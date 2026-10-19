रिंकू सिंह की टॉप-10 में धमाकेदार एंट्री, डॉन ब्रेडमैन नंबर-1; फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत
रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में बैक टू बैक दूसरा शतक लगाकर बड़ा कारनामा कर दिखाया है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में कम से कम 50 इनिंग खेलने वाले खिलाड़ियों की लिस्ट में सबसे ज्यादा औसत के मामले में वह टॉप-10 में पहुंच गए हैं।
रिंकू सिंह ने रणजी ट्रॉफी में बैक टू बैक दूसरा शतक लगाकर धमाल मचा दिया है। पहले मैच में उन्होंने बिहार के खिलाफ 112 रनों की पारी खेली, वहीं अब गोवा के खिलाफ उन्होंने नाबाद 118 रन बनाए। रिंकू की गोवा के खिलाफ पारी की काफी तारीफ हो रही है। उनके बल्ले से यह शतक तब निकला जब यूपी ने 33 के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए थे। इसके बाद टीम की हालत ऐसी हो गई थी कि यूपी ने 140 रन से पहले अपने 9 विकेट गंवा दिए थे, तब रिंकू सिंह के दम पर टीम 200 के पार पहुंचने में कामयाब रही। रिंकू सिंह का इस पारी के बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट में बैटिंग औसत 61 के पार पहुंच गया है। वह फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत से रन बनाने वाले टॉप-10 बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं। जी हां, उन्होंने पूर्व क्रिकेटर विनोद कांबली को पछाड़ दिया है, जिनका औसत फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 59.67 का था।
रिंकू सिंह का फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड
रिंकू सिंह के रिकॉर्ड की बात करें तो अभी तक खेले 55 फर्स्ट क्लास मैचों की 78 पारियों में उनके बल्ले से 61.33 की औसत के साथ 3987 रन निकले हैं। इस दौरान उन्होंने 11 शतक लगाए हैं, जबकि 23 फिफ्टी भी पूरी की है। उनका हाईएस्ट स्कोर 176 रन का है। वह यूपी के लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज भी बन गए हैं।
फर्स्ट क्लास क्रिकेट में सबसे ज्यादा औसत (कम से कम 50 इनिंग)
फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में रिंकू सिंह का बैटिंग एवरेज, कम से कम 50 इनिंग खेलने वाले बल्लेबाजों में 9वें नंबर पर है। डॉन ब्रैडमैन (338 इनिंग में 95.14) का अब तक का सबसे अच्छा फर्स्ट-क्लास बैटिंग एवरेज है, ऑस्ट्रेलियाई आइकॉन भारत के विजय मर्चेंट (234 इनिंग में 71.64) से बहुत आगे हैं। अजय शर्मा (166 इनिंग में 67.46), शांतनु सुगवेकर (122 इनिंग में 63.1) और सरफराज खान (95 इनिंग में 62.92) टॉप 10 में शामिल अन्य भारतीय हैं।
|खिलाड़ी
|इनिंग्स
|औसत
|डॉन ब्रैडमैन
|338
|95.14
|विजय मर्चेंट
|234
|71.64
|जॉर्ज हेडली
|164
|69.86
|अजय शर्मा
|166
|67.46
|विलियम पोंसफोर्ड
|235
|65.18
|विलियम वुडफुल
|245
|64.99
|शांतनु सुगवेकर
|122
|63.1
|सरफराज खान
|95
|62.92
|रिंकू सिंह
|78
|61.33
|के.सी. इब्राहिम
|89
|61.24
भारत के लिए ज्यादातर T20I में खेलने के बावजूद, रिंकू फर्स्ट-क्लास क्रिकेट में जबरदस्त फॉर्म में हैं, उन्होंने अपने पिछले 10 फर्स्ट-क्लास मैचों में 118*, 112, 60 और 20, 176, 165*, 68, 89, 6, 26 और 10 के स्कोर बनाए हैं। इस तरह 11 पारियों में 94.44 के औसत से 850 रन बन गए हैं, जिसमें चार शतक और तीन अर्द्धशतक शामिल हैं, और उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 176 रहा है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें