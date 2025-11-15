ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बने भारत के नए ‘सिक्सर किंग’, वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ रचा इतिहास

संक्षेप: ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में जारी पहले टेस्ट में एक छक्का लगाते ही इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट क्रिकेट में अब भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा है।

टीम इंडिय के विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी कोलकाता टेस्ट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने केशव महाराज को लंबा छक्का लगाया। इस एक सिक्स के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, अभी तक यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था, इंग्लैंड दौरे पर पंत ने सहवाग की बराबरी तो कर ली थी, मगर अब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस रिकॉर्ड को तोड़ नया इतिहास लिखा है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अब भारत के नए सिक्सर किंग बन गए हैं।

वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में कुल 90 छक्के जड़े थे, वहीं अब 91 छक्कों के साथ ऋषभ पंत पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े नाम भी है जिन्हें ऋषभ पंत पहले ही पछाड़ चुके हैं।

भारत के लिए टेस्ट मैचों में सर्वाधिक छक्के 91 ऋषभ पंत

90 वीरेंद्र सहवाग

88 रोहित शर्मा

80 रवींद्र जडेजा

78 एमएस धोनी

ऋषभ पंत ने यह उपलब्धिक 38वें ओवर में हासिल की। केशव महाराज की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद उन्होंने अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ की दिशा में दनदनाता छक्का लगा दिया। पंत अपने इसी बेखौफ अंदाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में जाने जाते हैं।