ऋचा घोष के नाम पर बनेगा क्रिकेट स्टेडियम, हो गया ऐलान! वर्ल्ड कप जीतने के बाद 22 वर्षीय खिलाड़ी के लिए बड़ा सम्मान

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को कहा कि सिलीगुड़ी में एक स्टेडियम बनाया जाएगा जिसका नाम वर्ल्ड कप विजेता क्रिकेटर ऋचा घोष के नाम पर रखा जाएगा। उत्तर बंगाल का सिलीगुड़ी 22-वर्षीय विकेटकीपर-बल्लेबाज घोष का गृहनगर है, जिन्होंने वुमेंस वर्ल्ड कप जीत में प्रमुख भूमिका निभाई थी। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई में टीम इंडिया ने 2 नवंबर को साउथ अफ्रीका को हराकर आईसीसी वुमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप का खिताब जीता। आईसीसी ने लगभग 40 करोड़ तो बीसीसीआई ने 51 करोड़ की प्राइज मनी का ऐलान किया। इसके बाद राजनेता और राज्य सरकारें अपने-अपने खिलाड़ियों के लिए तरह-तरह की प्राइज मनी या सम्मान का ऐलान कर रहे हैं।

बनर्जी ने सिलीगुड़ी में संवाददाताओं से कहा, ‘‘...‘ऋचा क्रिकेट स्टेडियम’ चांदमणि टी एस्टेट में 27 एकड़ के भूखंड पर बनाया जाएगा। यह बंगाल की एक चमकदार खेल प्रतिभा, ऋचा को सम्मानित करने और उत्तर बंगाल के युवा क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने का एक तरीका है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘राज्य सरकार द्वारा यह परियोजना जल्द ही शुरू की जाएगी।’’

घोष को शनिवार को पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा 'बंग भूषण' पुरस्कार से सम्मानित किया गया, पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नियुक्त किया गया और सोने की एक चेन भेंट की गई।

ऋचा घोष के लिए वुमेंस वर्ल्ड कप का टूर्नामेंट शानदार रहा था, उन्होंने 8 मैचों में 133.52 के उम्दा स्ट्राइक रेट के साथ 235 रन बनाए थे, उनका स्ट्राइक रेट टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली सभी बैटर में सबसे अधिक था।