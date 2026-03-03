होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से बाहर हुईं रेणुका सिंह, 22 साल की खिलाड़ी ने किया रिप्लेस; BCCI ने किया ऐलान

Mar 03, 2026 10:00 pm ISTMd.Akram पर्थ, भाषा
तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गई हैं। उन्हें 22 साल की खिलाड़ी ने रिप्लेस किया है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) ने मंगलवार को इसका ऐलान किया।

ऑस्ट्रेलिया टेस्ट से बाहर हुईं रेणुका सिंह, 22 साल की खिलाड़ी ने किया रिप्लेस; BCCI ने किया ऐलान

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई भारतीय महिला टीम को मंगलवार को झटका लगा जब अनुभवी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर काम के बोझ के प्रबंधन के कारण घरेलू टीम के खिलाफ एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गईं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के सचिव देवजीत सैकिया ने एक बयान में कहा कि 30 वर्षीय रेणुका की जगह 22 वर्षीय काशवी गौतम को चुना गया है। सैकिया ने बयान में कहा, ''टीम इंडिया की तेज गेंदबाज रेणुका ठाकुर पर्थ के वाका मैदान पर होने वाले एकमात्र टेस्ट से बाहर हो गई हैं जो ऑस्ट्रेलियाई महिला टीम के खिलाफ चल रही कई प्रारूप की सीरीज का हिस्सा है।''

उन्होंने कहा, ''काम के बोझ के बेहतर प्रबंधन के लिए रेणुका को आराम करने की सलाह दी गई है और वह गुलाबी गेंद के टेस्ट में चयन के लिए उपलब्ध नहीं होंगी। बीसीसीआई की मेडिकल टीम रेणुका की फिटनेस प्रगति पर करीब से नजर रखेगी।'' सैकिया ने कहा, ''महिला चयन समिति ने काशवी गौतम को उनकी जगह चुना है। काशवी मौजूदा दौरे की एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय टीम का भी हिस्सा थीं।'' टेस्ट मैच शुक्रवार (6 मार्च) से शुरू हो रहा है। भारत के लिए छह एकदिवसीय खेलने वाली काशवी ने तीन विकेट लिए हैं जबकि महिला प्रीमियर लीग के 18 मैच में उनके नाम 19 विकेट हैं। भारत ने टी20 सीसीज 2-1 से जीती थी लेकिन तीन मैच की वनडे सीरीज में उसका सूपड़ा साफ हो गया।

वनडे सीरीज के बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने कहा, ''जीत का श्रेय ऑस्ट्रेलियाई टीम को भी जाता है, उन्होंने सच में अच्छा क्रिकेट खेला और हमें वापसी करने का मौका नहीं दिया।'' उन्होंने कहा कि अब एक टेस्ट खेला जाएगा जिससे खिलाड़ियों को सकारात्मक रहना होगा। उन्होंने कहा, ''हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और निश्चित रूप से हम वापस जाकर सोचेंगे कि हमें वनडे क्रिकेट में कैसे आगे बढ़ना है। मुझे लगता है कि सभी को अच्छी मानसिक स्थिति में रखना बहुत जरूरी है।'' उन्होंने कहा, ''मुझे पता है कि हमारे पास तैयारी के लिए बहुत कम समय है लेकिन अब यह सिर्फ खुद पर विश्वास करने और खुद को अच्छी मानसिक स्थिति में रखने और टीम के लिए सही काम करने के बारे में है।''

Md.Akram

लेखक के बारे में

Md.Akram

मोहम्मद अकरम: खेल पत्रकार

परिचय: मोहम्मद अकरम 10 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रॉड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें खेल और राजनीति की दुनिया में गहरी दिलचस्पी है। क्रिकेट और अन्य खेलों से जुड़े अपडेट्स, मैच एनालिसिस और स्टोरी रिसर्च बखूबी अंजाम देते हैं। अकरम का मानना है कि खेल पत्रकारिता सिर्फ स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि खेल की भावना, खिलाड़ियों की मेहनत और उससे जुड़ी कहानियों को सामने लाना भी उतना ही जरूरी है।


अनुभव: अकरम को कंटेंट रिसर्च, स्क्रिप्ट राइटिंग, स्टोरीटेलिंग और एडिटिंग का अच्छा अनुभव है। 2016 में अमर उजाला की ओर से पत्रकारिता में डेब्यू किया। 2019 में टाइम्स नाउ से जुड़े और पांच साल यहां रहे। साल 2022 से लाइव हिंदुस्तान का हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑडियंस बिहेवियर को समझकर कंटेंट तैयार करते हैं, जो प्रभावशाली हो। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप और आईपीएल जैसे इवेंट कवर किए हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि: अकरम ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया से बी.ए. (ऑनर्स) मास मीडिया और आईआईएमसी से पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि और प्रोफेशनल अनुभव ने अकरम को मीडिया की बुनियादी समझ के साथ-साथ प्रैक्टिकल अप्रोच भी दी है। सीखते रहना और खुद को लगातार अपडेट करना प्रोफेशनल आदतों में शामिल है।


विशेषज्ञता:
मैचों की लाइव कवरेज और एनालिसिस
स्टैट्स बेस्ड दिलचस्पी स्टोरीज
हेडलाइन फ्रेमिंग और कॉपी एडिटिंग में मजबूत पकड़
डेडलाइन मैनेजमेंट और हाई-प्रेशर सिचुएशन में सटीक निर्णय

