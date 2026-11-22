ऋषभ पंत ने शतक जड़ रचा इतिहास, बनाए 5 धमाकेदार रिकॉर्ड्स; सभी SENA देशों में किया कमाल
Rishabh Pant IND vs NZ Test: ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रचा। वह सभी SENA देशों में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने। उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए।
ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। इसी के साथ उन्होंने सभी SENA देशों में भी शतक पूरे कर लिए हैं। उनका नाम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों की लिस्ट में जुड़ गया है। इस पारी में ही केएल राहुल ने शतक जड़ इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ा था। ऋषभ पंत सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 2018 में इंग्लैंड में, 2019 में ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में साउथ अफ्रीका में और अब 2026 में न्यूजीलैंड में शतक लगाया है। उनकी इस धुआंधार पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 600 रन का आंकड़ा पार कर लिया है।
SENA देशों में ऋषभ पंत के पहले शतक
2018 - इंग्लैंड में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर
2019 - ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर
2022 - दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर
2026 - न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर
चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज
मोहम्मद अजहरुद्दीन
सचिन तेंदुलकर
सईद अनवर
राहुल द्रविड़
यूनिस खान
कुमार संगकारा
विराट कोहली
केएल राहुल
ऋषभ पंत
बतौर विकेटकीपर टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक
17 - एडम गिलक्रिस्ट
12 - एंडी फ्लावर
9 - ऋषभ पंत
8 - लेस एम्स
घर के बाद बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा शतक
10 - एडम गिलक्रिस्ट
7 - ऋषभ पंत
6 - एंडी फ्लावर
5 - लेस एम्स
4 - मुशफिकुर रहीम
SENA में सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले एशियाई विकेटकीपर
7 - ऋषभ पंत
2 - मोइन खान
1 - लिटन दास
1 - केएल राहुल
1 - दिनेश चांदीमल
1 - पी जयवर्धने
1 - कालूविथाराना
1 - मुशफिकुर रहीम
1 - अमल सिल्वा
ऋषभ पंत मैदान पर तब उतरे थे जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर लीड हासिल कर चुकी थी। केएल राहुल शतक बनाकर 386 के स्कोर पर आउट हुए थे। भारत ने मेजबानों पर बढ़त तो ले ली थी, मगर मैच अभी भी पूरी तरह से अपने नाम नहीं किया था। टीम को पंत से बड़ी पारी की उम्मीद थी ताकि भारत मेजबानों पर अपना शिकंजा कस सके। भारतीय विकेट कीपर ने निराश नहीं किया और इस पारी में शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बने।
न्यूजीलैंड ने बनाए 368 रन
टॉस हारकर पहले बैटिंग करने उतरी न्यूजीलैंड की टीम ने पहली पारी में 368 रन बनाए। मेजबान टीम के लिए हेनरी निक्लस और ग्लेन फिलिप्स ने शतक जड़े। एक समय ऐसा था जब भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की आधी टीम को 70 के स्कोर पर ही पवेलियन भेज दिया था, फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने 6ठे विकेट के लिए डबल सेंचुरी पार्टनरशिप कर न्यूजीलैंड की मैच में वापसी कराई। ग्लेन फिलिप्स 118 रन बनाकर आउट हुए, वहीं निकल्स अंत तक नाबाद रहे। पूरी न्यूजीलैंड की टीम ऑलआउट हो गई, मगर निकल्स 175 रन बनाकर नाबाद रहे।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें