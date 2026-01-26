RCBW vs MIW WPL 2026 live Score: आज RCB के धुरंधरों से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस

26 Jan 2026, 06:33:05 PM IST
वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 16वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और मुंबई इंडियंस (MIW) की टीमें वडोदरा के बीसीए (BCA) स्टेडियम में आमने-सामने हैं। सीजन की शुरुआत में इन दोनों के बीच हुए मुकाबले के बाद से स्थिति काफी बदल चुकी है, जहां स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली बेंगलुरु की टीम 5 लगातार जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, वहीं डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस अपनी लय और निरंतरता के लिए संघर्ष कर रही है। मुंबई के लिए यह मैच क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु अपनी हालिया हार के बाद फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी।
RCBW vs MIW WPL 2026 live Score: लो स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद
वडोदरा के बीसीए (BCA) स्टेडियम, कोटाम्बी की पिच रिपोर्ट के अनुसार, यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस मैदान की पिचें काली मिट्टी (black-soil) से तैयार की गई हैं, जो गेंदबाजों को पूरे मैच के दौरान खेल में सक्रिय बनाए रखती हैं।
RCBW vs MIW WPL 2026 live Score: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु महिला स्क्वॉड
• कप्तान: स्मृति मंधाना
• खिलाड़ी: ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल, गौतमी नाइक, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल, प्रत्युषा कुमार, प्रेमा रावत, दयालन हेमलता, पूजा वस्त्राकर, लिन्से स्मिथ।
RCBW vs MIW WPL 2026 live Score: मुंबई इंडियंस महिला स्क्वॉड
• कप्तान: हरमनप्रीत कौर
• खिलाड़ी: सजीवन सजना, हेले मैथ्यूज, नेट साइवर-ब्रंट, निकोला कैरी, अमनजोत कौर, संस्कृति गुप्ता, राहिला फिरदौस (विकेटकीपर), वैष्णवी शर्मा, पूनम खेमनार, शबनिम इस्माइल, साइका इशाक, मिली इलिंगवर्थ, त्रिवेणी वशिष्ठ, नल्ला क्रांति रेड्डी, अमेलिया केर।