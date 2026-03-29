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रिटायर्ड विराट कोहली का IPL में धमाका, पहले ही मैच में काटा गदर; यूं ही नहीं कहते चेज मास्टर

Mar 29, 2026 06:36 am ISTLokesh Khera लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विराट कोहली को चेज करना बहुत पसंद है। उनके सामने अगर कोई टारगेट हो तो वह अपनी पारी को कैल्कुलेट कर टीम को जीत दिलाते हैं। आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में उन्हें ये मौका मिला और उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज 69 रनों की नाबाद पारी खेलकर किया।

रिटायर्ड विराट कोहली का IPL में धमाका, पहले ही मैच में काटा गदर; यूं ही नहीं कहते चेज मास्टर

विराट कोहली T20I क्रिकेट से 2024 में तो टेस्ट क्रिकेट से 2025 में रिटायरमेंट ले चुके हैं। अब वह सिर्फ एक्शन में या तो वनडे क्रिकेट या आईपीएल में ही दिखाई देते हैं। सालभर में उन्हें बहुत ही कम मैच खेलने का मौका मिलता है, ऐसे में अपनी फॉर्म और निरंतरता पर पकड़ बनाए रखना काफी मुश्किल होता है। मगर विराट कोहली तो विराट कोहली ही हैं। उन्होंने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आरसीबी की धमाकेदार जीत के बाद कहा कि वह कभी भी बिना तैयारी के नहीं आते और जब वह टूर्नामेंट खेलने आते हैं तो अपना 120 प्रतिशत देते हैं।

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विराट कोहली को चेज करना बहुत पसंद है। उनके सामने अगर कोई टारगेट हो तो वह अपनी पारी को कैल्कुलेट कर टीम को जीत दिलाते हैं। आईपीएल 2026 के ओपनिंग मैच में उन्हें ये मौका मिला और उन्होंने टूर्नामेंट का आगाज 69 रनों की नाबाद पारी खेलकर किया। कोहली का स्ट्राइक रेट इस पारी के दौरान 180 से अधिक का रहा। उन्होंने 5 चौके और इतने ही छक्के भी लगाए। उनकी इस पारी को देखकर कोई कह सकता है को वह इंटरनेशनल क्रिकेट में 2 फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं?

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विराट कोहली ने अपनी इस पारी के दौरान कई रिकॉर्ड्स बनाए। वह आईपीएल के इतिहास के पहले ऐसे बल्लेबाज बने हैं, जिन्होंने चेज करते हुए 4000 रन का आंकड़ा छुआ है। कई नामी खिलाड़ी अपने पूरे आईपीएल करियर में इतने रन नहीं बना पाए हैं, जितना विराट कोहली ने चेज करते हुए बना दिए हैं। आईए एक नजर विराट कोहली के कुछ अद्भुत रिकॉर्ड्स पर डालते हैं-

IPL में टारगेट का पीछा करते हुए सबसे ज्यादा रन

4027 - विराट कोहली*

3285 - डेविड वॉर्नर

3238 - रोहित शर्मा

2843 - शिखर धवन

2832 - रॉबिन उथप्पा

IPL में सबसे ज्यादा सफल 50+ स्कोर (पारी)

42 - विराट कोहली (126)*

41 - डेविड वॉर्नर (79)

34 - शिखर धवन (111)

32 - रोहित शर्मा (139)

28 - एबी डी विलियर्स (74)

26 - गौतम गंभीर (85)

25 - सुरेश रैना (115)

IPL में सबसे ज्यादा नाबाद 50+ स्कोर

24 बार - विराट कोहली*

23 बार - एबी डी विलियर्स

23 बार - शिखर धवन

19 बार - डेविड वॉर्नर

18 बार - रोहित शर्मा

18 बार - केएल राहुल

18 बार - सुरेश रैना

IPL में सफल रन चेज में सबसे ज्यादा 50+ स्कोर

21 बार - विराट कोहली*

20 बार - डेविड वॉर्नर

20 बार - शिखर धवन

18 बार - गौतम गंभीर

16 बार - रोहित शर्मा

Lokesh Khera

लेखक के बारे में

Lokesh Khera

लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।

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