RCBW vs MIW WPL 2026 live Score: आज RCB के धुरंधरों से भिड़ेगी मुंबई इंडियंस

rcb vs mi

वुमेंस प्रीमियर लीग (WPL) 2026 के 16वें मुकाबले में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCBW) और मुंबई इंडियंस (MIW) की टीमें वडोदरा के बीसीए (BCA) स्टेडियम में आमने-सामने हैं। सीजन की शुरुआत में इन दोनों के बीच हुए मुकाबले के बाद से स्थिति काफी बदल चुकी है, जहां स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली बेंगलुरु की टीम 5 लगातार जीत के साथ प्लेऑफ में जगह बना चुकी है, वहीं डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस अपनी लय और निरंतरता के लिए संघर्ष कर रही है। मुंबई के लिए यह मैच क्वालिफिकेशन की रेस में बने रहने के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है, जबकि बेंगलुरु अपनी हालिया हार के बाद फिर से जीत की पटरी पर लौटना चाहेगी।

26 Jan 2026, 06:33:05 PM IST RCBW vs MIW WPL 2026 live Score: लो स्कोरिंग मैच होने की उम्मीद वडोदरा के बीसीए (BCA) स्टेडियम, कोटाम्बी की पिच रिपोर्ट के अनुसार, यहां बल्लेबाजों के लिए रन बनाना काफी चुनौतीपूर्ण रहा है। इस मैदान की पिचें काली मिट्टी (black-soil) से तैयार की गई हैं, जो गेंदबाजों को पूरे मैच के दौरान खेल में सक्रिय बनाए रखती हैं।