Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़real luxury Yuzvendra Chahal bought a new car and wrote a heartwarming message about his parents
असली लग्जरी…नई कार खरीद कर युजवेंद्र चहल ने माता-पिता को लेकर लिखी दिल छू लेने वाली बात

संक्षेप:

युजवेंद्र चहल लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनके पास पहले से ही पोर्शे, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयल और लैंबोर्गिनी की कारें हैं। अब उनके कलेक्शन में बीएमडब्लू की कार की भी एंट्री हो गई है। उसे खरीदने के बाद उन्होंने माता-पिता को लेकर दिल छूने वाली बात कही है।

Dec 22, 2025 03:14 pm ISTChandra Prakash Pandey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय क्रिकेट टीम से काफी समय से बाहर चल रहे स्पिनर युजवेंद्र चहल ने बीएमडब्लू की एक नई लग्जरी कार खरीदी है। किसी स्टार क्रिकेटर का कोई लग्जरी गाड़ी खरीदना बड़ी बात नहीं है लेकिन चहल के लिए खास है। उनके पास पहले से ही लग्जरी कारों का कलेक्शन है। इस बार खास इसलिए कि पिछले काफी समय से उनका निजी जीवन काफी उथल-पुथल रहा है। उनका और धनश्री वर्मा का तलाक हो चुका है। वह नई कार खरीदने अपने माता-पिता के साथ गए थे। कार खरीदने के बाद उन्होंने अपने माता-पिता को लेकर इतनी प्यारी लाइन लिखी है जो दिल छू लेगा।

नई कार की तस्वीर एक्स पर पोस्ट करते हुए चहल ने लिखा, 'अपनी नई कार को उन दो लोगों के साथ घर लेकर आया जिन्होंने हर सपने को संभव बनाया है। अपने माता-पिता को इस माइलस्टोन को देखते और लुत्फ उठाते देखना ही रियल लग्जरी है।'

युजवेंद्र चहल लग्जरी कारों के शौकीन हैं। उनके पास पहले से ही पोर्शे, मर्सिडीज, रॉल्स रॉयल और लैंबोर्गिनी की कारें हैं। इन कारों की कीमत करीब 70 लाख रुपये से लेकर 6 करोड़ रुपये तक से ज्यादा है। अब उनके कलेक्शन में बीएमडब्लू की कार की भी एंट्री हो गई है।

युजवेंद्र चहल हाल ही में बीमार हुए थे। उन्होंने खुलासा किया था कि उन्हें डेंगू और चिकुगुनिया हुआ था। इस वजह से वह घरेलू क्रिकेट से भी दूर रहे हैं। उन्होंने आखिरी बार क्रिकेट 30 नवंबर को खेला था जब वह सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में हरियाणा की तरफ से गुजरात के खिलाफ खेले थे। उसके बाद बीमार होने की वजह से वह आगे मैच नहीं खेले। उस मैच में चहल को एक भी विकेट नहीं मिला था और हरियाणा को हार का सामना करना पड़ा था।

विजय हजारे ट्रॉफी में भी युजवेंद्र चहल नहीं दिखेंगे। वह स्क्वाड में अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। ये ट्रॉफी 24 दिसंबर से शुरू हो रही है।

युजवेंद्र चहल ने अब तक 72 ओडीआई मैच खेले हैं जिनमें उनके नाम 121 विकेट दर्ज हैं। उन्होंने 80 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं जिनमें उन्होंने 96 विकेट लिए हैं। वह 24 जनवरी 2023 के बाद ओडीआई नहीं खेले हैं। इसी तरह 13 अगस्त 2023 के बाद वह टी20 इंटरनेशनल भी नहीं खेले हैं। हालांकि आईपीएल में वह लगातार खेल रहे हैं। वह पंजाब किंग्स का हिस्सा हैं।

