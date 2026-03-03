ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से बाहर हुईं रेणुका सिंह, 22 साल की खिलाड़ी ने किया रिप्लेस; BCCI ने किया ऐलान
तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गई हैं। उन्हें 22 साल की खिलाड़ी ने रिप्लेस किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को इसका ऐलान किया।
ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय महिला टीम को मंगलवार को झटका लगा जब अनुभवी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर काम के बोझ के प्रबंधन के कारण घरेलू टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गईं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा कि 30 वर्षीय रेणुका की जगह 22 वर्षीय काशवी गौतम को चुना गया है। सैकिया ने बयान में कहा, ''टीम इंडिया की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर पर्थ के वाका मैदान पर होने वाले एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गई हैं जो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ चल रही कई प्रारूप की सीरीज का हिस्सा है।''
उन्होंने कहा, ''काम के बोझ के बेहतर प्रबंधन के लिए रेणुका को आराम करने की सलाह दी गई है और वह गुलाबी गेंद के टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रेणुका की फिटनेस प्रगति पर करीब से नजर रखेगी।'' सैकिया ने कहा, ''महिला चयन समिति ने काशवी गौतम को उनकी जगह चुना है। काशवी मौजूदा दौरे की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा थीं।'' टेस्ट मैच शुक्रवार (6 मार्च) से शुरू हो रहा है। भारत के लिए छह एकदिवसीय खेलने वाली काशवी ने तीन विकेट लिए हैं जबकि महिला प्रीमियर लीग के 18 मैच में उनके नाम 19 विकेट हैं। भारत ने टी20 सीसीज 2-1 से जीती थी लेकिन तीन मैच की वनडे सीरीज में उसका सूपड़ा साफ हो गया।
वनडे सीरीज के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ''जीत का श्रेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाता है, उन्होंने सच में अच्छा क्रिकेट खेला और हमें वापसी करने का मौका नहीं दिया।'' उन्होंने कहा कि अब एक टेस्ट खेला जाएगा जिससे खिलाड़ियों को सकारात्मक रहना होगा। उन्होंने कहा, ''हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और निश्चित रूप से हम वापस जाकर सोचेंगे कि हमें वनडे क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि सभी को अच्छी मानसिक स्थिति में रखना बहुत जरूरी है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि हमारे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय है लेकिन अब यह सिर्फ खुद पर विश्वास करने और खुद को अच्छी मानसिक स्थिति में रखने और टीम के लिए सही काम करने के बारे में है।''
