Hindi Newsक्रिकेटRCBW vs UPW WPL 2026 live update: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से भिड़ेंगे यूपी के 'वारियर्स'
RCBW vs UPW WPL 2026 live update: आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू से भिड़ेंगे यूपी के 'वारियर्स'

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Mon, 12 Jan 2026 05:17 PM IST
वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 5वें मैच के लाइव ब्लॉग में आपका स्वागत है! आज नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स अकादमी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और यूपी वॉरियर्स (UPW) के बीच एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। आरसीबी की टीम पिछले मैच में मुंबई इंडियंस के खिलाफ आखिरी गेंद पर मिली रोमांचक जीत के बाद आत्मविश्वास से भरी है, जहां नादिन डी क्लार्क ने अंतिम पलों में अपनी बल्लेबाजी से चमत्कार किया था। वहीं, मेग लैनिंग की कप्तानी वाली यूपी वॉरियर्स की टीम टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत की तलाश में उतरेगी, जिन्हें अपने पहले मैच में गुजरात जायंट्स के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। दोनों टीमों के बीच हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 3-3 की बराबरी पर है, जो आज के मुकाबले को और भी रोमांचक बनाता है।

12 Jan 2026, 05:17:14 PM IST

RCBW vs UPW WPL 2026 live update 7:30 बजे शुरू होगा मैच

भारतीय समय के अनुसार यह मुकाबला शाम साढ़े सात बजे से खेला जाएगा। मैदान में दर्शकों की अच्छी तादात देखी जा सकती है। आरसीबी अपनी दूसरी जीत के लिए मैदान पर उतरेगी, वहीं यूपी वारियर्स को पहली जीत की तलाश है।

12 Jan 2026, 05:17:14 PM IST

RCBW vs UPW WPL 2026 live update यूपी वॉरियर्स वुमेंस (UPW) स्क्व़ॉड

मेग लैनिंग (कप्तान), किरण नवगिरे, फोबे लिचफील्ड, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, श्वेता सहरावत (विकेटकीपर), डिएंड्रा डॉटिन, सोफी एक्लेस्टोन, आशा शोभना, शिखा पांडे, क्रांति गौड़, क्लो ट्रायॉन, चार्ली नॉट, गोंगडी त्रिशा, शिप्रा गिरी, सुमन मीणा, सिमरन शेख, प्रतिका रावल।

12 Jan 2026, 05:17:14 PM IST

RCBW vs UPW WPL 2026 live update रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वुमेंस (RCBW) स्क्व़ॉड

स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, दयालन हेमलता, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लार्क, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल, प्रेमा रावत, लिन्से स्मिथ, लॉरेन बेल, पूजा वस्त्राकर, जॉर्जिया वोल, कुमार प्रत्युषा, सयाली सतघरे, गौतमी नाइक।

