होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, कैंसर के चलते पिता खानचंद सिंह का हुआ निधन

Feb 27, 2026 07:33 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। कैंसर के चलते उनके पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया है। रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझने के बाद उनका निधन हो गया।

रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, कैंसर के चलते पिता खानचंद सिंह का हुआ निधन

टीम इंडिया के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैंसर के चलते उनके पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझने के बाद उनका निधन हो गया। रिंकू सिंह पर यह दुखों का पहाड़ टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टूटा। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद जब भारतीय टीम चेन्नई पहुंची थी तो रिंकू सिंह के पिता को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आनन-फानन में रिंकू टीम इंडिया का साथ छोड़ पिता के पास पहुंचे थे, मगर 26 फरवरी को हुए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच से पहले वह वापस टीम के साथ जुड़ गए थे, हालांकि उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला।

ये भी पढ़ें:टीम इंडिया की हैरतअंगेज बैटिंग देख सचिन तेंदुलकर भी हैरान, बोले- 256 रनों ने…

खानचंद सिंह कुछ समय से लिवर कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन हाल ही में उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था।

आखिरी दिनों में, उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और डॉक्टरों द्वारा उन्हें स्थिर करने की कोशिश के दौरान उनकी लगातार किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही थी। हालत बहुत तेजी से बिगड़ी थी, और निधन से पहले वे कड़ी मेडिकल देखरेख में थे।

ये भी पढ़ें:वैभव सूर्यवंशी ने IPL से पहले उड़ाया गर्दा; 14 गेंदों में ठोकी फिफ्टी

भारत ने जिम्बाब्वे पर 72 रनों से दर्ज की जीत

रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ तो जुड़े, मगर उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों की मदद से 256 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम की गाड़ी 184 रनों पर ही रुक गई। भारत ने यह मैच 72 रनों से जीत सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है। भारत का सुपर-8 का आखिरी मैच वेस्टइंडीज से 1 मार्च को है।

पिता के निधन के चलते रिंकू सिंह एक बार फिर टीम इंडिया का साथ छोड़ेंगे, अब देखना होगा कि वह 1 मार्च से पहले भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे या नहीं।

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

और पढ़ें
Rinku Singh T20 World Cup Icc T20 World Cup अन्य..
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, लाइव स्कोर, क्रिकेट शेड्यूल, T20 वर्ल्ड कप 2026, T20 वर्ल्ड कप 2026 शेड्यूल और T20 वर्ल्ड कप 2026 प्वाइंट टेबल की पूरी जानकारी और खिलाड़ियों के आंकड़े हिंदी में पढ़ने के लिए यहाँ क्लिक करें।