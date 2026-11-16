रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर को, PM मोदी को किया इनवाइट; बोले- परिवार से मिलाना खास पल
रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज से होने जा रही है। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने भारत के लिए अब तक दो एकदिवसीय और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने चार दिसंबर को लखनऊ में होने वाली अपनी शादी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया है। रिंकू ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और उनसे मुलाकात को अपने लिए सम्मान की बात बताया। रिंकू ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से मिलना, उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण देना और उनका आशीर्वाद लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह हम सभी के लिए बेहद खास पल है।''
रिंकू की शादी समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज से होने जा रही है। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने भारत के लिए अब तक दो एकदिवसीय और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। रिंकू इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। वह 19 नवंबर से शुरू हो रहे राइजिंग स्टार एशिया कप में इंडिया ए टीम के उप-कप्तान भी हैं।
लखनऊ में सात फेरे लेंगे रिंकू और प्रिया
रिंकू और प्रिया सरोज लखनऊ में 4 दिसंबर को सात फेरे लेंगे। दोनों की सगाई भी लखनऊ में ही हुई थी। उस समय चर्चा थी कि शादी वाराणसी के होटल ताज में होगी। प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र मछली शहर में वाराणसी जिले का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। प्रिया के पिता जौनपुर के केराकत से विधायक और पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने बताया कि दोनों परिवार की सहमति से तारीख और स्थल तय कर लिया गया है। लखनऊ के रमाडा होटल में चार दिसंबर को भव्य आयोजन होगा। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बनारस में करखियांव (कठेरवा) स्थित प्रिया के गांव में बने घर को सल्फर संवारा जा रहा है। दोनों की सगाई भी लखनऊ के ही द सेंट्रम होटल में हुई थी।
रिंकू सिंह ने कार्ड की डिजाइन पसंद करने से लेकर छपाई और वितरण तक में उन्होंने खुद समय दिया है। अब परिवार की ओर से मेहमानों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। शादी में अलीगढ़ से भी खास मेहमानों की मौजूदगी रहेगी। इसके लिए राजनीतिक, सामाजिक और पारिवारिक परिचितों की सूची तैयार की गई है। जानकारी के मुताबिक, शहर से करीब 100 लोगों को शादी का न्योता दिया जाएगा। कार्ड वितरण का सिलसिला शुरू होने के साथ ही मेहमानों के पहुंचने की तैयारियां भी होने लगी हैं। दीपावली पर रिंकू सिंह परिवार के साथ त्योहार मनाने अलीगढ़ पहुंचे थे। इस बार त्योहार उनके परिवार के लिए शादी की खुशियों के बीच खास रहा। रिंकू ने अपनी बहन नेहा को स्कूटी उपहार में दी। परिवार के साथ समय बिताने के अलावा उन्होंने शादी की तैयारियों को भी अंतिम रूप देने पर ध्यान दिया। करीबी मित्रों ने भी उनके घर पहुंचकर मुलाकात की।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें