रिंकू सुंह का कैच छोड़ा राजस्थान रॉयल्स को पड़ा 96 लाख महंगा! नंद्रे बर्गर से हुई थी भारी मिस्टेक

HT के इम्पैक्ट कैलकुलेशन मेथड के अनुसार रिंकू का इनिंग्स में टोटल बैटिंग इम्पैक्ट 76.37 था, और उसमें से 68.28 कैच छूटने के बाद आया। तो उनका लगभग 89.4 परसेंट बैटिंग इम्पैक्ट तब आया जब RR कैच छोड़ा।

क्या किसी खिलाड़ी का कैच छूटना किसी टीम के लिए 96 लाख रुपये महंगा पड़ सकता है? जी हां, ऐसा कोलकाता नाइट राइडर्स वर्सेस राजस्थान रॉयल्स के मैच के दौरान हुआ, जो रविवार दोपहर कोलकाता के ईडन गार्डन्स मैदान पर खेला गया था। इस मैच के दौरान 156 रनों के टारगेट का पीछा करते हुए जब राजस्थान रॉयल्स की टीम 73 के स्कोर पर 5 विकेट खो चुकी थी, तब केकेआर के पास रिंकू सिंह का विकेट हासिल कर उन पर और दबाव डालने का मौका था। पारी के 11वें ओवर में रिंकू सिंह का एक कैच राजस्थान के खिलाफ नंद्रे बर्गर से 8 के निजी स्कोर पर छूटा। उनकी इस गलती के बाद रिंकू ने आरआर को वापसी का मौका नहीं दिया। रिंकू ने 34 गेंदों पर 5 चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से 53 रनों की नाबाद पारी खेली। उन्होंने कैच छूटने के बाद 45 रन बनाए।

Hindustan Times की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान रॉयल्स को रिंकू सिंह का कैच छोड़ना लगभग 96 लाख महंगा पड़ा।

HT के इम्पैक्ट कैलकुलेशन मेथड के अनुसार रिंकू का इनिंग्स में टोटल बैटिंग इम्पैक्ट 76.37 था, और उसमें से 68.28 कैच छूटने के बाद आया। तो उनका लगभग 89.4 परसेंट बैटिंग इम्पैक्ट तब आया जब RR कैच छोड़ा। आसान शब्दों में कहें तो उनकी इनिंग्स की लगभग पूरी वैल्यू कैच मिस होने के बाद आई। इस मैच के लिए हर इम्पैक्ट पॉइंट की वैल्यू लगभग 1.4046 लाख थी। इन दोनों को गुणा करने पर कैच छूटने के बाद बैटिंग वैल्यू लगभग ₹95.9 लाख मिलती है, जो छूटे हुए कैच की मॉनेटरी कॉस्ट है।

रिंकू सिंह की इस पारी के दम पर कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2026 की पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रही। इससे पहले केकेआर ने 6 मैच खेले थे, 5 में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, वहीं पंजाब किंग्स के खिलाफ 1 मैच बारिश की भेंट चढ़ा था।

केकेआर के स्टार परफॉर्म्स का भी प्रदर्शन पिछले 6 मैचों में कुछ खास नहीं रहा था। मगर राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ रिंकू सिंह के अलावा वरुण चक्रवर्ती और सुनील नरेन जैसे दिग्गज गेंदबाज भी चमके जिन्होंने अपनी फिरकी में आरआर के बल्लेबाजों को खूब फंसाया। वरुण चक्रवर्ती ने 3 तो नरेन ने 2 विकेट चटकाए। दोनों ही गेंदबाज इस मैच के दौरान काफी किफायती भी रहे। चक्रवर्ती ने 3.50 की तो नरेन ने 6.50 की इकॉनमी से रन खर्च किए।