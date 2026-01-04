श्रीलंका में शिफ्ट होंगे बांग्लादेश के सभी मैच? जल्द आ सकता है ICC का बड़ा फैसला
टी20 वर्ल्ड कप 2026 के आयोजन से पहले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) के सामने एक गंभीर स्थिति पैदा हो गई है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) ने भारत में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए अपने ग्रुप स्टेज के मैचों को देश से बाहर शिफ्ट करने का औपचारिक अनुरोध किया है। क्रिकबज की रिपोर्ट के अनुसार, आईसीसी इस अनुरोध पर विचार कर रही है और अगले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बड़ा फैसला ले सकती है।
बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने विश्व कप के सभी ग्रुप स्टेज के मैचों को भारत से बाहर कराने का आईसीसी से अनुरोध तब किया है, जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही लगातार हिंसा को देखते हुए बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल 2026 से रिलीज करने का आदेश केकेआर को दिया। बीसीसीआई के इस फैसले के बाद बीसीबी में और बांग्लादेश के सरकारी अधिकारियों में काफी नाराजगी देखने को मिली और उन्होंने प्रतिक्रिया स्वरूप भारत में विश्व कप ना खेलने का फैसला किया।
निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, इस मेगा टूर्नामेंट का आयोजन 7 फरवरी से 8 मार्च 2026 तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में होना है। वर्तमान शेड्यूल के तहत बांग्लादेश को अपने चार ग्रुप मैचों में से तीन मैच कोलकाता के ईडन गार्डन्स में वेस्टइंडीज, इटली और इंग्लैंड के खिलाफ खेलने हैं, जबकि एक मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में नेपाल के खिलाफ प्रस्तावित है। यदि आईसीसी बांग्लादेश की मांग स्वीकार करती है, तो श्रीलंका को सबसे स्पष्ट विकल्प के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि वह पहले से ही इस टूर्नामेंट का सह-मेजबान है। ऐसे में मैचों को वहां स्थानांतरित करना आसान होगा, हालांकि इससे टूर्नामेंट के मूल ढांचे में बदलाव आएगा।
आईसीसी के लिए यह फैसला काफी मुश्किल होगा, क्योंकि सुरक्षा या द्विपक्षीय राजनीति के आधार पर वेन्यू बदलना एक ऐसा उदाहरण पेश कर सकता है जिससे भविष्य में अन्य टीमें भी ऐसी मांगें कर सकती हैं। अगर आईसीसी बांग्लादेश के मैचों को श्रीलंका में शिफ्ट करने की अनुमति देता है तो श्रीलंका में मैचों को फिर से शेड्यूल करना, भारत में टिकटिंग योजनाओं को संशोधित करना और प्रतिद्वंद्वी टीमों के लिए खान-पान, रुकने आदि की व्यवस्था दोबारा सुनिश्चित करना जैसी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। आईसीसी का अगला कदम न केवल एक टीम के अनुरोध को हल करने के बारे में होगा, बल्कि टूर्नामेंट की निश्चितता और व्यावसायिक हितों को सुरक्षित रखने के बारे में भी होगा। यह विवाद वर्तमान में भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट संबंधों के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण बन गया है।