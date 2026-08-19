ऋषभ पंत बने WTC में नंबर वन, रोहित शर्मा के बाद शुभमन गिल का भी रिकॉर्ड किया धराशायी
ऋषभ पंत ने शुभमन गिल को भी पीछे छोड़ दिया है और अब वह वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। पंत पहले रोहित को भी पीछे छोड़ चुके हैं।
भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कमाल की बल्लेबाजी श्रीलंका के खिलाफ दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले की दूसरी पारी में की। टीम इंडिया को जब तेजी से रनों की तलाश थी तो ऋषभ पंत आगे आए और उन्होंने 69 गेंदों में 8 चौके और 2 छक्कों की मदद से 66 रनों की पारी खेली। इसी बीच ऋषभ पंत ने शुभमन गिल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, जो पहले रोहित शर्मा को भी पीछे छोड़ चुके हैं। पंत अब भारत के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप यानी डब्ल्यूटीसी में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं।
ऋषभ पंत श्रीलंका के खिलाफ गॉल में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी में 39 रन बनाकर आउट हो गए थे, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने अर्धशतक जड़ा। इसी दौरान वह डब्ल्यूटीसी में भारत के टॉप स्कोरर बन गए। ऋषभ पंत ने गिल के रिकॉर्ड को धराशायी कर दिया। शुभमन गिल ने टीम इंडिया के लिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 2867 रन बनाए हैं, जबकि ऋषभ पंत के रनों की संख्या WTC के इतिहास में 2885 हो गए हैं। लिस्ट में तीसरे पायदान पर रोहित शर्मा हैं, जिन्होंने 2716 रन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में बनाए थे।
टॉप 10 में कोई भी भारतीय शामिल नहीं
आपकी जानकारी के लिए बता दें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में कोई भी भारतीय खिलाड़ी सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में टॉप 10 में नहीं है। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों का दबदबा है, जबकि पाकिस्तान की टीम के कप्तान बाबर आजम भी टॉप 10 में शामिल हैं और वे एकमात्र एशियाई बल्लेबाज हैं, जिन्होंने सबसे ज्यादा रन WTC में बनाए हैं। बाबर आजम लिस्ट में सातवें पायदान पर हैं, जबकि शीर्ष पर जो रूट का नाम है, जो 6651 रन अब तक 77 मैचों में बना चुके हैं।
पंत की बात करें तो उन्होंने 41 मैचों की 73 पारियों में 4 बार नाबाद रहते हुए 2885 रन बनाए हैं। उनका सर्वाधिक स्कोर 146 रन है, जबकि औसत उनका इस दौरान 41.81 का रहा है। 3870 गेंदों का सामना करने वाले ऋषभ पंत ने 74.54 के स्ट्राइक रेट से WTC में बल्लेबाजी की है। 6 शतकों के अलावा 17 अर्धशतक भी पंत के बल्ले से आए हैं, जबकि 314 चौके और 80 छक्के भी WTC में उन्होंने जड़े हैं। उनसे ज्यादा छक्के डब्ल्यूटीसी में सिर्फ बेन स्टोक्स ने जड़े हैं। स्टोक्स ने 88 छक्के विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के मैचों में जड़े थे।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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