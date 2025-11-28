Cricket Logo
ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम XI में रिकी पोंटिंग नहीं; इसे बताया गया सबसे अंडर रेटिड प्लेयर

संक्षेप:

रिकी पोंटिंग जब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम XI चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में अलावा अपने साथ खेले कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम लिए। मगर अपना नाम नहीं लिया।

Fri, 28 Nov 2025 02:09 PMLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया के सबसे सफल कप्तान और कमाल के बल्लेबाज रिकी पोंटिंग जब हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की ऑल टाइम XI चुनने के लिए कहा गया तो उन्होंने 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में अलावा अपने साथ खेले कई दिग्गज खिलाड़ियों के नाम लिए। इस लिस्ट में उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लीजेंड डॉन ब्रैडमैन को भी शामिल किया, जिनका टेस्ट का औसत लाजवाब है। हालांकि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की ऑलटाइम XI से खुदको बाहर रखा। रिकी पोंटिंग की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया ने एक समय पर दुनिया पर राज किया था, ऑस्ट्रेलिया उस दौरान 2003 और 2007 में वर्ल्ड चैंपियन भी बना था।

रिकी पोंटिंग ने कहा "मैं इसमें थोड़ा बायस्ड हो सकता हूं क्योंकि मैं कई चैंपियंस टीम का हिस्सा रहा हूं और कई दिग्गज खिलाड़ियों के साथ खेला हूं।

मैं अपने दो ग्रेट मेट्स (साथी) जस्टिन लैंगर और मैथ्यू हेडन के साथ जाना चाहूंगा जो पारी का आगाज करेंगे।

ग्रेट सर डॉन ब्रैडमैन को नंबर-3 पर रखूंगा, उनका टेस्ट में औसत 99 का है।

डिमियन मार्टिन को मैं नंबर-4 पर रखूंगा, मुझे लगता है कि वह ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलने वाले सबसे अंडर रेटेड प्लेयर हैं। उन्हें मैं नंबर-4 पर रखूंगा।

नंबर-5 पर मैं माइकल हसी को रखूंगा। नंबर-6 पर मैं अपने ग्रेटेस्ट टीम मेट जो हर फॉर्मेट के खिलाड़ी हैं एंड्र्यू साइमंस को रखूंगा।

एडम गिलक्रिस्ट नंबर-7 पर, शेन वॉर्नर नंबर-8 पर, ब्रेट ली नंबर-9 पर, जेसन गिलेस्पी नंबर-10 पर। और जब आप ऑस्ट्रेलिया के सबसे घटिया बल्लेबाज के बारे में मेरे से पूछेंगे जो मेरे साथ खेला हो, लेकिन वह गेंद से कमाल थे..ग्लेन मैक्ग्रा नंबर-11 पर।"

जब रिकी पोंटिंग से 12वें खिलाड़ी के बारे में पूछा गया तो हर किसी को लगा कि वह यहां तो अपना नाम ले लेंगे, लेकिन यहां भी उन्होंने डैरेन लेहमन का नाम लिया।

उन्होंने कहा, “12वें खिलाड़ी के रूप में मैं इस ग्रुप में डैरेन लेहमन को जोड़ना चाहूंगा, उनकी फील्डिंग के लिए नहीं बल्कि वह पानी अच्छा पिलाते हैं।”

