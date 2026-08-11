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श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा हो सकते हैं ऋषभ पंत, पूर्व ऑलराउंडर ने अपनी टीम को चेताया

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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एक वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवीज महरूफ ने भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। कहा, पंत के पास आधे घंटे से 45 मिनट के भीतर मैच पलट देने की क्षमता है।

Rishabh Pant
विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत श्रीलंका के लिए साबित हो सकते हैं खतरा (फाइल फोटो)

भारत और श्रीलंका के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मैच 15 अगस्त से खेला जाएगा। भारत के लिए विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिहाज से यह सीरीज अति महत्वपूर्ण है। टीम इंडिया अगर ये दोनों मुकाबले जीतती है तो 2027 में होने वाले WTC के फाइनल में जगह बनाने की संभावनाएं बची रहेंगी। भारत 11 साल से श्रीलंका से कोई भी टेस्ट मैच नहीं हारा है, ऐसे में आंकड़ों के हिसाब से टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आता है। वैसे भी इतिहास में दोनों टीमों के बीच खेले गए मुकाबलों में भारत का पलड़ा भारी रहा है। दोनों टीमों के बीच अब तक 46 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें भारत ने 22 में जीत दर्ज की है, 7 मैच श्रीलंका ने जीते हैं और 17 मुकाबले ड्रॉ रहे हैं।

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श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा हैं ऋषभ पंत

हालांकि, रिकॉर्ड्स और आंकड़ों से इतर क्रिकेट मैदान पर खेला जाता है और उन पांच दिनों में जिस टीम के खिलाड़ी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे वही मुकाबला अपने नाम करेगी। भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले श्रीलंका के पूर्व ऑलराउंडर फरवीज महरूफ ने ऋषभ पंत को श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा माना है। उन्होंने सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क की ओर से आयोजित वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बोलते हुए भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। अभ्यास मैच में पंत सिर्फ दो और 28 रन ही बना सके, लेकिन महरूफ का मानना है कि उनकी आक्रामक और अपरंपरागत बल्लेबाजी किसी भी समय मैच का रुख बदल सकती है। उन्होंने कहा, "मैं अगर श्रीलंका के ड्रेसिंग रूम में होता तो सबसे ज्यादा चिंता ऋषभ पंत की करता। वह 30 से 45 मिनट में अकेले मैच बदलने की क्षमता रखते हैं। हमने उन्हें पहले भी ऐसा करते देखा है। उन्हें स्वाभाविक खेल खेलने की पूरी आजादी है और यही उन्हें बेहद खतरनाक बनाता है।"

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भारतीय बल्लेबाजों के लिए श्रीलंका का ये स्पिनर होगा मुश्किल

महरूफ ने भारतीय टीम को मजबूत बताते हुए कहा कि सातवें नंबर पर जडेजा की मौजूदगी टीम को अतिरिक्त मजबूती देती है। इसके बावजूद उन्होंने दो मैचों की टेस्ट सीरीज 1-1 की बराबरी पर समाप्त होने का अनुमान लगाया। उनके अनुसार भारतीय बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी चुनौती श्रीलंका के बाएं हाथ के स्पिनर प्रभात जयसूर्या होंगे, जिन्हें उन्होंने 'किंग आफ गॉल' बताया। उन्होंने कहा, "गॉल में प्रभात जयसूर्या ने बड़ी संख्या में विकेट लिए हैं। वह हवा का बेहतरीन इस्तेमाल करना जानते हैं। यहां क्रास विंड स्पिनरों को अतिरिक्त ड्रिफ्ट दिलाती है, इसलिए भारतीय स्पिनरों को भी परिस्थितियों के अनुसार जल्दी खुद को ढालना होगा। यही शृंखला का अहम पहलू साबित हो सकता है।"

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

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