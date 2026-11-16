रिंकू सिंह की शादी 4 दिसंबर को, PM मोदी को किया इनवाइट; बोले- परिवार से मिलाना खास पल

रिंकू सिंह की शादी समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज से होने जा रही है। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने भारत के लिए अब तक दो एकदिवसीय और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं।

भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह ने चार दिसंबर को लखनऊ में होने वाली अपनी शादी के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को आमंत्रित किया है। रिंकू ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक तस्वीर साझा की और उनसे मुलाकात को अपने लिए सम्मान की बात बताया। रिंकू ने इंस्टाग्राम पर लिखा, ''अपने परिवार के साथ माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी से मिलना, उन्हें अपनी शादी का निमंत्रण देना और उनका आशीर्वाद लेना मेरे लिए सम्मान की बात है। यह हम सभी के लिए बेहद खास पल है।''

रिंकू की शादी समाजवादी पार्टी की लोकसभा सांसद प्रिया सरोज से होने जा रही है। मध्यक्रम के इस बल्लेबाज ने भारत के लिए अब तक दो एकदिवसीय और 48 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेले हैं। रिंकू इस साल की शुरुआत में टी20 विश्व कप जीतने वाली भारतीय टीम का भी हिस्सा थे। वह 19 नवंबर से शुरू हो रहे राइजिंग स्टार एशिया कप में इंडिया ए टीम के उप-कप्तान भी हैं।

लखनऊ में सात फेरे लेंगे रिंकू और प्रिया रिंकू और प्रिया सरोज लखनऊ में 4 दिसंबर को सात फेरे लेंगे। दोनों की सगाई भी लखनऊ में ही हुई थी। उस समय चर्चा थी कि शादी वाराणसी के होटल ताज में होगी। प्रिया सरोज के संसदीय क्षेत्र मछली शहर में वाराणसी जिले का पिंडरा विधानसभा क्षेत्र भी आता है। प्रिया के पिता जौनपुर के केराकत से विधायक और पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने बताया कि दोनों परिवार की सहमति से तारीख और स्थल तय कर लिया गया है। लखनऊ के रमाडा होटल में चार दिसंबर को भव्य आयोजन होगा। इसकी तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं। बनारस में करखियांव (कठेरवा) स्थित प्रिया के गांव में बने घर को सल्फर संवारा जा रहा है। दोनों की सगाई भी लखनऊ के ही द सेंट्रम होटल में हुई थी।