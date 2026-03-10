होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

'पिताजी मुझे नहीं पता कि जिंदगी कैसे चलेगी,' टी20 वर्ल्ड कप जीतकर रिंकू सिंह हुए इमोशनल

Mar 10, 2026 04:21 pm ISTMd.Akram लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

रिंकू सिंह ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद पिता को लेकर इमोशनल पोस्ट लिखी है। 28 वर्षीय बल्लेबाज के पिता का टूर्नामेंट के दौरान निधन हो गया था।

'पिताजी मुझे नहीं पता कि जिंदगी कैसे चलेगी,' टी20 वर्ल्ड कप जीतकर रिंकू सिंह हुए इमोशनल

भारतीय बल्लेबाज रिंकू सिंक ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने के बाद अपने पिता को याद करते हुए एक इमोशनल पोस्ट शेयर की है। उनके पिता खानचंद सिंह का टूर्नामेंट के दौरान निधन हो गया था। 58 वर्षीय खानचंद ने लंबी बीमारी के बाद दुनिया को अलविदा कहा। पिता के निधन के बाद रिंकू अपने घर थे लेकिन फिर भारतीय टीम से जुड़ गए। पिता की जब साउथ अफ्रीका मैच के बाद तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तब भी रिंकू टी20 वर्ल्ड कप छोड़कर घर आए थे। 28 वर्षीय बल्लेबाज ने टूर्नामेंट में पांच मैच खेले लेकिन प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा।

'मुझे नहीं पता कि जिंदगी कैसे चलेगी'

रिंकू ने मंगलवार को अपने इंस्टाग्राम पर पिता के साथ तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, ''आपसे बात किए बिना इतने दिन कभी नहीं निकले। मुझे नहीं पता आगे कि जिंदगी आपके बिना कैसे चलेगी। पर मुझे हर कदम पर आपकी जरूरत पड़ेगी। आपने सिखाया था कि फर्ज सबसे आगे है। फील्ड पर बस आपका सपना पूरा करने की कोशिश कर रहा था। अब आपका सपना पूरा हो गया है तो बस यही लगता है कि काश आप मेरे पास होते। हर छोटी बड़ी खुशी में आपकी कमी खलेगी। बहुत मिस करूंगा आपको पापा। बहुत ज्यादा।''

लिवर के कैंसर से जूझ रहे थे पिता

रिंकू के पिता लिवर के कैंसर से जूझ रहे थे। उनका काफी समय से ग्रेटर नोएडा के एक निजी अस्पताल में इलाज हो रहा था। तबीयत बिगड़ने पर 21 फरवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें जीवन रक्षक प्रणाली वेंटिलेटर पर रखा गया था और 27 फरवरी तड़के अंतिम सांस ली। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के रहने वाले रिंकू की सफलता के पीछे उनके पिता का बहुत बड़ा हाथ रहा। अलीगढ़ में गैस सिलेंडर आपूर्ति का काम करने वाले खानचंद ने तमाम अभावों के बावजूद रिंकू के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने में हरसंभव मदद की।

भारत ने T20 WC जीत रचा इतिहास

भारतीय टीम ने टी20 वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रचा है। भारत लगातार दो टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बन गई है। भारत तीन बार यह ट्रॉफी जीतने वाली इकलौती टीम है। एमएस धोनी भारत के पहले टी20 वर्ल्ड कप विजेता कप्तान हैं। उनकी अगुआई में भारत ने 2007 में पहला टूर्नामेंट जीता था। इसके बाद रोहित शर्मा के नेतृत्व में भारत ने 2024 में दूसरा खिताब अपने नाम किया था।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

और पढ़ें
Rinku Singh T20 World Cup T20 World Cup 2026
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।