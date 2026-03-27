RCB के सामने IPL 2026 के पहले मैच में ही होंगे ये 3 सवाल; आकाश चोपड़ा ने दिए जवाब
आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम साढ़े 7 बजे खेला जाएगा।
आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है। पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में शाम साढ़े 7 बजे खेला जाएगा। आरसीबी की नजरें इस सीजन अपने खिताब को बचाने पर होगी। हालांकि इस सीजन उन्हें कड़ी परीक्षा पार करनी होगी। खिलाड़ियों की चोट ने आरसीबी को पहले ही परेशान कर रखा है, वहीं सीजन के ओपनिंग मुकाबले में उन्हें 3 कड़े सवालों के जवाब देने होंगे। अगर आरसीबी इनके सही जवाब ढूंढने में कामयाब रहती है तो वह इस सीजन भी सफलता हासिल कर सकती है।
यह तीन सवाल पूर्व भारतीय क्रिकेटर और मौजूद एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने बताए हैं, साथ ही उन्होंने इन सवालों के जवाब भी दिए हैं।
आकाश चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम चैन पर पोस्ट की गई वीडियो में पहले सवाल में कहा कि देवदत्त पडिक्कल या वेंकटेश अय्यर? आरसीबी प्लेइंग XI में किसे मौका देगी।
आरसीबी की बैटिंग लाइनअप एकदम पैक है, ऐसे में किसी एक भारतीय को ही यहां जगह मिल सकती है। आकाश चोपड़ा का कहना है कि पडिक्कल ने पिछले सीजन कुछ गलत नहीं किया है। उन्होंने रन बनाए हैं और आरसीबी को उन्हीं के साथ बने रहना चाहिए। हालांकि उन्होंने यह भी बोला कि वेंकटेश अय्यर के आने से टीम को बॉलिंग ऑप्शन भी मिल जाएगा।
दूसरा सवाल यह है कि आरसीबी किन 4 विदेशी खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी? आकाश चोपड़ा ने कहा कि रोमारियो शेफर्ड, फिल सॉल्ट और टिम डेविड के रूप में तीन खिलाड़ी तो कन्फर्म है। जब तक जोश हेजलवुड फिट नहीं हो जाते, तब तक आरसीबी डफी को मौका दे सकती है।
तीसरा सवाल यह है कि यश दयाल के बाहर होने पर आरसीबी किस भारतीय पर भरोसा जताए? दो विकल्प रसीक सलाम और मंगेश यादव हैं। आकाश चोपड़ा का कहना है कि जो खिलाड़ी नेट्स में बेहतर करेगा आरसीबी उसे मौका देगी। आकाश चोपड़ा को लगता है कि मंगेश को डेब्यू का मौका मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें