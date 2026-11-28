ऋषभ पंत बने WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के जड़ने वाले प्लेयर, बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड किया ध्वस्त
Rishabh Pant Breaks Ben Stokes Record: ऋषभ पंत आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले प्लेयर बन गए हैं। पंत ने भारत बनाम न्यूजीलैंड दूसरे टेस्ट में यह उपलब्धि अपने नाम की।
भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने एक धांसू रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वह आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के ठोकने वाले प्लेयर बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल डब्ल्यूटीसी में 44 मैचों में 89 सिक्स हैं। पंत ने यह कारनामा शनिवार (28 नवंबर) को क्राइस्टचर्च में न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट की पहली पारी में अंजाम दिया। उन्होंने इंग्लैंड टेस्ट टीम के पूर्व कप्तान और धाकड़ ऑलराउंडर बेन स्टोक्स का रिकॉर्ड ध्वस्त किया है। स्टोक्स ने डब्ल्यूटीसी में 68 मैच खेलने के बाद 88 छक्के लगाए थे। वह इंटरनेशनल रिटायरमेंट ले चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) ने साल 2019 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत की थी।
ऋषभ पंत बड़ी पारी नहीं खेल पाए
29 वर्षीय पंत ने भले ही जबर्दस्त उपलब्धि हासिल करने में कामयाब रहे लेकिन क्राइस्टचर्च टेस्ट के दूसरे दिन बड़ी पारी नहीं खेल पाए। उन्होंने 39 गेंदों का सामना करने के बाद 23 रन बटोरो, जिसमें एक चौका और एक छक्का है। पिछले टेस्ट में शतक जमाने वाले पंत शनिवार को रनों के लिए जूझते हुए नजर आए। वह अपनी पारी में 25 गेंदों तक कोई बाउंड्री नहीं लगा सके थे। पंत ने तेज गेंदबाज जैक डफी द्वारा डाले गए 25वें ओवर की दूसरी गेंद पर लांग ऑन की दिशा में छक्का लगाकर स्टोक्स को पछाड़ा। उन्होंने अगले ओवर में नाथन स्मिथ के खिलाफ चौका मारा। लग रहा था कि पंत लय में लौट रहे हैं लेकिन 27वें ओवर की आखिरी गेंद पर विकेट गंवा बैठे। डफी ने उन्हें काइल जैमीसन के हाथों कैच कराया। पंत आगे निकलकर हवाई शॉट खेलने के प्रयास में गच्चा खा गए।
WTC इतिहास में सबसे ज्यादा छक्के
89 - ऋभ पंत
88 - बेन स्टोक्स
56 - रोहित शर्मा
48 - शुभमन गिल
45 - यशस्वी जायसवाल
ऋषभ पंत ने की 37 रन की साझेदारी
न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 356 रन जुटाए, जिसके जवाब में भारतीय टीम लड़खड़ा गई। भारत ने 104 रन जोड़कर ही पांच विकेट गंवाए। सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल शून्य पर लौटे जबकि देवदत्त पडिक्कल (21) को अपनी जल्दबाजी का खामियाजा भुगतना पड़ा। कप्तान शुभमन गिल (17) ने टी ब्रेक से ठीक पहले गेंद को छेड़कर स्लिप में कैच थमाया। इसके बाद, पंत ने केएल राहुल के साथ चौथे चौथे विकेट के लिए 37 रनों की साझेदारी की। ओपनर राहुल 231वें ओवर में पवेलियन लौटे। उन्होंने 80 गेंदों में 25 रन जुटाए, जिसमें तीन चौके शामिल हैं।
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