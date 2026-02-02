Cricket Logo
रिकी पोंटिंग ने किसे बताया T20 World Cup 2026 का सबसे बड़ा दावेदार? ऑस्ट्रेलिया पर कही ये बात

ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 विश्व कप 2026 में किस तरह की प्रदर्शन कर सकती है। क्या कुछ कमियां टीम में हैं और टी20 विश्व कप 2026 के लिए कौन सी टीम क्लियर फेवरिट है? इसके बारे में रिकी पोंटिंग ने बताया है।

Feb 02, 2026 10:46 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
ऑस्ट्रेलिया की टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज क्रिकेट एक्सपर्ट रिकी पोंटिंग ने आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की है। रिकी पोंटिंग ने बताया है कि कौन सी टीम इस विश्व कप में क्लियर फेवरिट है? और ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास कितने चांस और कौन सा खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के लिए इस मेगा इवेंट में एक्स फैक्टर साबित हो सकता है। 7 फरवरी से भारत और श्रीलंका में टी20 वर्ल्ड कप 2026 खेला जाना है।

यूएसए और वेस्टइंडीज में 2024 में खेले गए पिछले टी20 विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम सुपर 8 से आगे नहीं जा सकी थी। भारत और अफगानिस्तान से हारने के बाद उनके सेमीफाइनल में पहुंचने के रास्ते बंद हो गए थे। दो साल बाद फिर से टी20 विश्व कप है और इसको लेकर रिकी पोंटिंग ने आईसीसी रिव्यू में कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के पास अच्छा करने के लिए दमदार खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा, "अगर आप टीम को देखें, तो मुझे लगता है कि उनके पास किसी भी टीम जितना ही अच्छा मौका है।"

पोंटिंग ने आगे भविष्यवाणी करते हुए कहा, "मुझे लगता है कि इस इवेंट में इंडिया शायद क्लियर फेवरिट होगी, क्योंकि हालात, टैलेंट और उनके प्लेयर्स का ग्रुप अच्छा है। उन्हें हराना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे सच में लगता है कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हम देखेंगे। ऑस्ट्रेलियाई टीम में थोड़ा बदलाव आया है। यह कोई ड्रामाटिक नहीं है। अगर आप उनकी चुनी हुई टीम को देखें, तो उस टीम में अभी भी बहुत एक्सपीरियंस है। कुछ लोग अभी चोटिल हैं या चोट से वापस आ रहे हैं। शायद यही उनकी अभी की सबसे बड़ी चिंता है।"

पैट कमिंस चोट की वजह से टी20 वर्ल्ड कप 2026 का हिस्सा नहीं होंगे, जो कि एक चिंता का विषय है। इसको लेकर पोंटिग ने कहा, "उस टीम में एक चीज है कि इतने सारे ऑलराउंडर के साथ बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है। आप (मार्कस) स्टोइनिस, (ग्लेन) मैक्सवेल, कैमरन ग्रीन को देखिए, बहुत सारे हैं। कूपर कोनोली। युवा खिलाड़ी जिसने लगातार दूसरे साल BBL (बिग बैश लीग) में MVP (मोस्ट वैल्युएबल प्लेयर अवॉर्ड) जीता है। अगर ऐसा लगता है कि यह बदलेगा, तो मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया मैक्सवेल और (एडम) जैम्पा के बैकअप के लिए कोनोली के साथ जाएगा। ऐसे में उनके पास 3 स्पिन बॉलिंग ऑप्शन होंगे।"

