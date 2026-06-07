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श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने का क्रेडिट ले रहे रिकी पोंटिंग, कहा- मैं तो भारतीय चयनकर्ताओं को बता रहा था

Himanshu Singh लाइव हिन्दुस्तान
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रिकी पोंटिंग ने श्रेयस अय्यर को भारतीय टी20 कप्तान बनाए जाने के फैसले पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि वह लगातार चयनकर्ताओं को श्रेयस की काबिलियत के बारे में बता रहे थे।

श्रेयस अय्यर के कप्तान बनने का क्रेडिट ले रहे रिकी पोंटिंग, कहा- मैं तो भारतीय चयनकर्ताओं को बता रहा था

श्रेयस अय्यर को लगातार कठिन मेहनत का फल आखिरकार मिल ही गया। कुछ साल से अच्छा प्रदर्शन करते हुए श्रेयस अय्यर ने चयनकर्ताओं को प्रभावित किया और उन्हें करीब 900 से ज्यादा दिन तक टी20 इंटरनेशनल में ना खेलने के बावजूद सीधे कप्तानी सौंप दी गई है। सूर्यकुमार यादव को कप्तानी से हटाए जाने के फैसले पर ज्यादातर क्रिकेटर एक्सपर्ट ने सही माना है लेकिन उन्हें टीम से बाहर करने पर सवाल उठे हैं। श्रेयस के साथ आईपीएल में काम कर रहे रिकी पोंटिंग इस निर्णय से काफी खुश हैं। वह पंजाब किंग्स के मुख्य कोच हैं और श्रेयस को काफी बड़ी बोली लगाकर उन्होंने टीम से जोड़ा था और तबसे इनकी जोड़ी ने कमाल करके दिखाया है। पंजाब की टीम ने पिछले सीजन फाइनल तक का सफर तय किया था और इस बार अच्छी शुरुआत के बाद प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई नहीं कर सकी।

पोंटिंग ने की तारीफ

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रिकी पोंटिंग ने कहा, ''मेरा मतलब है कि अगर आप आईपीएल क्रिकेट में तीन साल पीछे मुड़कर देखें, तो उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स को एक टाइटल जिताया था। पंजाब की कप्तानी की, पिछले साल फाइनल में पहुंचाया और इस साल भी टीम के लिए बेहतरीन कप्तानी की। हालांकि क्वालीफायर्स तक नहीं पहुंच सके। लेकिन उनके बारे में जो बात मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करती है या अलग नजर आती है वो ये है कि पिछले तीन-चार सालों में उसने खुद को कैसे संभाला है और अपना आचरण कैसे रखा है।''

उन्होंने आगे कहा, ''जैसे मुझे पूरा यकीन है कि कई बार उन्हें ऐसा महसूस हुआ होगा कि उन्हें भारतीय टीम के कुछ और दौरों या मैचों में चुना जाना चाहिए था, लेकिन उसने हमेशा वापस काम पर ध्यान दिया। सिर झुकाकर कड़ी मेहनत की और आज वो चार-पांच साल पहले से कहीं बेहतर खिलाड़ी बन चुका है।”

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पंजाब किंग्स के कोच ने कहा, ''मैं ही वह इंसान रहा हूं जो इस पद के लिए उनका समर्थन कर रहा है। भारतीय चयनकर्ताओं को बता रहा है कि अगर वे उन्हें एक मौका देते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि उन्हें कोई निराशा होगी। यह उस कड़ी मेहनत को मिली एक शानदार पहचान है जो उन्होंने लंबे समय से की है। और मुझे पूरा यकीन है कि वे भारत के कप्तान के रूप में शानदार काम करेंगे।''

श्रेयस को सबसे छोटे प्रारूप में भारत का नया कप्तान घोषित किया गया जबकि सूर्यकुमार यादव को टीम से बाहर कर दिया गया। तीन बार की विश्व कप विजेता टीम ने इस साल के एशिया कप, 2028 का ओलंपिक और टी20 विश्व कप जैसे अहम टूर्नामेंट को ध्यान में रखते हुए कप्तानी में बदलाव किया।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh

हिमांशु सिंह (कंटेंट प्रोड्यूसर)

हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।


परिचय और अनुभव

हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। उन्होंने 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ अपनी पारी की शुरुआत की थी। खेल की बारीकियों को समझने और उन्हें पाठकों तक रोचक अंदाज में पहुंचाने में उन्हें महारत हासिल है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि : हिमांशु ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई देश के प्रतिष्ठित संस्थान आईएमएस (नोएडा) से पूरी की है। खेल के प्रति उनके जुनून ने उन्हें करियर की शुरुआत में ही खेल पत्रकारिता की ओर प्रेरित किया। उन्होंने 2017 में 'पंचायती टाइम्स' वेबसाइट में बतौर ट्रेनी अपने करियर का पहला कदम रखा, जहां उन्होंने खेल रिपोर्टिंग की बुनियादी बारीकियां सीखीं।


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