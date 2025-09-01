रिंकू सिंह नहीं चाहते 'टी20 स्पेशलिस्ट' का टैग, बोले- मेरा सपना है कि मैं भारत के लिए…

रिंकू सिंह का टी20 रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है, मगर वह सिर्फ टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने हाल ही में बताया है कि उनका सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है।

रिंकू सिंह, जिन्होंने आईपीएल में यश दयाल के खिलाफ 5 छक्के जड़ अपनी पहचान बनाई…अब वह भारत के टी20 स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रेशर झेलने की क्षमता आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने का टैलेंट उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। 33 T20I में रिंकू ने 42 की औसत और 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड इतना ही प्रभावशाली है। मगर रिंकू सिर्फ टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने हाल ही में बताया है कि उनका सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है।

रिंकू सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी तक 50 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 54.68 की लाजवाब औसत के साथ 3336 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 22 अर्धशतक और 7 शतक हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान जब रिंकू सिंह से पूछा गया कि अकसर आपको टी20 स्पेशलिस्ट का टैग दिया जाता तो उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि जब मैं छक्के लगाता हूं तो फैंस को बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसके लिए सचमुच आभारी हूं। लेकिन मेरा रणजी ट्रॉफी औसत भी बहुत अच्छा है, वहां मेरा औसत 55 से ज्यादा है। मुझे लाल गेंद से क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैंने भारत के लिए दो वनडे मैच भी खेले हैं और उनमें से एक में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टी20 खिलाड़ी हूं। मेरा मानना ​​है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं।"