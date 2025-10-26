Cricket Logo
होमफोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsक्रिकेट न्यूज़Ready to Fire indian pacer Navdeep Saini Targets Strong Show in Upcoming IPL Season
IPL में अच्छा करने पर मिलती है भारतीय टीम में एट्री, भारतीय गेंदबाज नवदीप सैनी ने खोले राज

IPL में अच्छा करने पर मिलती है भारतीय टीम में एट्री, भारतीय गेंदबाज नवदीप सैनी ने खोले राज

संक्षेप: तेज गेंदबाज नवदीप सैनी ने आगामी इंडियन प्रीमियर लीग सीजन में धमाकेदार प्रदर्शन करने का लक्ष्य रखा है। चोटों और अंतर्राष्ट्रीय टीम से बाहर होने के कारण संघर्ष कर रहे सैनी अब पूरी लय हासिल कर चुके हैं।

Sun, 26 Oct 2025 10:44 PMHimanshu Singh Bhasha
share Share
Follow Us on

भारत के तेज गेंदबाज नवदीप सैनी का कहना है कि सच्चाई यही है कि अगर किसी खिलाड़ी को राष्ट्रीय टीम के लिए खेलना है तो उसे इंडियन प्रीमियर लीग में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। कई लोगों को लगता है कि सैनी की गेंदबाजी की चमक फीकी हो गई है लेकिन उनके हाथों में आई 51 ओवर पुरानी, ​​खुरदरी और बेजान एसजी टेस्ट गेंद अचानक से जीवंत हो जाती है। सैनी ने ऐसी ही गेंद पर हिमाचल के सलामी बल्लेबाज सिद्धांत पुरोहित (70) को आउट किया। यह उनके उसी जोश की याद दिलाता है जिसने उन्हें 2019 में भारत के लिए पदार्पण कराया था। भारत के लिए दो टेस्ट, आठ वनडे और 11 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने के बाद 32 वर्षीय सैनी का मानना ​​है कि राष्ट्रीय टीम में अभी उनका काम पूरा नहीं हुआ है।

सैनी ने दिन का खेल समाप्त होने के बाद पत्रकारों से कहा, ‘‘मैं जब आया था मेरे पास खोने को कुछ नहीं था और इतने साल बाद आज भी खोने को कुछ नहीं है। मैं अगर भारतीय टीम में वापसी का सपना ना देखूं तो मुझे हक नहीं दिल्ली की टीम में एक स्थान रोक कर रखूं। ’’

यह तेज गेंदबाज आखिरी बार 2021 में भारत के लिए खेला था। वह खिलाड़ियों के चयन की बदलती वास्तविकताओं के बारे में स्पष्ट थे। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे किसी को यह बात पसंद आए या नहीं, भारत के लिए खेलने के लिए आपको आईपीएल में अच्छा प्रदर्शन करना ही होगा। यह एक सच्चाई है। एक साल पहले मुझे कंधे में चोट लगी थी जिससे मेरी रफ्तार कम हो गई थी। इसकी वजह से मुझे आईपीएल अनुबंध गंवाना पड़ा।’’

ये भी पढ़ें:फील्डिंग के दौरान रावल का टखना मुड़ा, दर्द देख खिलाड़ी भी डरे; लाना पड़ा स्ट्रेचर

यह पूछने पर कि क्या वह विजय हजारे ट्रॉफी या सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जैसे सीमित ओवरों के प्रारूपों में ही खेलना पसंद करेंगे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ‘‘मैं खेल सकता हूं, लेकिन मुझे दिन के मैचों में गेंदबाजी करने की यह चुनौती पसंद है। मुझे मजा आता है। पिछले मैच में मुझे (हैदराबाद में) विकेट नहीं मिले क्योंकि विकेट धीमा था। इस पिच पर चाय के बाद पिच जीवंत हो गई। ’’

तो क्या उन्हें अब भी लगता है कि वह भारतीय टीम में की वापसी कर सकते हैं तो उन्होंने कहा, ‘‘क्यों नहीं। अगर मैं पांच-पांच विकेट ले लूं तो मैं फिर से चर्चा का हिस्सा बन जाऊंगा। ’’ सैनी अगले महीने 33 साल के हो जाएंगे और अब भी वापसी की उम्मीद लगाए हैं।

Himanshu Singh

लेखक के बारे में

Himanshu Singh
हिमांशु सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। इन्हें हिंदी पत्रकारिता में करीब 6 साल का अनुभव है। इन्होंने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई आईएमएस (नोएडा) से की है। 2017 में पंचायती टाइम्स वेबसाइट में बतौर ट्रेनी खेल पत्रकारिता का पहला अनुभव हासिल किया। 2018 में स्पोर्ट्स कंटेंट राइटर के तौर पर ईटीवी से जुड़े। यहां पर करीब तीन साल काम करने के बाद इनसाइडस्पोर्ट्स से जुड़े। यहां पर एक साल तक रहे। इसके बाद 2022 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ बतौर सीनियर कंटेंट राइटर अपनी पारी शुरू की। अपने करियर के दौरान हिमांशु ने ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, आईपीएल, क्रिकेट वर्ल्ड कप जैसे तमाम बड़े इवेंट्स कवर किए हैं। और पढ़ें
Indian Cricket Team Navdeep Saini
लेटेस्ट Ind vs Aus Live Score, क्रिकेट न्यूज, Cricket Live score, Asia Cup Schedule, Asia cup Points Table वाले खिलाड़ियों की जानकारी हिंदी में हिंदुस्तान पर |