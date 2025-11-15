Cricket Logo
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Rishabh Pant created history broke Virender Sehwag record becoming the Indian with the most sixes in Test cricket
ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बने भारत के नए ‘सिक्सर किंग’, वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ रचा इतिहास

ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में बने भारत के नए ‘सिक्सर किंग’, वीरेंद्र सहवाग को पछाड़ रचा इतिहास

संक्षेप: ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ कोलकाता में जारी पहले टेस्ट में एक छक्का लगाते ही इतिहास रच दिया है। वह टेस्ट क्रिकेट में अब भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने वीरेंद्र सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ा है।

Sat, 15 Nov 2025 11:17 AMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
टीम इंडिय के विस्फोटक विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जारी कोलकाता टेस्ट में उस समय इतिहास रचा, जब उन्होंने केशव महाराज को लंबा छक्का लगाया। इस एक सिक्स के साथ वह टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। जी हां, अभी तक यह रिकॉर्ड वीरेंद्र सहवाग के नाम था, इंग्लैंड दौरे पर पंत ने सहवाग की बराबरी तो कर ली थी, मगर अब उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ इस रिकॉर्ड को तोड़ नया इतिहास लिखा है। ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में अब भारत के नए सिक्सर किंग बन गए हैं।

वीरेंद्र सहवाग ने अपने करियर में कुल 90 छक्के जड़े थे, वहीं अब 91 छक्कों के साथ ऋषभ पंत पहले पायदान पर पहुंच गए हैं। टॉप-5 बल्लेबाजों की इस लिस्ट में रोहित शर्मा और एमएस धोनी जैसे बड़े नाम भी है जिन्हें ऋषभ पंत पहले ही पछाड़ चुके हैं।

भारत के लिए टेस्ट मैचों में सर्वाधिक छक्के

91 ऋषभ पंत

90 वीरेंद्र सहवाग

88 रोहित शर्मा

80 रवींद्र जडेजा

78 एमएस धोनी

ऋषभ पंत ने यह उपलब्धिक 38वें ओवर में हासिल की। केशव महाराज की तीसरी गेंद पर चौका लगाने के बाद उन्होंने अगली गेंद पर कदमों का इस्तेमाल किया और मिड ऑफ की दिशा में दनदनाता छक्का लगा दिया। पंत अपने इसी बेखौफ अंदाज के लिए टेस्ट क्रिकेट में जाने जाते हैं।

बता दें, टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम 159 रन ही बोर्ड पर लगा पाई। जसप्रीत बुमराह ने इस दौरान 5 विकेट हॉल लिया। खबर लिखे जाने तक भारत ने 114 के स्कोर पर तीन विकेट गंवा दिए हैं। यशस्वी जायसवाल, वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल आउट हो चुके हैं। वहीं चोट के चलते शुभमन गिल रिटायर्ड हर्ट हुए थे।

Rishabh Pant India Vs South Africa
