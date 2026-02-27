रिंकू सिंह पर टूटा दुखों का पहाड़, कैंसर के चलते पिता खानचंद सिंह का हुआ निधन
रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। कैंसर के चलते उनके पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया है। रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझने के बाद उनका निधन हो गया।
टीम इंडिया के स्टार फिनिशर रिंकू सिंह पर दुखों का पहाड़ टूट गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कैंसर के चलते उनके पिता खानचंद सिंह का निधन हो गया है। बताया जा रहा है कि रिंकू सिंह के पिता ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में एडमिट थे, जहां स्टेज 4 लिवर कैंसर से जूझने के बाद उनका निधन हो गया। रिंकू सिंह पर यह दुखों का पहाड़ टी20 वर्ल्ड कप के दौरान टूटा। साउथ अफ्रीका से मिली हार के बाद जब भारतीय टीम चेन्नई पहुंची थी तो रिंकू सिंह के पिता को अस्पताल में एडमिट कराया गया था। आनन-फानन में रिंकू टीम इंडिया का साथ छोड़ पिता के पास पहुंचे थे, मगर 26 फरवरी को हुए इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे मैच से पहले वह वापस टीम के साथ जुड़ गए थे, हालांकि उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला।
खानचंद सिंह कुछ समय से लिवर कैंसर से जूझ रहे थे, लेकिन हाल ही में उनकी सेहत बहुत खराब हो गई थी, जिसके कारण उन्हें ग्रेटर नोएडा के हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा था।
आखिरी दिनों में, उनकी हालत बहुत गंभीर हो गई थी। उन्हें मैकेनिकल वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था और डॉक्टरों द्वारा उन्हें स्थिर करने की कोशिश के दौरान उनकी लगातार किडनी रिप्लेसमेंट थेरेपी चल रही थी। हालत बहुत तेजी से बिगड़ी थी, और निधन से पहले वे कड़ी मेडिकल देखरेख में थे।
भारत ने जिम्बाब्वे पर 72 रनों से दर्ज की जीत
रिंकू सिंह जिम्बाब्वे के खिलाफ मुकाबले से पहले टीम इंडिया के साथ तो जुड़े, मगर उन्हें प्लेइंग XI में मौका नहीं मिला। जिम्बाब्वे के खिलाफ ‘करो या मरो’ मुकाबले में भारत ने पहले बैटिंग करते हुए अभिषेक शर्मा और हार्दिक पांड्या के अर्धशतकों की मदद से 256 रन बोर्ड पर लगाए। इस स्कोर का पीछा करते हुए जिम्बाब्वे की टीम की गाड़ी 184 रनों पर ही रुक गई। भारत ने यह मैच 72 रनों से जीत सेमीफाइनल की उम्मीदों को जिंदा रखा है। भारत का सुपर-8 का आखिरी मैच वेस्टइंडीज से 1 मार्च को है।
पिता के निधन के चलते रिंकू सिंह एक बार फिर टीम इंडिया का साथ छोड़ेंगे, अब देखना होगा कि वह 1 मार्च से पहले भारतीय टीम के साथ जुड़ेंगे या नहीं।
