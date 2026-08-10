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ऋतुराज गायकवाड़ का टीम इंडिया में क्यों नहीं हुआ सिलेक्शन, चयनकर्ताओं ने इन वजहों से सरफराज खान को दी प्राथमिकता

By Vimlesh Kumar Bhurtiya
लाइव हिन्दुस्तान
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भारत बनाम श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में सरफराज खान को ही क्यों चुना गया, जबकि वे इंडिया ए टीम का भी हिस्सा नहीं थे। एक रिपोर्ट में ऋतुराज गायकवाड़ और शेख रसीद में से किसी एक के ना चुने जाने और इन दोनों के ऊपर सरफराज खान को तरजीह दिए जाने का खुलासा हुआ है।

sarfaraz khan and rituraj gaikwad
सरफराज खान को क्यों ऋतुराज से ऊपर चुना गया? (फाइल फोटो)

भारत बनाम श्रीलंका दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए साई सुदर्शन के स्थान पर सरफराज खान को टीम में चुना गया है। साई सुदर्शन चोट के कारण टीम इंडिया से बाहर हो गए हैं। वे सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में चोट से उबर रहे हैं। सरफराज खान ने अपना आखिरी भारत के लिए अपना आखिरी टेस्ट मैच नवंबर 2024 में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला था। उनकी टीम इंडिया में लगभग डेढ़ साल से अधिक समय के बाद वापसी हुई है। वे घरेलू क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करते आ रहे थे, लेकिन बॉर्डर- गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 के बाद उन्हें भारतीय टीम में स्थान नहीं दिया गया। हालांकि, आखिरकार किसी की रिप्सेमेंट ही सही, लेकिन टीम इंडिया में जगह तो मिली है।

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इंडिया ए के साथ अच्छा प्रदर्शन ना करना ऋतु के लिए बना रोड़ा

साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के रूप में सरफराज खान को चुना जाना एक संयोग भी कह सकते हैं, क्योंकि एक रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें कहा गया है कि चनयकर्ताओं की एक महीने पहले तक टॉप ऑर्डर रिप्लेसमेंट के लिए पहली प्रेफरेंस ऋतुराज गायकवाड़ थे। हालांकि, इंडिया ए से खेलते हुए उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, जिसकी वजह से इंडिया ए की टीम में भी अपनी जगह ना बना पाने वाले सरफराज खान को सीनियर टीम में जगह मिली। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार , "ऋतुराज गायकवाड़ को साई सुदर्शन के रिप्लेसमेंट के लिए संभावित विकल्प माना जा रहा था, क्योंकि चयनकर्ताओं ने उन्हें मिडिल ऑर्डर के लिए एक उपयुक्त विकल्प के रूप में चुना था। हालांकि, इंडिया ए सीरीज में उनके खराब प्रदर्शन (22, 1 और 13 रन) के कारण चयनकर्ताओं को ए टीम से बाहर के किसी और खिलाड़ी को विकल्प के रूप में देखना पड़ा।"

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शेख रसीद के भी ऊपर इसलिए दी गई तरजीह

शेख रसीद भी एक विकल्प थे। चयन समिति ने उन पर नजर बनाई हुई थी। इस युवा बल्लेबाज को भारतीय ए टीम में भी शामिल किया गया था और उन्होंने अपनी तीन पारियों में क्रमशः 45, 63 और 20 रन बनाए थे। हालांकि, श्रीलंका में स्पिन गेंदबाजों के लिए अनुकूल परिस्थितियां होने की आशंका को देखते हुए सरफराज खान का चयन किया गया। रिपोर्ट में कहा गया है कि चयनकर्ताओं और टीम प्रबंधन को ऐसे बल्लेबाज की जरूरत थी जो स्पिन के अनुकूल पिचों पर सफल हो सके। इसी वजह से सरफराज की चर्चा फिर से शुरू हुई। 62 मैचों में 64.73 के प्रथम श्रेणी औसत के साथ, मुंबई के इस बल्लेबाज को पहली पसंद के रूप में चुना गया। उन्होंने भारत के लिए अब तक 6 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसकी 11 पारियों में 371 रन 37 से अधिक की औसत से बनाए हैं।

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

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Vimlesh Kumar Bhurtiya

विमलेश कुमार भुर्तिया (Vimlesh Kumar Bhurtiya): खेल पत्रकार

संक्षिप्त विवरण
विमलेश कुमार भुर्तिया पिछले 4 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उन्होंने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई की है।

विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: विमलेश कुमार भुर्तिया भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक उभरता हुआ नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में, वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में स्पोर्ट्स टीम में बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पिछले चार वर्षों से वह इसी संस्थान से जुड़े हुए हैं और डिजिटल मीडिया की गतिशीलता, कार्यशैली और प्रकृति को समझने का प्रयास किया है। उनका मानना है कि पाठक किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म की रीढ़ होता है ऐसे में उनके हितों को ध्यान में रखते हुए खबरों का प्रकाशन होना चाहिए। यह पत्रकारिता को जीवंत रखता है और जर्नलिज्म का मूल गुण भी यही है।

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विमलेश ने भारत के सबसे प्रतिष्ठित पत्रकारिता संस्थान से अपनी शिक्षा ग्रहण की है। वे 2021-22 बैच के भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली के छात्र रहे हैं। उन्होंने इस नामी संस्थान से रेडियो एवं टेलीविजन पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है। इसके बाद उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में ही मास्टर्स यानी (M.A) की डिग्री भी हासिल की है। इन्होंने अपना ग्रेजुएशन मध्य प्रदेश के नामचीन साइंस कॉलेजों में से एक होलकर साइंस कॉलेज से किया है। ग्रेजुएशन के दूसरे साल से ही विमलेश की दिलचस्पी साहित्य और पत्रकारिता की ओर जागृत होने लगी थी। यही कारण था कि ग्रेजुएशन के दिनों में ही उन्होंने दैनिक चैतन्यलोक नामक इंदौर की क्षेत्रीय पत्रिका में काम करना शुरू कर दिया। कुछ महीनों बाद उन्होंने दैनिक भास्कर में बतौर कॉपी एडिटर ट्रेनिंग ली। उन्होंने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के पत्रकारिता और जनसंचार विभाग से मास मीडिया में इंटर्नशिप की। विमलेश कुमार भुर्तिया को कंप्यूटर का भी अच्छा ज्ञान है। उन्होंने भोपाल स्थित माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय से कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा किया है।

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Sarfaraz Khan
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