेज गेंदबाज टियान वैन वुरेन की गेंद पर ओकुहले सेले ने फाइन लेग पर उनका आसान कैच छोड़ दिया। जल्द ही उन्होंने प्रेनेलान सुब्रायन की गेंद पर कवर पर चौका लगाकर 65 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बाद उन्होंने कुछ उपचार भी कराया जो शायद मांसपेशियों में खिंचाव के कारण कराया गया।

दूसरी तरफ पाटीदार दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजों के सामने मुश्किल में थे और उन्हें सात रन पर जीवनदान मिला। पर बाद में उन्होंने कुछ शानदार ड्राइव खेले। पर पाटीदार जल्द ही वैन वुरेन की गेंद पर अपर कट मारने की कोशिश में विकेटकीपर रिवाल्डो मून्सामी के हाथों कैच आउट हो गए। पंत इस खराब शॉट चयन से काफी निराश दिखे।

ये भी पढ़ें:जेमिमा की फॉर्म या मलाबा का स्पिन जाल? फाइनल में इन खिलाड़ियों के बीच होगी टक्कर

दक्षिण अफ्रीका ए के गेंदबाज पूरे जोश में थे लेकिन उनके बल्लेबाज ज्यादा लापरवाह दिखे। मेहमान टीम ने बिना विकेट गंवाए 30 रन से खेलना शुरू किया और पहले ही सत्र में छह विकेट खो दिए जिससे उसका स्कोर छह विकेट पर 128 रन हो गया। ऑफ स्पिनर तनुष कोटियान (26 रन देकर चार विकेट) और तेज गेंदबाज अंशुल कंबोज (39 रन देकर तीन विकेट) को दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाजों की आक्रामकता का फायदा मिला।

दक्षिण अफ्रीका ए ने 135 रन पर सातवां विकेट गंवाया जिससे तब वह बस 210 रन की बढ़त बनाए थी। पर उसके निचले क्रम के बल्लेबाजों ने जोखिम उठाते हुए आखिरी तीन विकेट के लिए 64 रन जोड़ दिए। इससे दक्षिण अफ्रीका ए को मैच में बने रहने का बेहतर मौका मिला।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team Rishabh Pant
लेटेस्ट IND vs AUS, IND-W vs AUS-W, Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |