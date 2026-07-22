रिटायरमेंट के बाद भी वही पुराना गदर, वनडे कप में बेन स्टोक्स ने ठोक दिया दमदार शतक
इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके बेन स्टोक्स डोमेस्टिक क्रिकेट में एक्टिव हैं और उन्होंने वनडे कप में एक दमदार शतक जड़ा है। उनकी टीम 250 से ज्यादा रनों का पीछा कर रही थी।
इंग्लैंड की टीम के पूर्व कप्तान बेन स्टोक्स ने भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया है, लेकिन अभी भी वे प्रोफेशनल क्रिकेट में एक्टिव हैं। इंग्लैंड में वे डोमेस्टिक क्रिकेट डरहम के लिए खेल रहे हैं। रिटायरमेंट के बाद पहले ही मैच में बेन स्टोक्स ने दमदार शतक जड़ा और अपनी टीम को वनडे कप के मैच में जीत दिलाई। इससे साबित हो गया है कि शायद वे रिटायर्ड क्रिकेटर के तौर पर अब दुनिया की अलग-अलग टी20 लीग्स में खेलते नजर आ सकते हैं और उनका निशाना फिर से आईपीएल में खेलना भी होगा।
वनडे कप का मैच डर्बी में डर्बीशायर और डरहम के बीच खेला गया। इस मुकाबले में डर्बीशायर की टीम के कप्तान हैरी कैम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। स्कोरबोर्ड पर 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 256 रन बनाए। 112 रनों की पारी 118 गेंदों में 10 चौके और 1 छक्के की मदद से मार्टिन एंडरसन ने खेली, जबकि 48 रन ब्रूक गेस्ट ने बनाए। डरहम की ओर से ल्यूक रॉबिन्सन ने 3 विकेट निकाले, जबकि 2 विकेट शैफिकुल्लाह गफारी ने चटकाए। 1-1 विकेट जेम्स मिंटो और जॉर्ड ड्रिसेल को मिली। बेन स्टोक्स ने 9 ओवर में सिर्फ 38 रन दिए, लेकिन विकेट उन्हें नहीं मिला।
स्टोक्स ने जड़ा दमदार शतक
वहीं, जब इस मैच में डरहम की टीम 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो उतनी अच्छी शुरुआत नहीं मिली। 24 रन पर 2 विकेट टीम ने गंवा दिए थे। हालांकि, तीसरे विकेट के लिए एक साझेदारी हुई, क्योंकि नंबर चार पर बेन स्टोक्स बल्लेबाजी के लिए उतरे थे। विल रोड्स 60 गेंदों में 45 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन स्टोक्स क्रीज पर टिके रहे। उन्होंने पहले अर्धशतक पूरा किया और फिर 116 गेंदों में शतक ठोक दिया। 123 गेंदों में 10 चौके और 3 छक्कों की मदद से वे 108 रन बनाकर नाबाद लौटे और टीम को 5 विकेट से जीत दिलाई।
क्यों खेल रहे हैं बेन स्टोक्स?
आपके दिमाग में भी सवाल हो रहा होगा कि जब आखिरकार बेन स्टोक्स इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं तो फिर घरेलू क्रिकेट में क्यों एक्टिव हैं? इसके पीछे का कारण साफ है कि वह खुद को टी20 लीग्स के लिए तैयार कर रहे हैं। लंबे समय तक उनका फोकस रेड बॉल क्रिकेट पर था, लेकिन अब वे पूरी तरह व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपको दिखाई देंगे। हालांकि, सिर्फ घरेलू क्रिकेट और फिर टी20 लीग्स में। आईपीएल 2027 में भी वह खेलते हुए आपको नजर आ सकते हैं।
लेखक के बारे मेंVikash Gaur
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