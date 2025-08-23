Rinku Singh was surprised by his selection in Asia Cup was not expecting it due to poor performance एशिया कप में चयन से हैरान रह गए थे रिंकू सिंह, खराब प्रदर्शन के कारण नहीं थी उम्मीद, Cricket Hindi News - Hindustan
एशिया कप में चयन से हैरान रह गए थे रिंकू सिंह, खराब प्रदर्शन के कारण नहीं थी उम्मीद

विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कहा है कि एशिया कप में वह अपने चयन को लेकर आश्वस्त नहीं थे, क्योंकि उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा था। हालांकि टीम में आने के बाद अब वह बेहतर प्रदर्शन करना चाहते हैं।

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तानSat, 23 Aug 2025 02:45 PM
बीसीसीआई ने आगामी एशिया कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान किया है, जिसमें विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह का नाम भी शामिल है। भारतीय टीम के लिए 33 टी20 मैच खेल चुके रिंकू सिंह को उम्मीद नहीं थी कि उन्हें एशिया कप के लिए भारतीय स्क्वॉड में जगह मिलेगी। रिंकू सिंह ने कहा है कि अंतरराष्ट्रीय और घरेलू क्रिकेट में हाल में खराब प्रदर्शन के कारण वह अपने चयन को लेकर आश्वस्त नहीं थे।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम में चयन होने के बाद रिंकू सिंह ने एक दमदार शतक भी लगाया है। रिंकू ने मेरठ मावर्रिक्स के लिए खेलते हुए शानदार पारी खेली। मेरठ की टीम ने 168 रनों के लक्ष्य का पीछा किया। इस दौरान मेरठ मावर्रिक्स ने 8 ओवर के अंदर 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद रिंकू ने पारी को संभाला।

रिंकू सिंह ने रेवस्पोर्ट्स से बातचीत में कहा, ''एशिया कप के लिए टीम में अपना नाम देखने के बाद मैं प्रेरित हुआ। मैंने पिछले साल अच्छा नहीं किया और मुझे लगा था कि मुझे बाहर रखा जाएगा। लेकिन चयनकर्ताओं ने मुझ पर भरोसा जताया और मुझे चुना, इससे मेरा आत्मविश्वास बढ़ा। यूपी टी20 लीग में खेली गई पारी ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया है और मैं इसे वहां भी ले जाऊंगा।''

उन्होंने आगे कहा, ''आज गेंदबाजी महत्वपूर्ण है। चयनकर्ता चाहते हैं कि टीम में आपकी कई भूमिकाएं हों। अगर आप बल्ले से मैच को प्रभावित नहीं कर सकते, तो गेंद से करें।'' आठ बार की एशिया कप विजेता टीम भारत अपने अभियान की शुरुआत 10 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में यूएई के खिलाफ करेगी।

एशिया कप के लिए भारतीय टीम:

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, हार्दिक पंड्या, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह, संजू सैमसन, हर्षित राणा, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव।

स्टैंडबाय खिलाड़ी: प्रसिद्ध कृष्णा, वॉशिंगटन सुंदर, रियान पराग, ध्रुव जुरेल, यशस्वी जायसवाल।

