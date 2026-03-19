क्रिकेटर रिंकू सिंह की शादी को लेकर ससुर तूफानी सरोज ने दिया बड़ा अपडेट, जानिए कब तक होगी डेट फाइनल?
भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह की प्रिया सरोज से शादी को लेकर बड़ी अपडेट सामने आई है। प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने कहा है कि रिंकू इस समय मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और पिता के निधन के कारण इस समय शादी की चर्चा करना उचित नहीं है।
भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह की शादी को लेकर एक बार फिर चर्चा शुरू हो गई है। रिंकू सिंह ने पिछले साल प्रिया सरोज से 8 जून 2025 को सगाई की थी। जिसके बाद नवंबर 2025 में दोनों शादी के बंधन में बधने वाले थे। हालांकि रिंकू सिंह के बिजी क्रिकेट शेड्यूल के कारण शादी तय समय पर नहीं हो सकी और इसे स्थगित करना पड़ा। इस बीच प्रिया सरोज के पिता तूफानी सरोज ने अपनी बेटी की शादी को लेकर चल रही अटकलों को सिरे से खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि रिंकू सिंह के पिता का हाल ही में निधन हुआ है, जिसके कारण दोनों परिवार शादी को लेकर अभी कोई बातचीत नहीं कर रहे।
प्रिया उत्तर प्रदेश के मछलीशहर से समाजवादी पार्टी की सांसद हैं और पूर्व सांसद तूफानी सरोज की बेटी हैं। हाल ही में रिंकू और प्रिया को क्रिकेटर कुलदीप यादव की शादी में एक साथ देखा गया था, जिसके बाद इन दोनों की शादी को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। रिंकू सिंह हाल ही में टी20 विश्व कप का खिताब जीतने वाली भारतीय टी20 टीम का हिस्सा था। हालांकि विश्व कप के दौरान रिंकू सिंह के पिता का निधन हो गया था। विश्व कप खत्म होने के बाद रिंकू सिंह ने सोशल मीडिया पर पिता की याद में एक इमोशनल पोस्ट भी शेयर की थी।
तूफानी सरोज ने शादी को लेकर दिया हिंट
प्रिया सरोज के पिता और पूर्व सांसद तूफानी सरोज ने बताया कि रिंकू के पिता का निधन हुआ और ऐसे समय में शादी को लेकर बातचीत करना सही नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ समय बीत जाने के बाद दोनों परिवार शादी को लेकर चर्चा कर सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक तूफानी ने ये भी बताया कि 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में शादी इसी साल करने की कोशिश होगी। उनका मानना है कि शादी को लेकर दुविधा नहीं है और जब भी रिंकू के परिवार वाले चाहे शादी फाइनल हो जाएगी।
रिंकू सिंह अपनी मंगेतर प्रिया सरोज के साथ हाल ही में कुलदीप यादव की शादी में शामिल हुए थे। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव मसूरी में अपनी मंगेतर वंशिका सिंह के साथ विवाह बंधन में बंध गए। विवाह से संबंधित सभी रस्में शहर के मशहूर होटल 'द सेवॉय' में हुईं जिसे क्रिकेटर की शादी के लिए विशेष रूप से सजाया गया था। विवाह में तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद कैफ, आरपी सिंह और सुरेश रैना जैसी क्रिकेट जगत की हस्तियां भी शामिल हुईं।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)
हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।
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