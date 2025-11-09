वर्ल्ड कप जीतने के बाद ऋचा घोष बनीं DSP, फाइनल में जितने रन बनाए; उतने लाख रुपये का मिला चेक

संक्षेप: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विकेटकीपर ऋचा घोष को पश्चिम बंगाल में डीएसपी नियुक्त किया गया है। वह महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतने वाली टीम का हिस्सा हैं। ऋचा ने टूर्नामेंट में 235 रन बनाए।

भारत ने हाल ही में आईसीसी महिला वनडे वर्ल्ड कप 2025 जीतकर इतिहास रचा। यह भारतीय महिला टीम की पहली आईसीसी ट्रॉफी थी। वर्ल्ड कप विजेता टीम का हिस्सा विकेटकीपर ऋचा घोष डीएसपी से बन गई हैं। उन्हें पश्चिम बंगाल में मानद पुलिस उपाधीक्षक (डीएसपी) नियुक्त किया गया है। राज्य सरकार ने उन्हें प्रतिष्ठित बंग भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया। बंगाल क्रिकेट एसोसिएशन (कैब) ने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में ऋचा के लिए भव्य सम्मान समारोह आयोजित किया, जिसमें मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शिरकत की।

शनिवार को आयोजित सम्मान समारोह 22 वर्षीय ऋचा को गोल्डन बैट दिया गया। उन्हें साथ ही 34 लाख रुपये का चेक मिला। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ फाइनल में 24 गेंदों में 34 रनों की पारी खेली थी, जिसमें तीन चौके और दो सिक्स शामिल हैं। भारत ने 298/7 का स्कोर बनाने के बाद खिताबी मुकाबला 52 रनों से जीता था। सम्मान समारोह की शुरुआत पारंपरिक उत्तरीय, फूलों और मिठाइयों के साथ हुई, जिसके बाद सीएम ममता ने ऋचा को गोल्डन बैट, बंग भूषण, एक सोने की चेन और डीएसपी नियुक्ति पत्र सौंपा।

ममता ने अपने संबोधन में कहा, "ऋचा प्यार से बार-बार दुनिया जीत लेंगी। मेंटल स्ट्रेंथ सबसे बड़ी शक्ति है। आपको कड़ी मेहनत करते रहना चाहिए, कठिनाइयों को पार करना चाहिए और अपने लक्ष्य तक पहुंचना चाहिए। आपको लड़ना है, प्रदर्शन करना है, खेलना है और जीतना है।" वहीं, पश्चिम बंगाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, ''डीएसपी ऋचा घोष, हार्दिक बधाई। बंगाल की शान ऋचा अब पुलिस उपाधीक्षक बन गई हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने वर्ल्ड कप विजेता भारतीय टीम की अहम सदस्य ऋचा को पुलिस में डीएसपी के पद पर नियुक्त किया है।''