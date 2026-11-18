ऋषभ पंत और शुभमन गिल WTC में इतिहास रचने की दहलीज पर, न्यूजीलैंड में एक को चाहिए 52 तो दूसरे को 83 रन
India vs New Zealand: ऋषभ पंत और शुभमन गिल के पास भारत बनाम न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज में एक कीर्तिमान हासिल करने का मौका है। दो मैचों की टेस्ट सीरीज 19 नवंबर से शुरू होने जा रही है।
भारत और न्यूजीलैंड के बीच गुरुवार से वेलिंगटन में दो मैचों की टेस्ट सीरीज का आगाज होने जा रहा है। न्यूजीलैंड में टी20 और वनडे सीरीज जीतने के बाद भारत अब टेस्ट में धमाल मचाने की फिराक में होगा। हालांकि, वेलिंगटन की हवादार परिस्थितियों में भारत की कड़ी परीक्षा होगी। तेज गेंदबाजों के लिए अनुकूल मानी जा रही परिस्थितियों में भारतीय बल्लेबाजों को कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यह सीरीज आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) 2025-27 का हिस्सा है। शुभमन गिल की अगुवाई वाली टीम के लिए सीरीज जीतना जरूरी है वरना भारत पर डब्ल्यूटीसी फाइनल की रेस से बाहर होने का खतरा मंडराने लगेगा।
पंत और गिल इतिहास रचने की दहलीज पर
भारत के स्टार विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत और कप्तान शुभमन गिल डब्ल्यूटीसी में इतिहास रचने की दहलीज पर हैं। दरअसल, दोनों के पास WTC इतिहास में तीन हजार रन कंप्लीट करने वाला पहला भारतीय प्लेयर बनने का मौका है। हालांकि, पंत और गिल में से बाजी कौन मारेगा, यह कुछ दिनों में पता चल जाएगा। पंत ने डबल्यूटीसी में अब तक 42 टेस्ट मैचों में 2948 रन बनाए हैं, जिसमें 42.11 का औसत रहा। उन्हें तीन हजारी बनने के लिए 52 रन चाहिए। वहीं, गिल ने डब्ल्यूटीसी में 42 टेस्ट में 42.27 के औसत से 2917 रन जुटाए हैं। उन्हें तीन हजार रन कंप्लीट करने के लिए 83 रनों की दरकार है। आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की शुरुआत 2019 में हुई थी। डब्ल्यूटीसी में ओवरऑल सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड इंग्लैंड के जो रूट (80 मैचों में 6815) के नाम दर्ज है।
विकेटकीपर ऋषभ पंत चोट से उबरकर आए
29 वर्षीय पंत चोट से उबरने के बाद न्यूजीलैंड आए हैं। फिटनेस को लेकर कई हफ्तों की अनिश्चितता के बाद ऋषभ पंत हाल ही में न्यूजीलैंड पहुंचे हैं। पंत के साइड स्ट्रेन में समस्या थी। पंत को बेंगलुरु स्थित बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैबिलिटेशन के बाद फिटनेस की मंजूरी दी गई। 2018 में टेस्ट डेब्यू करने वाले पंत ने सबसे लंबे फॉर्मेट में 52 मैचों में 3725 रन बनाए हैं, जिसमें आठ शतक और 21 अर्धशतक सामिल हैं। गिल ने पंत फिटनेस संबंधी समस्याओं से जूझने वाले पंत का समर्थन किया। भारतीय कप्तान न्यूजीलैंड टेस्ट सीरीज से पहले कहा, ''ऋषभ पंत को लेकर कोई दुविधा नहीं है। उन्होंने 50 टेस्ट मैच खेले हैं। उन्होंने दुनिया भर में रन बनाए हैं। वह विकेटकीपर हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में शतक बनाया है।''
WTC में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले टॉप 5 एशियन
3626 - बाबर आजम (पाकिस्तान)
2975 - धनंजय डी सिल्वा (श्रीलंका)
2948 - ऋषभ पंत (भारत)
2917 - शुभमन गिल (भारत)
2716 - रोहित शर्मा (भारत)
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
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