Livehindustan होमहोमफोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

रिकी पोंटिंग भी कई बार शॉर्ट बॉल पर आउट हुए.., वैभव सूर्यवंशी की आलोचना पर भड़के अश्विन

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

वैभव सूर्यवंशी के इंग्लैंड में शॉर्ट बॉल ना खेल पाने वाली आलोचना पर पूर्व स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि इतने कम समय में वैभव को जज करना अच्छा नहीं है। रिकी पोंटिंग भी कई बार छोटी उछाल लेती गेंद पर आउट हुए हैं।

vaibhav sooryavansh
वैभव सूर्यवंशी की आलोचना पर भड़के अश्विन (फाइल फोटो)

वैभव सूर्यवंशी ने इंग्लैंड दौरे में अपना टी-20 डेब्यू किया था। शुरुआती तीन मुकाबलों में उनके बल्ले से रन नहीं निकले थे। उन्हें जोफ्रा आर्चर ने अपनी तेज गति की गेंदबाजी से दो बार पवेलियन भेजा। इसके बाद इस 15 वर्षीय खिलाड़ी की कई लोगों ने आलोचना करनी शुरू कर दी कि यह शॉर्ट बॉल के लिए सहज नहीं हैं। और बहुत कुछ खीसने की जरूरत है। हालांकि, पूर्व भारतीय क्रिकेटर रविचंद्रन अश्विन ने अपने आकलन में इस आलोचना को सही नहीं माना है। उन्होंने वैभव सूर्यवंशी की तारीफ की है और कहा है कि इतने कम सैंपल साइज के आधार पर हम किसी को जज नहीं कर सकते। ऐसा करना जल्दबाजी में फैसला सुनाने जैसा होगा।

ये भी पढ़ें:रजत पाटीदार के आगे तिलक वर्मा कुछ भी नहीं, मौका दो उसे, पूर्व चयनकर्ता की मांग

अश्विन ने वैभव की आलोचना को किया खारिज

अश्विन ने आलोचना को खारिज करते हुए कहा कि ऑस्ट्रेलिया के महान खिलाड़ी रिकी पोंटिंग भी अपने शानदार करियर के दौरान शॉर्ट बॉल पर आउट हुए थे। पूर्व भारतीय ऑफ स्पिनर ने जोर देते हुए कहा कि हर बल्लेबाज की अपनी खूबियां और खामियां होती हैं और सूर्यवंशी अभी विश्व स्तरीय तेज गेंदबाजों के खिलाफ खेलना सीख रहे हैं, इसलिए कुछ ही अंतरराष्ट्रीय मैचों के आधार पर उनका आकलन नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि 15 वर्षीय खिलाड़ी से जुड़ी भारी उम्मीदों के कारण उन पर अनुचित रूप से दबाव बनाया जा रहा है। अश्वनि ने अपने यूट्यूब चैनल के खास प्रोग्राम ऐश की बात में कहा कि “उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। वह वही खिलाड़ी है। और उसे खुद को अलग तरह से दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। हम ऐसा क्यों चाहते हैं? वह जैसा है वैसा ही अच्छा खिलाड़ी है। लोगों ने शॉर्ट बॉल की बात की। क्या रिकी पोंटिंग कभी शॉर्ट बॉल पर आउट नहीं हुए? हमें समझना चाहिए कि हर किसी की ताकत और कमजोरियां अलग-अलग होती हैं। ये सब बातें आम हैं। वैभव ने इंग्लैंड में जोफ्रा के खिलाफ कितनी बार खेला है? ये सब अनुभव हैं। हम किसी को यूं ही खारिज नहीं कर सकते। समस्या यह है कि उससे उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि वह हर मैच में अच्छा प्रदर्शन करे।”

ये भी पढ़ें:श्रीलंका ने रचा इतिहास, पाकिस्तान को 24 साल बाद ODI सीरीज में चटाई धूल

जिम्बाब्वे सीरीज में खेली गई पारियों को सराहा

इंग्लैंड टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज में अपने अंतरराष्ट्रीय करियर की धीमी शुरुआत के बाद युवा सलामी बल्लेबाज ने जिम्बाब्वे दौरे पर जोरदार वापसी की। सूर्यवंशी ने अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म को फिर से हासिल करते हुए तीन मैचों में 151 रन बनाए और प्लेयर ऑफ द सीरीज बनकर सीनियर टीम में अपनी साख को और मजबूत किया। अश्विन ने जिम्बाब्वे में उनके शानदार प्रदर्शन पर बात करते हुए कहा "मुझे यह बात पसंद आई कि विकेट थोड़ा धीमा था और गेंद भी स्पिन हो रही थी। उसने बहुत अच्छी तरह से तालमेल बिठा लिया। उसका स्ट्राइक रेट काफी कम था। वह आगे बढ़कर स्पिनरों को हिट कर रहा था। ये सभी बहुत सराहनीय गुण हैं। एक छोटा बच्चा इस विकेट पर खड़े होकर स्पिनर को हिट नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पैरों का इस्तेमाल किया। यह बहुत ही परिपक्वता वाली बात है। उसकी सीखने की क्षमता इतनी अच्छी है कि अगर वह बाहर बैठकर यह सब देखेगा, तो वह और भी मजबूत खिलाड़ी बन जाएगा। मेरा यही इरादा था (उसे बाहर बैठने के लिए कहने का)। वह एक असाधारण खिलाड़ी बनने जा रहा है। उसे विकसित होने दो, उसे समय दो।"

ये भी पढ़ें:VIDEO:भारतीय टीम में पहली बार चुने गए सारांश जैन की गेंदबाजी देखिए, BCCI ने….

लगातार अच्छा प्रदर्शन करने की उम्मीद जताई

अश्विन ने वैभव सूर्यवंशी पर अपनी बात समाप्त करते हुए कहा "वह लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा। उसका सामान्य प्रदर्शन यहां नहीं दिखेगा। उतार-चढ़ाव तो आएंगे ही। वह क्रिकेट और जीवन दोनों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करेगा। इसलिए, मुझे लगता है कि कुल मिलाकर उसमें बहुत क्षमता है। और उसने यह भी दिखाया है कि वह परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल सकता है। आईपीएल में मैंने कमेंट्री और रिव्यू में कई बार कहा है कि उसके प्रदर्शन में सुधार का ग्राफ एक अलग ही स्तर पर है। 15-16 साल के बच्चे के लिए मैंने ऐसा सुधार ग्राफ पहले कभी नहीं देखा। और यह असाधारण है।"

Vimlesh Kumar Bhurtiya

लेखक के बारे में

Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

खेल पत्रकारिता और पत्रकारिता का उद्देश्य
विमलेश खेल से जुड़ी तमाम तरह की स्टोरीज पाठकों तक पहुंचाते हैं, जिनमें तथ्यों की स्पष्टता होती है और सकारात्मक विश्लेषण भी शामिल होता है। ये क्रिकेट की दुनिया का अच्छा ज्ञान रखते हैं और राजनीति में गहरी दिलचस्पी है। राजनीति और क्रिकेट में घट रही घटनाओं का विश्लेषण करना उनकी तह तक जाना विमलेश को पसंद है। उनका मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी तथ्यपरकता (Fact-checking) है। चाहे वह चकाचौंध से भरा क्रिकेट जगत हो या अन्य खेल और खिलाड़ियों का जीवन। बतौर खेल पत्रकार यह कसौटी हर वक्त बनी रहनी चाहिए कि लेखन हमेशा प्रमाणिक हो। उनकी रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचित करना है, बल्कि उन्हें सही और सुरक्षित जानकारी के माध्यम से सशक्त बनाना भी है। पत्रकारिता का मुख्य उद्देश्य सूचना, शिक्षा और मनोरंजन होता है और इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करना एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए।

और पढ़ें
Vaibhav Suryavanshi
Cricket News लेटेस्ट मैच अपडेट Cricket Live Score, Cricket Schedule, और Cricket News in Hindi के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। सभी बड़े मुकाबलों के पल-पल के अपडेट्स और देश-दुनिया की हर क्रिकेट खबर सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App अभी डाउनलोड करें।