पिता के अंतिम संस्कार के बाद भारतीय टीम से फिर जुड़ेंगे रिंकू सिंह, कोलकाता पहुंची टीम
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह अपने पिता के निधन और अंतिम संस्कार के बाद एक बार फिर मैदान पर लौटने के लिए तैयार हैं। वह कोलकाता में भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे।
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का शुक्रवार लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। रिंकू पिता के अंतिम संस्कार के लिए घर पहुंचे थे और अब शनिवार को एक बार फिर टीम इंडिया से जुड़ने वाले हैं। इससे पहले भी पिता की तबीयत खराब होने पर रिंकू उनसे मिले थे और फिर टीम से जुड़े थे। पिता के निधन के बाद रिंकू सिंह ने अलीगढ़ में अंतिम संस्कार में हिस्सा लिया, जहां उन्होंने भावुक होकर पिता की अर्थी को कंधा दिया। वह लंबे समय से लीवर कैंसर से जूझ रहे थे। उनकी तबीयत बिगड़ने पर ग्रेटर नोएडा स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था।
पिता की गंभीर हालत होने के कारण रिंकू टी20 विश्वकप को बीच में छोड़कर लौटे थे। हालांकि 26 फरवरी को जिम्बाब्वे के खिलाफ मैच से पहले वह चेन्नई में भारतीय टीम के साथ जुड़ गए थे। एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक बीसीसीआई प्रबंधन ने बताया है कि रिंकू सिंह शनिवार को टीम इंडिया में शामिल हो जाएंगे। भारत के लिए रविवार को ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज के खिलाफ बेहद महत्वपूर्ण सुपर 8 मैच है। इस मुकाबले का विजेता सेमीफाइनल में जगह बनाएगा।
उनका अंतिम संस्कार दोपहर करीब दो बजे अलीगढ़ के महुआ खेड़ा इलाके के एक श्मशान घाट पर किया गया। रिंकू अपने भाइयों के साथ अपने पिता की अर्थी को कंधा देते नजर आए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी 28 वर्षीय रिंकू की सफलता के पीछे उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर आपूर्ति का काम करने वाले सिंह ने तमाम अभावों के बावजूद रिंकू के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने में हरसंभव मदद की।
खेल जगत से जुड़े कई खिलाड़ियों, प्रशंसकों और शुभचिंतकों ने रिंकू सिंह और उनके परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। सोशल मीडिया पर भी लोग दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
परिचय और अनुभव
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।
खेल विश्लेषण एवं रिपोर्टिंग
लाइव मैच कवरेज और डेटा विश्लेषण
खिलाड़ियों के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू और प्रोफाइल
डिजिटल स्पोर्ट्स कंटेंट स्ट्रेटजी