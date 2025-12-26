Cricket Logo
Rinku Singh stormed into Vijay Hazare Trophy smashed unbeaten 106 off 60 balls designated Finisher for T20 World Cup
विजय हजारे ट्रॉफी में आया फिनिशर रिंकू सिंह का तूफान, 60 गेंदों में ठोक दिए नाबाद 106 रन

विजय हजारे ट्रॉफी में आया फिनिशर रिंकू सिंह का तूफान, 60 गेंदों में ठोक दिए नाबाद 106 रन

संक्षेप:

विजय हजारे ट्रॉफी में फिनिशर रिंकू सिंह के बल्ले से तूफान आया। उन्होंने महज 60 गेंदों में नाबाद 106 रनों की पारी खेला। वे नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे थे और उन्होंने कमाल का खेल दिखाया और टीम को बड़े स्कोर तक पहुंचाया।

Dec 26, 2025 03:27 pm IST
T20 World Cup 2026 की टीम में फिनिशर के तौर पर चुने गए बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह विजय हजारे ट्रॉफी में आग उगल रहे हैं। भारत के डोमेस्टिक लिस्ट ए टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश की टीम की कप्तानी कर रहे रिंकू सिंह ने पहले मैच में ताबड़तोड़ अर्धशतक जड़ा था, जबकि दूसरे मैच में वह अर्धशतक से आगे बढ़कर शतक तक पहुंचने में सफल रहे। खास बात ये रही कि उनकी इस पारी में वही आक्रामक अंदाज देखने को मिला, जो अक्सर उनकी बल्लेबाजी में टी20 क्रिकेट में देखने को मिलता है।

विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 के पहले मैच में हैदराबाद के खिलाफ रिंकू सिंह ने 48 गेंदों में 67 रन बनाए थे, जबकि चंडीगढ़ के खिलाफ रिंकू सिंह के बल्ले से 60 गेंदों में 106 रनों की नाबाद पारी नहीं। इस ताबड़तोड़ पारी में रिंकू सिंह ने 11 चौके और 4 छक्के जड़े। एक समय ऐसा लग रहा था कि यूपी की टीम इस मुकाबले में 330 रनों के आसपास रुक जाएगी, लेकिन कप्तान रिंकू सिंह ने सुनिश्चित किया कि टीम 360 के पार जाएगी। उन्होंने इस पारी में दमदार अंदाज में फिनिशिंग टच दिया।

टी20 वर्ल्ड कप 2026 और न्यूजीलैंड के खिलाफ जनवरी 2026 में खेली जाने वाली पांच मैचों की टी20 सीरीज से पहले ये अच्छी बात है कि एक फिनिशर आपका फॉर्म में है। रिंकू सिंह के अलावा इस पारी में यूपी के लिए आर्यन जुयाल ने भी शतक जड़ा। उन्होंने 118 गेंदों में 7 चौके और 8 छक्कों की मदद से 134 रनों की पारी खेली। 57 गेंदों में 67 रन विकेटकीपर बल्लेबाज ध्रुव जुरेल ने भी बनाए। 32 रन समीर रिजवी के बल्ले से निकले। कुल 367 रन 4 विकेट खोकर यूपी ने इस मुकाबले में बनाए।

रिंकू की जगह पक्की!

रिंकू सिंह भले ही फॉर्म में हैं, लेकिन चिंता का कारण ये है कि भारत की टी20 टीम में प्लेइंग इलेवन में उनकी जगह पक्की नहीं लग रही है, क्योंकि तीन ऑलराउंडर्स के साथ भारत खेल रहा है, जिनमें दो पेसर और एक स्पिन ऑलराउंडर है। टॉप 4 में पहले से ही चारों प्रोपर बैटर हैं। अगर रिंकू सिंह को यही सोचकर सिलेक्टर्स ने सिलेक्ट किया है कि उन्हें एक फिनिशर चाहिए ही तो फिर रिंकू सिंह का खेलना तय है।

विकाश गौड़, लाइव हिन्दुस्तान के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में कार्यरत हैं। हिंदी पत्रकारिता के क्षेत्र में इनको करीब 8 साल का अनुभव है। करियर की शुरुआत से ही ये डिजिटल मीडिया से जुड़े हुए हैं। 2016 में इन्होंने अपने पत्रकारिता के सफर का शुभारंभ किया। खबर नॉन स्टॉप से शुरुआत करते हुए, वे पत्रिका समूह की प्रमुख वेबसाइट कैच न्यूज से जुड़े, जहां इन्होंने खेल से जुड़ी खबरों की बारीकियों को सीखा। इसके बाद, इन्होंने डेली हंट में थोड़े समय के लिए वीडियो प्रोड्यूसर के रूप में काम किया और फिर दैनिक जागरण की वेबसाइट से जुड़कर पूरी तरह से खेल समाचारों की दुनिया में प्रवेश कर लिया। यहां इन्होंने लगभग ढाई साल तक कार्य किया और जनवरी 2021 से लाइव हिन्दुस्तान के साथ हैं। अपने करीब साढ़े छह साल के अनुभव में विकाश ने सभी प्रमुख खेल आयोजनों को कवर किया है, जिनमें क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल, ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और कई अन्य बड़े खेल आयोजन शामिल हैं। और पढ़ें
