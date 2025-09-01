Rinku Singh does not want T20 specialist tag said My dream is to play all three formats for India रिंकू सिंह नहीं चाहते 'टी20 स्पेशलिस्ट' का टैग, बोले- मेरा सपना है कि मैं भारत के लिए…, Cricket Hindi News - Hindustan
Rinku Singh does not want T20 specialist tag said My dream is to play all three formats for India

रिंकू सिंह नहीं चाहते 'टी20 स्पेशलिस्ट' का टैग, बोले- मेरा सपना है कि मैं भारत के लिए…

रिंकू सिंह का टी20 रिकॉर्ड काफी प्रभावशाली रहा है, मगर वह सिर्फ टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने हाल ही में बताया है कि उनका सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीMon, 1 Sep 2025 09:09 AM
रिंकू सिंह, जिन्होंने आईपीएल में यश दयाल के खिलाफ 5 छक्के जड़ अपनी पहचान बनाई…अब वह भारत के टी20 स्पेशलिस्ट के रूप में जाने जाते हैं। उनके प्रेशर झेलने की क्षमता आखिरी ओवरों में बल्लेबाजी करने का टैलेंट उन्हें बाकी खिलाड़ियों से अलग बनाता है। 33 T20I में रिंकू ने 42 की औसत और 160 से ज्यादा के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं। वहीं घरेलू क्रिकेट में भी उनका रिकॉर्ड इतना ही प्रभावशाली है। मगर रिंकू सिर्फ टी20 स्पेशलिस्ट बल्लेबाज बनकर नहीं रहना चाहते। उन्होंने हाल ही में बताया है कि उनका सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है।

रिंकू सिंह ने फर्स्ट क्लास क्रिकेट में अभी तक 50 मैच खेले हैं जिसमें उन्होंने 54.68 की लाजवाब औसत के साथ 3336 रन बनाए हैं। इस दौरान उनके नाम 22 अर्धशतक और 7 शतक हैं।

टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू के दौरान जब रिंकू सिंह से पूछा गया कि अकसर आपको टी20 स्पेशलिस्ट का टैग दिया जाता तो उन्होंने कहा, “मुझे पता है कि जब मैं छक्के लगाता हूं तो फैंस को बहुत अच्छा लगता है, और मैं इसके लिए सचमुच आभारी हूं। लेकिन मेरा रणजी ट्रॉफी औसत भी बहुत अच्छा है, वहां मेरा औसत 55 से ज्यादा है। मुझे लाल गेंद से क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। मैंने भारत के लिए दो वनडे मैच भी खेले हैं और उनमें से एक में अच्छा प्रदर्शन किया है। इसलिए, ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ टी20 खिलाड़ी हूं। मेरा मानना ​​है कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं हर प्रारूप में अच्छा प्रदर्शन कर सकता हूं।"

उन्होंने आगे कहा, "मुझे एक फॉर्मेट का खिलाड़ी कहलाना पसंद नहीं; मैं खुद को सभी फॉर्मेट का खिलाड़ी मानता हूं। मेरा सपना भारत के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलना है, और अगर मुझे मौका मिला, तो मैं उसे झटकने के लिए तैयार रहूंगा। सुरेश रैना भैया मेरे आदर्श हैं। वह हमेशा मुझसे कहते हैं, ‘रिंकू, हर चीज के लिए तैयार रहना।’ मुझे भारत के लिए टेस्ट मैच खेलने और उसमें भी योगदान देने में बहुत खुशी होगी। रैना भैया ने ज्यादातर मैच उसी पोजिशन पर खेले हैं जहां मैं बल्लेबाजी करता हूं, और उन्होंने कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं। मैं भी भारत के लिए सभी फॉर्मेट में ऐसा ही खिलाड़ी बनना चाहता हूं।”

