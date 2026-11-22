Rishabh Pant IND vs NZ Test: ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रचा। वह सभी SENA देशों में सेंचुरी लगाने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने। उन्होंने 5 बड़े रिकॉर्ड्स भी बनाए।

ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ जड़ा शतक

ऋषभ पंत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वेलिंगटन टेस्ट में शतक जड़ इतिहास रच दिया है। वह न्यूजीलैंड में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज बने हैं। इसी के साथ उन्होंने सभी SENA देशों में भी शतक पूरे कर लिए हैं। उनका नाम सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली और राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों की लिस्ट में जुड़ गया है। इस पारी में ही केएल राहुल ने शतक जड़ इस लिस्ट में अपना नाम जोड़ा था। ऋषभ पंत सभी SENA देशों में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय विकेट कीपर बल्लेबाज भी बने। उन्होंने 2018 में इंग्लैंड में, 2019 में ऑस्ट्रेलिया में, 2022 में साउथ अफ्रीका में और अब 2026 में न्यूजीलैंड में शतक लगाया है। उनकी इस धुआंधार पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 600 रन का आंकड़ा पार कर लिया है।

SENA देशों में ऋषभ पंत के पहले शतक 2018 - इंग्लैंड में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर

2019 - ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर

2022 - दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर

2026 - न्यूजीलैंड में टेस्ट शतक बनाने वाले पहले भारतीय विकेटकीपर

चारों SENA देशों में टेस्ट शतक लगाने वाले एशियाई बल्लेबाज मोहम्मद अजहरुद्दीन

सचिन तेंदुलकर

सईद अनवर

राहुल द्रविड़

यूनिस खान

कुमार संगकारा

विराट कोहली

केएल राहुल

ऋषभ पंत

17 - एडम गिलक्रिस्ट

12 - एंडी फ्लावर

9 - ऋषभ पंत

8 - लेस एम्स

घर के बाद बतौर विकेट कीपर सबसे ज्यादा शतक 10 - एडम गिलक्रिस्ट

7 - ऋषभ पंत

6 - एंडी फ्लावर

5 - लेस एम्स

4 - मुशफिकुर रहीम

SENA में सबसे ज़्यादा टेस्ट शतक बनाने वाले एशियाई विकेटकीपर 7 - ऋषभ पंत

2 - मोइन खान

1 - लिटन दास

1 - केएल राहुल

1 - दिनेश चांदीमल

1 - पी जयवर्धने

1 - कालूविथाराना

1 - मुशफिकुर रहीम

1 - अमल सिल्वा

ऋषभ पंत मैदान पर तब उतरे थे जब भारतीय टीम न्यूजीलैंड पर लीड हासिल कर चुकी थी। केएल राहुल शतक बनाकर 386 के स्कोर पर आउट हुए थे। भारत ने मेजबानों पर बढ़त तो ले ली थी, मगर मैच अभी भी पूरी तरह से अपने नाम नहीं किया था। टीम को पंत से बड़ी पारी की उम्मीद थी ताकि भारत मेजबानों पर अपना शिकंजा कस सके। भारतीय विकेट कीपर ने निराश नहीं किया और इस पारी में शतक जड़ने वाले दूसरे भारतीय बने।