विराट कोहली का वो वायरल नन्हा हमशक्ल याद है? उसने तो 'किंग' के बचपन के रोल भी कर लिया

न्यूजीलैंड के खिलाफ पिछले महीने वनडे सीरीज के दौरान वायरल हुआ विराट कोहली का नन्हा सा हमशक्ल याद है? वही जिसे देखते ही किंग कोहली ने रोहित शर्मा से कहा था- वो देख मेरा हमशक्ल। वही जिसके साथ कोहली ने तस्वीरें भी खिंचवाई। अब उस वायरल बच्चे ने एक कैंपेन में बचपन के विराट कोहली का रोल निभाया है। टीम इंडिया के लीड स्पॉन्सर अपोलो टायर्स के कैंपेन में गर्वित ने विराट कोहली के बचपन वाला किरदार निभाया है।

कैंपेन में विराट के अलावा सचिन, रोहित और अन्य क्रिकेटर अपोलो टायर्स ने 'हर सफर में दम है' कैंपेन लॉन्च किया है। उसमें सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, रोहित शर्मा, केएल राहुल, शुभमन गिल और अर्शदीप सिंह नजर आते हैं।

इस कैंपेन में इन स्टार क्रिकेटरों में से कुछ के बचपन से लेकर भारतीय क्रिकेट पर छा जाने तक के सफर का जिक्र है। गर्वित को इसमें विराट कोहली के बचपन की भूमिका निभाते देखा जा सकता है। एक जगह दिख रहा कि टीवी चल रहा है और सचिन तेंदुलकर बैटिंग कर रहे हैं। वहीं टीवी के सामने गर्वित यानी 'किड कोहली' सचिन के शॉट को इमिटेट कर रहे हैं। एक अन्य सीन में 'किड कोहली' ऐसा शॉट लगाते हैं कि उनके पिता के स्कूटर का साइड मिरर टूट जाता है। एक जगह गर्वित को स्कूटर की सवारी करते दिखाया गया है। उसके कंधों पर क्रिकेट किट बैग है और उसके पिता स्टूटर चला रहे हैं।

'किड कोहली' के रोल में गर्वित कैंपेन में एआर रहमान का 'मां तुझे सलाम' सॉन्ग बज रहा है। इस कैंपेन का निर्देशन अभिनय देव ने किया है।

इस कैंपेन फिल्म के बारे में बीसीसीआई के सचिव देवजीत सैकिया ने कहा, 'ये फिल्म भारतीय क्रिकेट की आत्मा को विश्वसनीय ढंग से पकड़ती है। ये दिखाती है कि उच्चतम स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए कड़ी मेहनत, त्याग और सहनशक्ति की जरूरत होती है।'

7 फरवरी से टीम इंडिया करेगी वर्ल्ड कप अभियान का आगाज ये कैंपेन टी20 वर्ल्ड कप से पहले लॉन्च किया गया है। भारत शनिवार को अमेरिका के खिलाफ मैच से अपने वर्ल्ड कप अभियान की शुरुआत करेगा। टीम इंडिया ग्रुप ए में है जिसमें उसके अलावा पाकिस्तान, नामीबिया और अमेरिका हैं। 15 फरवरी को कोलंबो में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच तय है लेकिन पीसीबी ने उस मैच में नहीं उतरने का फैसला किया है।