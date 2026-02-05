RCB vs DC WPL Final Live Score: दिल्ली और आरसीबी के बीच फाइनल मुकाबला आज

RCB vs DC WPL Final Live Score: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का वह ऐतिहासिक दिन आ गया है जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आज वडोदरा के BCA स्टेडियम, कोटम्बी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) खिताबी जीत के लिए आमने-सामने होंगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि वे लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन पिछले तीन मौकों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में इस टीम ने लीग में उतार-चढ़ाव के बाद एलिमिनेटर जीतकर यहां तक का सफर तय किया है।

दूसरी तरफ, स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली बेंगलुरु की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है। लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सीधे फाइनल में जगह बनाई और अब उनकी नजरें अपने दूसरे खिताब पर हैं। वडोदरा की पिच स्पिनरों के लिए अनुकूल रही है। इस मैदान पर 160 से अधिक का स्कोर चेज करना चुनौतीपूर्ण रहा है। क्या दिल्ली अपना 'चोकर्स' का टैग हटाकर पहली बार ट्रॉफी उठाएगी या बेंगलुरु का दबदबा कायम रहेगा? हमारे इस लाइव ब्लॉग में जुड़िए मैच की हर गेंद और हर रोमांचक पल की अपडेट्स के लिए।