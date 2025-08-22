रिंकू सिंह ने एशिया कप 2025 से पहले उड़ाया गर्दा, 225 की SR से ठोका तूफानी शतक; जड़े इतने छक्के

रिंकू सिंह का चयन एशिया कप 2025 के स्क्वॉड में हुआ है, इस टूर्नामेंट से पहले यूपी प्रीमियर टी20 लीग में शतक ठोक रिंकू ने प्लेइंग XI की दावेदारी पेश की है। रिंकू ने 48 गेंदों पर 225 के स्ट्राइक रेट से 108 रनों की नाबाद पारी खेली।

एशिया कप 2025 से पहले टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह यूपी प्रीमियर टी20 लीग में धमाल मचा रहे हैं। गुरुवार, 21 अगस्त को गौर गोरखपुर लायंस के खिलाफ हुए मुकाबले में उन्होंने तूफानी शतक जड़ते हुए अपनी टीम मेरठ मावेरिक्स को अकेले दम पर जीत दिलाई। गोरखपुर की टीम ने मेरठ के सामने जीत के लिए 168 रनों का टारगेट रखा था, इस स्कोर को कप्तान रिंकू सिंह के तूफानी शतक के दम पर टीम ने 6 विकेट और 7 गेंदें शेष रहते हासिल कर लिया। 168 में से 108 रन रिंकू सिंह ने नाबाद रहते हुए बनाए, जिसमें उन्होंने 7 चौके और 8 गगनचुंबी छक्के जड़े। इस दौरान उनका स्ट्राइक रेट 225 का था। रिंकू सिंह को उनकी इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच के अवॉर्ड से नवाजा गया।

टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने उतरी गौर गोरखपुर लायंस की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 167 रन ही बोर्ड पर लगा पाई। मॉर्डन डे टी20 क्रिकेट में यह अब ज्यादा बड़ा स्कोर नहीं माना जाता, खासकर टूर्नामेंट की शुरुआत में। गौरखपुर के हाईएस्टर स्कोरर कप्तान ध्रुव जुरेल रहे जिन्होंने पारी का आगाज करते हुए 38 रनों की पारी खेली, उनके अलावा निशांत कुशवाहा ने 37 रनों का योगदान दिया। इन दोनों के अलावा गोरखपुर का कोई बल्लेबाज 25 रन का आंकड़ा पार नहीं कर पाया।

मेरठ के लिए विशाल चौधरी और विजय कुमार ने सर्वाधिक 3-3 विकेट चटकाए।

168 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी मेरठ मावेरिक्स की टीम की शुरुआत अच्छी नहीं रही। 8 ओवर में टीम ने 38 के स्कोर पर अपने टॉप-4 बल्लेबाजों को खो दिया था। नंबर-5 पर बल्लेबाजी करने आए रिंकू सिंह ने फिर ऐसा गदर उठाया कि गौरखपुर का कोई गेंदबाज उनके आगे नहीं टिक पाया।

सिचुएशन को देखते हुए रिंकू सिंह ने अपनी पारी की शुरुआत काफी धीमी की थी। पहली 34 गेंदों पर उन्होंने मात्र 58 रन बनाए थे, मगर इसके बाद उन्होंने 5वें गेयर पर पैर रखा और अगली 14 गेंदों पर 364.3 के स्ट्राइकरेट से 50 रन ठोक टीम को जीत दिलाई।