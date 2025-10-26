IPL में अच्छा करने पर मिलती है भारतीय टीम में एट्री, भारतीय गेंदबाज नवदीप सैनी ने खोले राज

संक्षेप: तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है। चोटों और अंतर्राष्ट्रीय टीम से बाहर होने के कारण संघर्ष कर रहे सैनी अब पूरी लय हासिल कर चुके हैं।

भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का कहना है कि सच्चाई यही है कि अगर किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है तो उसे इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। कई लोगों को लगता है कि सैनी की गेंदबाजी की चमक फीकी हो गई है लेकिन उनके हाथों में आई 51 ओवर पुरानी, ​​खुरदरी और बेजान एसजी टेस्ट गेंद अचानक से जीवंत हो जाती है। सैनी ने ऐसी ही गेंद पर हिमाचल के सलामी बल्लेबाज सिद्धांत पुरोहित (70) को आउट किया। यह उनके उसी जोश की याद दिलाता है जिसने उन्हें 2019 में भारत के लिए पदार्पण कराया था। भारत के लिए दो टेस्ट, आठ वनडे और 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद 32 वर्षीय सैनी का मानना ​​है कि राष्ट्रीय टीम में अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है।

सैनी ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं जब आया था मेरे पास खोने को कुछ नहीं था और इतने साल बाद आज भी खोने को कुछ नहीं है। मैं अगर भारतीय टीम में वापसी का सपना ना देखूं तो मुझे हक नहीं दिल्ली की टीम में एक स्थान रोक कर रखूं। ’’

यह तेज गेंदबाज आखिरी बार 2021 में भारत के लिए खेला था। वह खिलाड़ियों के चयन की बदलती वास्तविकताओं के बारे में स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे किसी को यह बात पसंद आए या नहीं, भारत के लिए खेलने के लिए आपको आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। यह एक सच्चाई है। एक साल पहले मुझे कंधे में चोट लगी थी जिससे मेरी रफ्तार कम हो गई थी। इसकी वजह से मुझे आईपीएल अनुबंध गंवाना पड़ा।’’

यह पूछने पर कि क्या वह विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे सीमित ओवरों के प्रारूपों में ही खेलना पसंद करेंगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘मैं खेल सकता हूं, लेकिन मुझे दिन के मैचों में गेंदबाजी करने की यह चुनौती पसंद है। मुझे मजा आता है। पिछले मैच में मुझे (हैदराबाद में) विकेट नहीं मिले क्योंकि विकेट धीमा था। इस पिच पर चाय के बाद पिच जीवंत हो गई। ’’