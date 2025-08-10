रिकी पोंटिंग ने चुने अपने ऑल टाइम 5 बल्लेबाज, विराट कोहली को किया नजरअंदाज

रिकी पोंटिंग ने अपने इस टॉप-5 बल्लेबाजों की लिस्ट में विराट कोहली के साथ-साथ मौजूदा फैब-4 में मौजूद एक और खिलाड़ी को इग्नोर किया है। उन्होंने फैब-4 से दो खिलाड़ियों को चुना है। वहीं तीन खिलाड़ी वह हैं जिनके खिलाफ वह खुद खेले हैं।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने हाल ही में अपने ऑल टाइम टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों को चुना है। इस लिस्ट में उन्होंने विराट कोहली को जगह नहीं दी है। कोहली ने हाल ही में क्रिकेट के सबसे लंबे फॉर्मेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। वह 10 हजारी बनने से महज कुछ ही रन दूर थे। विराट कोहली ने अपने करियर में खेली 210 पारियों में 9230 रन बनाए थे। वहीं हैरानी की बात यह है कि फैब-4 जिसमें विराट कोहली के साथ स्टीव स्मिथ, केन विलियमसन और जो रूट का नाम आता है, उसमें से भी पोंटिंग ने 2 ही बल्लेबाजों को चुना है। उनकी ऑल टाइम टॉप-5 टेस्ट बल्लेबाजों की लिस्ट इस टाइम खूब चर्चा में है। आईए जानते हैं उन्होंने किन-किन खिलाड़ियों को जगह दी है।

द टाइम्स के हवाले से रिकी पोंटिंग ने कहा, “ब्रायन लारा सबसे कुशल बल्लेबाज थे जिनके खिलाफ मैंने खेला और जब मैं कप्तान था, तो उन्होंने मुझे किसी से भी ज्यादा रातों की नींद हराम कर दी थी। सचिन तकनीकी रूप से उतने ही अच्छे थे जितने मैंने राहुल द्रविड़ के साथ किसी को भी देखा है; मैं अब जो (रूट) को भी वहां रखूंगा, और केन विलियमसन को भी।"

पोंटिंग ने इसी के साथ रूट के टेस्ट करियर की साधारण शुरुआत के बावजूद एक कलाकार के रूप में उनके विकास पर विस्तार से बताया।