बदला पूरा हुआ! खिताबी जंग में पाकिस्तान को हराकर भारत ने हिसाब किया चुकता
भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान से मिली हार का हिसाब बराबर कर लिया है। शनिवार को अंडर-19 एशिया कप 2026 के फाइनल में भारत ने पाकिस्तान को एक विकेट से हराकर ट्रॉफी जीती।
भारतीय टीम ने अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में पाकिस्तान को आखिरी गेंद तक चले मुकाबले में एक विकेट से हराकर खिताब जीता। सांसे रोक देने वाले इस महामुकाबले में भारत के युवाओं ने पिछले संस्करण में फाइनल में मिली हार का हिसाब भी बराबर कर लिया है। अंडर-19 एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों से करारी शिकस्त दी थी। हालांकि भारत ने अगले ही सीजन (अंडर-19 एशिया कप 2026) में पाकिस्तान को रोमांचक मुकाबले में हराकर अपना बदला ले लिया है। इसके साथ ही भारत ने नौवीं बार एशिया कप का खिताब जीता है।
पाकिस्तान को हराकर भारत नौवीं बार बना चैंपियन
भारत की अंडर-19 टीम ने पाकिस्तान को शनिवार को आखिरी गेंद पर एक विकेट से हराकर एशियन क्रिकेट काउंसिल अंडर-19 एशिया कप का खिताब नौंवीं बार अपने नाम किया। मुकाबले में पिछड़ चुकी भारतीय टीम को मोहित उल्वा और मनल चौहान की जोड़ी ने दबाव में बेहतरीन प्रदर्शन कर वापसी कराई और पाकिस्तान को एक विकेट से शिकस्त दी। मनल चौहान के आउट होने के बाद एक बार भारतीय उम्मीद को झटका लगा था लेकिन आखिरी बल्लेबाज के रूप में मैदान पर उतरे चिगुरपति वेंकटा ने नाबाद 11 रनों की पारी खेल कर भारत को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।
मोहित उल्वा ने 26 गेंदों में पांच चौके और तीन छक्के उड़ाते हुए नाबाद 49 रन की मैच विजयी पारी खेली। कप्तान लक्ष्य रायचंदानी (80), आर्यवीर सहवाग (58), मोहित उल्वा (नाबाद 49) और मनल चौहान (47) ने शानदार पारियां खेली। पाकिस्तान की ओर से रिज़वानउल्लाह ने तीन विकेट लिये। निकाब शरीफ को दो विकेट मिले। अली रजा , मोहम्मद सय्याम और हसनैन अब्बास दार ने एक-एक बल्लेबाज को आउट किया।
एशिया कप 2025 में पाकिस्तान ने भारत को फाइनल में दी थी मात
भारत और पाकिस्तान के बीच पिछला अंडर-19 एशिया कप फाइनल दिसंबर 2025 में दुबई में खेला गया था, जहां पर पाकिस्तान ने भारत को 191 रनों के बड़े अंतर से हराकर खिताब अपने नाम किया था। पाकिस्तान ने पहले बल्लेबाजी करते हुए समीर मिन्हास के 172 रनों की बदौलत 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 347 रन बनाए। इसके जवाब में वैभव सूर्यवंशी और कप्तान आयुष म्हात्रे के जल्दी आउट होने के बाद भारतीय टीम दबाव से उबर नहीं सकी। भारत ने शुरुआती 10 ओवर के अंदर ही 4 विकेट गंवा दिए थे, जिसके बाद पूरी टीम 26.2 ओवर में 156 रन पर सिमट गई। फाइनल में 172 रनों की मैच जिताऊ पारी और अंडर-19 एशिया कप 2025 में 471 रन बनाने वाले समीर मिन्हास को 'प्लेयर ऑफ द मैच' और 'प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट' चुना गया।
लेखक के बारे मेंHimanshu Singh
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हिंमांशु सिंह पिछले 6 वर्षों से खेल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स सेक्शन के कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं।
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