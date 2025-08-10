Ricky Ponting picks his all time top five Test batters ignores Virat Kohli रिकी पोंटिंग ने चुने अपने ऑल टाइम 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को किया नजरअंदाज, Cricket Hindi News - Hindustan
Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ricky Ponting picks his all time top five Test batters ignores Virat Kohli

रिकी पोंटिंग ने चुने अपने ऑल टाइम 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को किया नजरअंदाज

रिकी पोंटिंग ने अपने इस टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली के साथ-साथ मौजूदा फैब-4 में मौजूद एक और खिलाड़ी को इग्नोर किया है। उन्होंने फैब-4 से दो खिलाड़ियों को चुना है। वहीं तीन खिलाड़ी वह हैं जिनके खिलाफ वह खुद खेले हैं।

Lokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSun, 10 Aug 2025 06:23 AM
share Share
Follow Us on
रिकी पोंटिंग ने चुने अपने ऑल टाइम 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को किया नजरअंदाज

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने हाल ही में अपने ऑल टाइम टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों को चुना है। इस लिस्ट में उन्होंने विराट कोहली को जगह नहीं दी है। कोहली ने हाल ही में क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। वह 10 हजारी बनने से महज कुछ ही रन दूर थे। विराट कोहली ने अपने करियर में खेली 210 पारियों में 9230 रन बनाए थे। वहीं हैरानी की बात यह है कि फैब-4 जिसमें विराट कोहली के साथ स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट का नाम आता है, उसमें से भी पोंटिंग ने 2 ही बल्लेबाजों को चुना है। उनकी ऑल टाइम टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट इस टाइम खूब चर्चा में है। आईए जानते हैं उन्होंने किन-किन खिलाड़ियों को जगह दी है।

ये भी पढ़ें:वह ऐसा सोच रहे हैं तो…सैमसन इस खिलाड़ी की वजह से छोड़ रहे राजस्थान रॉयल्स?

द टाइम्स के हवाले से रिकी पोंटिंग ने कहा, “ब्रायन लारा सबसे कुशल बल्लेबाज थे जिनके खिलाफ मैंने खेला और जब मैं कप्तान था, तो उन्होंने मुझे किसी से भी ज्यादा रातों की नींद हराम कर दी थी। सचिन तकनीकी रूप से उतने ही अच्छे थे जितने मैंने राहुल द्रविड़ के साथ किसी को भी देखा है; मैं अब जो (रूट) को भी वहां रखूंगा, और केन विलियमसन को भी।"

पोंटिंग ने इसी के साथ रूट के टेस्ट करियर की साधारण शुरुआत के बावजूद एक कलाकार के रूप में उनके विकास पर विस्तार से बताया।

ये भी पढ़ें:न्यूजीलैंड ने दूसरे टेस्ट में उड़ाए ZIM के परखच्चे, दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत

उन्होंने कहा, “पिछले पांच सालों में उन्होंने जो किया है वह असाधारण है। आंकड़ों पर गौर करें: उनके नाम 13,500 रन हैं। मैं खिलाड़ियों को इस आधार पर रैंक करता हूं कि वे कितने समय तक अपनी क्षमता के शीर्ष पर बने रह सकते हैं। आप 30 से 40 मैचों तक एक महान खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन क्या आप 150 मैचों तक ऐसा कर सकते हैं? जो शायद अपने पहले 100 मैचों तक एक महान खिलाड़ी नहीं थे - उन्होंने 97 टेस्ट मैचों में 17 शतक बनाए थे - लेकिन अब वह एक महान खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने अपने पिछले 60 मैचों (ओवल टेस्ट से पहले) में 21 शतक बनाए हैं।”