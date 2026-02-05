RCB vs DC WPL Final Live Score: दिल्ली और आरसीबी के बीच फाइनल मुकाबला आज

Cricket Logo
LIVE Updatesरिफ्रेश

RCB vs DC WPL Final Live Score महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का वह ऐतिहासिक दिन आ गया है जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आज वडोदरा के BCA स्टेडियम, कोटम्बी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) खिताबी जीत के लिए आमने-सामने होंगी। मुकाबला 7:30 बजे शुरू होगा।

Vimlesh Kumar Bhurtiya| लाइव हिन्दुस्तान | Thu, 05 Feb 2026 04:38 PM IST
RCB vs DC WPL Final Live Score: महिला प्रीमियर लीग (WPL) 2026 का वह ऐतिहासिक दिन आ गया है जिसका क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था। आज वडोदरा के BCA स्टेडियम, कोटम्बी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) और दिल्ली कैपिटल्स (DC) खिताबी जीत के लिए आमने-सामने होंगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए यह मुकाबला किसी अग्निपरीक्षा से कम नहीं है, क्योंकि वे लगातार चौथी बार फाइनल में पहुंचे हैं, लेकिन पिछले तीन मौकों पर उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। जेमिमा रोड्रिग्स की कप्तानी में इस टीम ने लीग में उतार-चढ़ाव के बाद एलिमिनेटर जीतकर यहां तक का सफर तय किया है।

दूसरी तरफ, स्मृति मंधाना की अगुवाई वाली बेंगलुरु की टीम आत्मविश्वास से लबरेज है। लीग स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए उन्होंने सीधे फाइनल में जगह बनाई और अब उनकी नजरें अपने दूसरे खिताब पर हैं। वडोदरा की पिच स्पिनरों के लिए अनुकूल रही है। इस मैदान पर 160 से अधिक का स्कोर चेज करना चुनौतीपूर्ण रहा है। क्या दिल्ली अपना 'चोकर्स' का टैग हटाकर पहली बार ट्रॉफी उठाएगी या बेंगलुरु का दबदबा कायम रहेगा? हमारे इस लाइव ब्लॉग में जुड़िए मैच की हर गेंद और हर रोमांचक पल की अपडेट्स के लिए।

5 Feb 2026, 04:20:40 PM IST

RCB vs DC WPL Final Live Score दिल्ली का आधिकारिक स्क्वॉड

जेमिमा रोड्रिग्स (कप्तान), लिज़ेल ली (विकेटकीपर), शैफाली वर्मा, लौरा वोल्वार्ट, मरिज़ान कैप, चिनेल हेनरी, निकी प्रसाद, स्नेह राणा, मिन्नू मणि, श्री चरणी, नंदनी शर्मा, अलाना किंग, तानिया भाटिया, लुसी हैमिल्टन, प्रगति सिंह, एडला सृजना।

5 Feb 2026, 04:20:40 PM IST

RCB vs DC WPL Final Live Score आरसीबी का आधिकारिक स्क्वॉड

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु विमेंस (RCBW): स्मृति मंधाना (कप्तान), ग्रेस हैरिस, जॉर्जिया वोल, ऋचा घोष (विकेटकीपर), राधा यादव, नादिन डी क्लर्क, पूजा वस्त्राकर, अरुंधति रेड्डी, सयाली सतघरे, श्रेयंका पाटिल, लॉरेन बेल, लिंसी स्मिथ, दयालन हेमलता, प्रत्युषा कुमार, गौतमी नाइक, प्रेमा रावत।

WPL 2026

