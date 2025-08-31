एशिया कप से पहले आग उगल रहा है ये मैच फिनिशर, फिर से दिखाई अपने बल्ले से चौके-छक्कों की आतिशबाजी
टी20 एशिया कप 2025 से पहले एक बल्लेबाज आग उगल रहा है, जिसके प्लेइंग इलेवन में खेलने के चांस बहुत कम हैं। ये बल्लेबाज कोई और नहीं, बल्कि बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह हैं, जो इस समय यूपी टी20 लीग में खेल रहे हैं।
टी20 एशिया कप 2025 से पहले कई भारतीय बल्लेबाज आग उगल रहे हैं, जिनमें संजू सैमसन और रिंकू सिंह का नाम सबसे ऊपर है। दोनों इस समय अलग-अलग डोमेस्टिक टी20 लीग्स में खेल रहे हैं और तूफानी अंदाज में रन बना रहे हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि दोनों ही बल्लेबाजों के प्लेइंग इलेवन में खेलने के चांस बहुत कम हैं। हालांकि, ये बल्लेबाज रन बनाने का मौका नहीं छोड़ रहे। संजू सैमसन ओपनर के तौर पर और रिंकू सिंह फिनिशर के तौर पर अपनी करामात दिखाकर सभी का ध्यान अपनी और खींच रहे हैं।
रिंकू सिंह ने शनिवार 30 अगस्त यूपीटी20 लीग में काशी रुद्रास के खिलाफ 48 गेंदों में तूफानी 78 रनों की नाबाद पारी खेली। रिंकू सिंह ने इस पारी में 6 चौके और इतने ही छक्के लगाए। उनका स्ट्राइक रेट 180 के करीब का था और उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने का काम किया। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज को फिनिशर कहा जाता है और वे लगातार इस काम को अंजाम दे रहे हैं। एक शतक और दो अर्धशतक उनके बल्ले से इस सीजन आए हैं और वे कप्तानी करते हुए टीम को आगे भी ले जा रहे हैं।
सैमसन और रिंकू के लिए प्लेइंग इलेवन में इसलिए जगह नहीं बन रही, क्योंकि शुभमन गिल के ओपन करने की बात अजीत अगरकर ने कही है। ऐसे में सैमसन के लिए ओपनर के तौर पर जगह नहीं है, जबकि मिडिल ऑर्डर के लायक उनको समझा नहीं जा रहा। उधर, मिडिल ऑर्डर में या फिनिशर के तौर पर रिंकू सिंह के लिए टीम में जगह नहीं बन रही। ऐसे में शुरुआती मैचों में इन दोनों को हम शायद बेंच पर ही बैठा देखें। एशिया कप की बात करें तो भारतीय टीम का पहला मुकाबला 10 सितंबर को है, जबकि टूर्नामेंट की शुरुआत 9 सितंबर से यूएई में हो रही है।