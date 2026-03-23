KKR की कप्तानी के लिए अजिंक्य रहाणे नहीं, बल्कि ये खिलाड़ी था आकाश चोपड़ा की पहली पसंद
KKR की कप्तानी के लिए अजिंक्य रहाणे नहीं, बल्कि रिंकू सिंह आकाश चोपड़ा की पहली पसंद थे। इसके पीछे की वजह भी आकाश चोपड़ा ने बताई है, क्योंकि केकेआर के पास पहले से ही कई टॉप ऑर्डर बैटर हैं।
कोलकाता नाइट राइडर्स यानी केकेआर के कप्तान के तौर पर पहली पसंद पूर्व क्रिकेटर आकाश चोपड़ा के लिए अजिंक्य रहाणे नहीं, बल्कि रिंकू सिंह थे। इसके पीछे का कारण भी आकाश चोपड़ा ने बताया है। आकाश चोपड़ा ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन का जिक्र किया है। उस समय उनके पास कई टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज थे, लेकिन फिर भी कप्तानी के तौर पर उन्होंने थर्ड ऑप्शन की ओर ध्यान दिया।
आकाश चोपड़ा से पूछा गया कि कोलकाता नाइट राइडर्स का बेस्ट कैप्टन ऑप्शन आपको कौन लगता है? तो इसके जवाब में आकाश चोपड़ा ने रेवस्पोर्ट्ज के एक प्रोग्राम में कहा, "देखिए, मुझे जो लगता है कि कोलकाता ने अपने आपको मौका ही नहीं दिया है। ऑक्शन में वो कप्तान खरीदने गए ही नहीं और जब आपने एक्सलरेटेड ऑक्शन के अंदर दूसरी या तीसरे मौके पर आपको लगा कि चलो अब अजिंक्य रहाणे को ले लेते हैं। मेरा मतलब है कि आपका कैप्टेंसी चॉइस तुम्हारा थर्ड ऑप्शन नहीं हो सकता।"
उन्होंने कहा, "जब पहले बड़े नाम आए थे, उनमें श्रेयस अय्यर का भी नाम था। आपको उन पर दांव खेलना चाहिए था कि ये मुझे चाहिए, क्योंकि यह मेरा कप्तान है। कप्तान के लिए तो आप एक्स्ट्रा पैसे खर्च करते हैं, क्योंकि ये मेरा कप्तान है और टी20 में कप्तान का बहुत महत्व है। अब उन्होंने अब अज्जू (अजिंक्य रहाणे) को कप्तान बनाया है। वे इस साल भी कप्तानी कर सकते हैं, लेकिन वे कंडीशन अप्लाई वाले कप्तान हैं कि उनको ओपन ही करनी है। अगर वह आपने टिम सीफर्ट फिन एलेन, रचिन रविंद्र और कैमरोन ग्रीन के अलावा सुनील नारायण, जो बतौर ओपनर ही अच्छा खेले हैं। इन सभी को खरीदा है तो आपने अपने आप हाथ ही बांध दिए।
आकाश ने आगे कहा, "मेरा तो वैसे आउट ऑफ द बॉक्स ऑप्शन था, जब आईपीएल 2025 की ऑक्शन खत्म हुई थी तो उनकी मैंने टीम देखी मैंने कहा रिंकू सिंह को बना दो यार कप्तान। ये रेगुलर है ना टीम में और वो इस बात का मोहताज नहीं है कि उसे कहां बैटिंग कराओगे। वो हर जगह कर लेगा और इंसान भी बहुत अच्छा है। यूपी टी20 में कप्तानी कर चुका है और यूपी की कप्तानी भी कर चुका है। तो उसे मौका दिया जा सकता है। अब आप दे तो रहे हैं ना रियान पराग को भी मौका। तो फिर क्यों नहीं? लेकिन अब जहाज निकल चुका है, लेकिन मेरी पसंद रिंकू सिंह थे।" उन्होंने रियान पराग के अलावा ईशान किशन, संजू सैमसन और रुतुराज गायकवाड़ का भी उदाहरण दिया।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स
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