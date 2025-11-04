Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Richa Ghosh Heaps Praise on Coach coach Amol Muzumdar Says My job was to apply the finishing touches in Women World Cup
वर्ल्ड कप में मेरा काम ये था...विकेटकीपर ऋचा घोष ने कोच अमोल मजूमदार का पढ़ा कसीदा

वर्ल्ड कप में मेरा काम ये था...विकेटकीपर ऋचा घोष ने कोच अमोल मजूमदार का पढ़ा कसीदा

संक्षेप: भारत ने दक्षिण अफ्रीका को हराकर आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 अपने नाम किया। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी है। विकेटकीपर ऋचा घोष ने कोच अमोल मजूमदार का कसीदा पढ़ा है।

Tue, 4 Nov 2025 05:32 PMMd.Akram मुंबई, भाषा
share Share
Follow Us on

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष ने कहा है कि भारत की विश्व कप विजेता टीम विश्वास और अपनी भूमिका को लेकर स्पष्टता की नींव पर बनी है जिसमें कोच अमोल मजूमदार ने उन्हें ‘फिनिशर’ की भूमिका सौंपी है। दो बार फाइनल में हारी भारतीय टीम ने दक्षिण अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार विश्व कप जीता।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

ऋचा ने जियो स्टार के ‘फॉलो द ब्लू’ कार्यक्रम में कहा, ‘‘मेरा मुख्य काम मैच में आखिर तक टिककर तेजी से रन बनाने का था। मुझे जब भी बल्लेबाजी का मौका मिला तो मैंने यही करने की कोशिश की। मैंने स्ट्राइक रेट ऊंचा रखकर विरोधी गेंदबाजों पर दबाव बनाने का प्रयास किया।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ये अतिरिक्त रन बनाने से टीम का दबाव कम हुआ और हमें जीतने का बेहतर मौका मिला।’’

ये भी पढ़ें:रियल लाइफ हीरो: चक दे इंडिया के कबीर खान की याद दिलाते हैं अमोल मजूमदार

ऋचा ने कोच अमोल मजूमदार की भी तारीफ की, जिन्होंने ऐसा माहौल तैयार किया कि हर खिलाड़ी को अपनी भूमिका के बारे में पता था। विकेटकीपर ने कहा, ‘‘अमोल सर ने टीम में सभी की भूमिका स्पष्ट कर दी थी। मेरा काम बेखौफ क्रिकेट खेलना, बड़े शॉट लगाना और अंत तक डटे रहना था।’’

ये भी पढ़ें:ICC ट्रॉफी जीतने वाली सबसे उम्रदराज 5 कप्तान, हरमनप्रीत ने दुनिया को किया हैरान

उन्होंने कहा, ‘‘मैंने विश्व कप से पहले क्रीज पर टिककर बड़ी पारी खेलने का काफी अभ्यास किया। जब भी खेलने का मौका मिला तो मैंने जमीनी शॉट लगाए और अपना विकेट फेंकने से बचती रही। मैंने एक दो रन लेने के मौके भी नहीं गंवाए।’’ ऋचा ने आठ पारियों में 133.52 की स्ट्राइक रेट से 235 रन बनाए। इसके साथ ही उन्होंने महिला विश्व कप में सर्वाधिक छक्कों के वेस्टइंडीज के डिएंड्रा डोटिन (12) के रिकॉर्ड की भी बराबरी की।

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram
मोहम्मद अकरम, लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। अकरम को पत्रकारिता में 8 साल से ज्यादा का अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं। अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। और पढ़ें
Richa Ghosh Indian Women Cricket Team Womens Cricket World cup 2025
लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |