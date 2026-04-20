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आयुष बडोनी को ओपन कराने के फैसले पर ऋषभ पंत ने तोड़ी चुप्पी, बोले- आइडिया बस मैदान पर जाकर…

Apr 20, 2026 07:52 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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लखनऊ सुपर जाएंट्स का बैटिंग ऑर्डर आईपीएल 2026 में हर किसी की समझ के परे हैं। अभी तक खेले 6 मैचों में तीन ओपनिंग जोड़ी के साथ लखनऊ मैदान पर उतर चुकी है। ऋषभ पंत के बाद आयुष बदोनी ने पारी का आगाज किया।

आयुष बडोनी को ओपन कराने के फैसले पर ऋषभ पंत ने तोड़ी चुप्पी, बोले- आइडिया बस मैदान पर जाकर…

लखनऊ सुपर जाएंट्स का बैटिंग ऑर्डर आईपीएल 2026 में हर किसी की समझ के परे हैं। एलएसजी के लिए टूर्नामेंट की शुरुआत में ऋषभ पंत ओपनिंग के लिए आए थे, पंत के फेल होने के बाद लखनऊ ने अपनी सफल जोड़ी मिचेल मार्श और एडन मारक्रम के साथ जाने का फैसला किया। पंजाब किंग्स के खिलाफ रविवार 19 अप्रैल को हुए मुकाबले में एक बार फिर ओपनिंग जोड़ी में बदलाव दिखा, इस बार आयुष बदोनी ने मिचेल मार्श के साथ पारी का आगज किया। ऋषभ पंत का बदोनी को ओपन भेजने का फैसला सवालों के घेरे में हैं। हालांकि इस भारतीय बल्लेबाज ने 21 गेंदों पर 35 रन बनाकर जरूर टीम को अच्छी शुरुआत दी। पंत ने अब बदोनी को ओपन कराने के अपने फैसले पर चुप्पी तोड़ी है।

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PBKS vs LSG मैच के बाद ऋषभ पंत ने कहा, "मुझे लगता है कि आइडिया बस मैदान पर जाकर खुलकर खेलने का था। यह सिर्फ आज नहीं लिया गया था। यह पहले से तय था कि वह ओपनिंग करेंगे। यह बस कुछ ऐसा था जिसे हमने अंदर ही रखा। हम टॉप ऑर्डर में थोड़ी आजादी चाहते थे और बस मिडिल ऑर्डर ही इसमें मदद करना चाहता था।

आपकी बाईं कोहनी कैसी है?

मुझे लगता है कि बायां हाथ बेहतर हो रहा है, लेकिन आज मुझे एक नया टैटू (दाएं हाथ में चोट) मिला है, इसलिए मुझे लगता है कि मेरे लिए फिर से कुछ उम्मीद करनी चाहिए (मुस्कुराते हुए)।

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आज कहां गलती हुई?

देखिए, किसी एक एरिया को बताना मुश्किल है क्योंकि बॉलर अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन साथ ही, चिंता की कुछ बातें भी हैं। लेकिन हमारे लिए कुछ पॉजिटिव बातें भी थीं जिन पर काम करना था। बैटिंग की कुछ झलक दिखी, जिसके बारे में हमने बात की। निश्चित रूप से कुछ पॉजिटिव बातें लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन साथ ही, एक टीम के तौर पर, हम हर मैच में अच्छा करेंगे।

निश्चित रूप से, हमें इस टीम पर पूरा भरोसा है। लेकिन साथ ही जब विरोधी टीम अच्छा खेल रही हो, जैसे पंजाब अभी खेल रही है, तो आपको उन्हें अच्छा हार्ड क्रिकेट खेलने का क्रेडिट भी देना होगा।

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कैसा रहा PBKS vs LSG मैच?

पंजाब किंग्स ने प्रियांश आर्य (93 रन) और कूपर कोनोली (87 रन) के अर्धशतकों के दम पर रविवार को यहां इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) टी20 मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 54 रन की आसान जीत दर्ज कर अपना विजय अभियान जारी रखा। वैभव सूर्यवंशी के साथ देश की सबसे रोमांचक टी20 बल्लेबाजी प्रतिभाओं से एक सलामी बल्लेबाज प्रियांश और कोनोली के बीच दूसरे विकेट के लिए 182 रन की साझेदारी से पंजाब किंग्स ने सात विकेट पर 254 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया।

जवाब में एलएसजी की टीम 20 ओवर में पांच विकेट पर 200 रन ही बना सकी जिसमें कप्तान ऋषभ पंत ने 43 रन, ऐडन मारक्रम ने 42 रन, मिचेल मार्श ने 40 रन और आयुष बडोनी ने 35 रन बनाए। पंजाब किंग्स के लिए मार्को यानसेन ने 37 रन देकर दो विकेट झटके जबकि अर्शदीप सिंह, विजयकुमार विशाक और युजवेंद्र चहल को एक एक विकेट मिला।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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