रिंकू सिंह की IPL 2026 से पहले चमकी किस्मत, KKR के बने उपकप्तान; कुछ यूं किया गया ऐलान
KKR vice-captain Rinku Singh: बल्लेबाज रिंकू सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) का उपकप्तान नियुक्त किया गया है। उन्होंने 2018 में केकेआर की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था।
आईपीएल 2026 की 28 मार्च से शुरुआत होने जा रही है। इंडियन प्रीमियर लीग के 19वें सीजन का आगाज होने से पहले रिंकू सिंह की किस्मत चमकी है। कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) ने 28 वर्षीय बल्लेबाज को अपना उपकप्तान नियुक्त किया है। फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को नाइट्स अनप्लग्ड 3.0 इवेंट में इसकी घोषणा की। केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे हैं। पिछले सीजन में निराशाजनक प्रदर्शन के बावजूद रहाणे को कप्तान बनाए रखा गया है। रिंकू ने साल 2018 में केकेआर की ओर से आईपीएल डेब्यू किया था। वह तब से केकेआर के लिए ही खेल रहे हैं।
निचले क्रम में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए मशहूर रिंकू ने 59 आईपीएल मैचों में 1099 रन बनाए हैं। उनका औसत 30.52 का और स्ट्राइक रेट 145.17 का है। केकेआर के सीईओ वेंकी मैसूर ने प्री-सीजन इवेंट के दौरान कहा, “फ्रैंचाइजी में सभी की तरफ से यह ऐलान करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि रिंकू सिंह टीम के उपकप्तान होंगे। रिंकू 2018 में केकेआर में शामिल हुए थे और तब से टीम में रेगुलर हैं।” वहीं, केकेआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "गॉड के प्लान का एक नया चैप्टर।" यह फैसला तीन बार की चैंपियन केकेआर की दीर्घकालिक नेतृत्व रणनीति की ओर संकेत करता है।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के रहने वाले रिंकू ने काफी संघर्ष के बाद सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं। उनका आईपीएल सफर बेहद प्रेरणादायक रहा है। 2018 में 80 लाख रुपये में खरीदे जाने से लेकर आईपीएल 2025 से पहले 13 करोड़ रुपये में रिटेन किए जाने तक उनका कद लगातार बढ़ा है। आईपीएल 2023 में अंतिम ओवर में लगातार पांच छक्के जड़ने की उनकी ऐतिहासिक पारी ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और भारतीय टीम में जगह भी दिलाई। वह भारत के लिए दो वनडे और 45 टी20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। रिंकू टी20 वर्ल्ड कप 2026 जीतने वाली भारतीय टीम का हिस्सा थे।
केकेआर के हेड कोच अभिषेक नायर ने रिंकू को उपकप्तान बनाने के फैसले का समर्थन करते हुए कहा कि टीम में उनके विकास ने उन्हें नेतृत्व की भूमिका के लिए स्वाभाविक विकल्प बना दिया। नायर ने कहा, "मैंने उन्हें पिछले कुछ वर्षों में एक नेतृत्वकर्ता के रूप में विकसित होते देखा है। टीम हमेशा उनसे उम्मीद रखती है, इसलिए हम उन्हें थोड़ी और जिम्मेदारी देना चाहते थे। मुझे लगता है कि टी20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद यह बिल्कुल सही समय है।"
लेखक के बारे मेंMd.Akram
मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार
परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।
अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।
विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय