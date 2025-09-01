RCB working closely with BCCI KSCA to design better crowd management protocols after Bengaluru stampede RCB तैयार कर रही एक खास प्रोटोकॉल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से लेकर KSCS तक शामिल, Cricket Hindi News - Hindustan
RCB तैयार कर रही एक खास प्रोटोकॉल, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से लेकर KSCS तक शामिल

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) एक खास प्रोटोकॉल तैयार कर रही है। आरसीबी भीड़ प्रबंधन के बेहतर प्रोटोकॉल के लिए बीसीसीआई  और केएससीए के साथ काम कर रही है।

Bhasha Mon, 1 Sep 2025 03:41 PM
‘आरसीबी केयर्स’ की विस्तृत जानकारी देते हुए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने सोमवार को कहा कि फाउंडेशन बीसीसीआई और कर्नाटक प्रदेश क्रिकेट संघ (केएससीए) के साथ मिलकर भीड़ प्रबंधन के बेहतर प्रोटोकॉल तैयार कर रहा है। इस साल आरसीबी की आईपीएल में पहली खिताबी जीत के जश्न के दौरान भगदड़ में 11 लोग मारे गए थे।

मृतकों के परिवारों को 25 लाख रूपये मुआवजे का ऐलान कर चुके आरसीबी केयर्स ने कहा कि इसकी स्थापना ‘ हमारे 12वें सदस्य के सहयोग, सशक्तिकरण और तरक्की के लिए की गई है।’ फाउंडेशन में इस लक्ष्य को पाने के लिए छह बिंदुओं का फार्मूला बताया गया है लेकिन सरकार से मंजूरी मिलने के बाद ही इस पर अमल हो सकता है।

इसके एजेंडे में वित्तीय सहायता से इतर भी सहयोग मुहैया कराना शामिल है। इसमें बेहतर भीड़ प्रबंधन प्रोटोकॉल के लिये स्टेडियम अधिकारियों, खेल ईकाइयों और लीग साझेदारों से भी मिलकर काम करने की इच्छा जताई गई है।

फ्रेंचाइजी ने प्रशंसक सुरक्षा आडिट ढांचा भी तैयार करने का वादा किया है। इसके साथ ही मैदान पर अपने साझेदारों के प्रशिक्षण की भी बात कही है। आरसीबी केयर्स ने स्टेडियम के भीतर स्थानीय प्रतिभाओं के लिये रोजगार के अवसर देने की भी बात कही है।