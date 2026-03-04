रिंकू-वरुण पर विशेष ध्यान, अभिषेक शर्मा प्रैक्टिस में नहीं दिखे, इन 4 खिलाड़ियों ने भरी दोपहर में बहाया पसीना
मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाले हाई-वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटी है। टूर्नामेंट के दौरान आमतौर पर शाम को अभ्यास करने वाली टीम इंडिया ने इस बार रणनीति में बदलाव करते हुए दोपहर 2:00 बजे के करीब वैकल्पिक अभ्यास सत्र में हिस्सा लिया। कड़ी धूप के बावजूद खिलाड़ियों ने मैदान पर जमकर पसीना बहाया, हालांकि इस सत्र में पूरी टीम के बजाय केवल चार प्रमुख खिलाड़ी ही मैदान पर नजर आए।
खेल पत्रकार विमल कुमार ने अपने यूट्यूब चैनल पर ग्राउंड से भारतीय टीम के अभ्यास सत्र की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दोपहर में हुए अभ्यास सत्र में शामिल होने वाले खिलाड़ियों में रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर, वरुण चक्रवर्ती और तिलक वर्मा थे। इस दौरान टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर का पूरा ध्यान विशेष रूप से रिंकू सिंह पर रहा। गंभीर ने रिंकू के साथ काफी वक्त बिताया और उनके स्टांस, डिफेंस, बल्लेबाजी तकनीक और शॉट्स को लेकर लगातार चर्चा की। रिंकू सिंह ने नेट्स पर गंभीर के मार्गदर्शन में अपनी फिनिशिंग स्किल्स को और बेहतर बनाने के लिए कड़ा अभ्यास किया।
दूसरी तरफ, स्पिनर वरुण चक्रवर्ती ने भी एक अलग नेट पर अपनी गेंदों की सटीक लेंथ और स्टंप्स पर अटैक करने का गहन अभ्यास किया। गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्कल और टी. दिलीप ने उनकी गेंदबाजी का बारीकी से निरीक्षण किया। युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा ने भी नेट्स पर लंबे-लंबे शॉट्स खेलकर अपनी आक्रामकता का परिचय दिया। हालांकि, इस वैकल्पिक अभ्यास सत्र में स्टार सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा शामिल नहीं हुए।
वानखेड़े की पिच को लेकर शुरुआती संकेत उत्साहजनक हैं। विशेषज्ञों के अनुसार, पिच पर घास है लेकिन यह एक 'बेल्टर' यानी बल्लेबाजी के अनुकूल विकेट होने की उम्मीद है, जहां रनों की बौछार देखने को मिल सकती है। टीम के कोचिंग स्टाफ, जिसमें सीतांशु कोटक भी शामिल थे, ने पिच का मुआयना किया ताकि मैच के लिए सटीक रणनीति बनाई जा सके।
बता दें कि अभिषेक शर्मा इस टूर्नामेंट में उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। रिंकू सिंह पिछले दो मुकाबलों में मैदान पर नहीं दिखे हैं। उन्हें प्लेइंग 11 में नहीं शामिल किया। ऐसे में आज के प्रैक्टिस सेशल को देखकर कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या संजू को सेमीफाइनल मुकाबले में जगह मिल सकती है। वहीं, वरुण चक्रवर्ती पिछले कुछ मैचों में थोड़े महंगे साबित हो रहे हैं। ऐसे में उन पर गेंदबाजी कोच ने मैदान पर खास ध्यान दिया है। वाशिगंटन सुंदर प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं यह तो सयम पर ही पता चलेगा।
लेखक के बारे मेंVimlesh Kumar Bhurtiya
विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार
संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।
खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।