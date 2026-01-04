शुभमन गिल को बाहर देख हैरान हैं रिकी पोंटिंग, लेकिन कर बैठे भारतीय क्रिकेट की तारीफ

Cricket Logo
खराब फॉर्म की वजह से सिलेक्टर्स ने शुभमन गिल को टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारती टीम से ड्रॉप कर दिया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग चयनकर्ताओं के इस फैसले से हैरान हैं।

Jan 04, 2026 01:57 pm ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
T20 World Cup 2026 के लिए भारत की टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली, जो सितंबर 2025 में एशिया कप से पहले टी20 टीम के आधिकारिक तौर पर वाइस कैप्टन बनाए गए थे। खराब फॉर्म की वजह से सिलेक्टर्स ने उनको मेगा इवेंट से ड्रॉप कर दिया। हालांकि, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज क्रिकेटर रिकी पोंटिंग चयनकर्ताओं के इस फैसले से हैरान हैं। हालांकि, उन्होंने भारतीय क्रिकेट की भी तारीफ की। उनका कहना है कि जब आप शुभमन गिल जैसे खिलाड़ी को बाहर करते हैं तो पता चलता है कि आपके पास टैलेंट पूल है।

आईसीसी रिव्यू में रिकी पोंटिंग ने शुभमन गिल को ड्रॉप किए जाने को लेकर कहा, “मुझे यकीन नहीं हुआ। मेरा मतलब है, मुझे पता है कि व्हाइट-बॉल क्रिकेट में उनका हालिया फॉर्म बहुत अच्छा नहीं रहा है। पिछली बार जब मैंने उन्हें सच में अच्छा खेलते देखा था, तो वह UK में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज थी, जहां उन्होंने इतनी अच्छी बैटिंग की जितनी मैंने कभी किसी को करते नहीं देखा। मुझे लगता है, पहली बात यह कि मैं हैरान हूं, लेकिन दूसरी बात यह कि, यह इंडियन क्रिकेट की डेप्थ को दिखाता है।” उन्होंने आगे कहा, "अगर आप सोच सकते हैं कि शुभमन गिल जैसे अच्छे खिलाड़ी को वर्ल्ड कप टीम में नहीं चुना गया, तो इससे पता चलता है कि उनके पास कितने अच्छे खिलाड़ी हैं।"

चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए टीम का ऐलान करते हुए गिल को लेकर कहा था, “हम जानते हैं कि वह कितना अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन शायद इस समय वह थोड़े रन नहीं बना पाया है। पिछले वर्ल्ड कप में भी बाहर रहना दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि हम अलग-अलग कॉम्बिनेशन के साथ गए थे, लेकिन यह किसी भी चीज से ज्यादा कॉम्बिनेशन की बात है…जब आप 15 खिलाड़ी चुनते हैं तो किसी को बाहर रहना ही पड़ता है और दुर्भाग्य से, इस समय गिल हैं। हम कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। अगर कीपर टॉप पर बैटिंग करने वाला है, तो अभी जितेश है और उसने ज्यादा गलत नहीं किया है, लेकिन हमें कॉम्बिनेशन और टॉप पर कीपर को देखने की जरूरत है।”

