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RCB vs SRH Playing XI: बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला, ऐसी हो सकती हैं दोनों की प्लेइंग इलेवन

Mar 28, 2026 09:42 am ISTVikash Gaur लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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RCB vs SRH Probable Playing XI: IPL 2026 का पहला मैच आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच होना है। दोनों टीमें किस प्लेइंग इलेवन के साथ उतर सकती हैं? ये जान लीजिए।

RCB vs SRH Playing XI: बेंगलुरु और हैदराबाद के बीच मुकाबला, ऐसी हो सकती हैं दोनों की प्लेइंग इलेवन

RCB vs SRH Probable Playing XI: IPL 2026 की शुरुआत आज यानी शनिवार 28 मार्च से हो रही है। बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में आईपीएल के 19वें सीजन का पहला मुकाबला खेला जाएगा। मेजबान और डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी के सामने सनराइजर्स हैदराबाद यानी एसआरएच की टीम होगी। मुकाबला कड़ा और हाई स्कोरिंग होने की पूरी उम्मीद है। दोनों टीमों में धाकड़ बल्लेबाज हैं, जो बड़े-बड़े शॉट्स खेलने में माहिर हैं। ऐसे में दोनों की प्लेइंग इलेवन कैसी हो सकती है? ये जान लीजिए।

आईपीएल की मौजूदा चैंपियन आरसीबी की बात करें तो रजत पाटीदार की कप्तानी वाली टीम शुरुआत से ही अपनी टॉप प्लेइंग इलेवन बनाने की ओर देखेगी। फिल साल्ट और विराट कोहली ओपन करते दिखेंगे, जबकि वेंकटेश अय्यर और रजत पाटीदार तीसरे और चौथे पायदान पर बल्लेबाजी करेंगे। जितेश शर्मा पांचवें नंबर पर होंगे और छठे नंबर पर क्रुणाल पांड्या या रोमारियो शेफर्ड खेलेंगे। वे सातवें पर भी दिखाई दे सकते हैं। टिम डेविड 8वें नंबर पर होंगे। इसके बाद भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और सुयश शर्मा होंगे। वहीं, इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मंगेश यादव या रसिख दार दिख सकते हैं।

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RCB की संभावित प्लेइंग इलेवन

फिल साल्ट, विराट कोहली, वेंकटेश अय्यर, रजत पाटीदार (कप्तान), जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पांड्या, रोमारियो शेफर्ड, टिम डेविड, भुवनेश्वर कुमार, जैकब डफी और सुयश शर्मा (इम्पैक्ट प्लेयर मंगेश यादव/रसिख दार)

सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो कप्तान पैट कमिंस अभी उपलब्ध नहीं है। उनकी जगह ईशान किशन कप्तान हैं। वे नंबर 3 पर खेलेंगे। ट्रैविस हेड और अभिषेक शर्मा ओपन करेंगे। हेनरिक क्लासेन चौथे पायदान पर होंगे, जबकि नितीश कुमार रेड्डी और अनिकेत वर्मा पांचवें और छठे नंबर पर दिखाई पड़ सकते हैं। लियाम लिविंगस्टोन सातवें नंबर पर खेल सकते हैं। इसके बाद हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स और जयदेव उनादकट खेल सकते हैं। गेंदबाजी में शिवम मावी इम्पैक्ट प्लेयर हो सकते हैं।

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SRH की संभावित प्लेइंग इलेवन

ट्रैविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन (कप्तान), हेनरिक क्लासेन (विकेटकीपर), नितीश कुमार रेड्डी, अनिकेत वर्मा, लियाम लिविंगस्टोन, हर्षल पटेल, हर्ष दुबे, ब्रायडन कार्स और जयदेव उनादकट (इम्पैक्ट प्लेयर शिवम मावी)

Vikash Gaur

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Vikash Gaur

विकाश गौड़: डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर कम असिस्टेंट मैनेजर, स्पोर्ट्स


संक्षिप्त विवरण:

विकाश गौड़ पिछले 8 वर्षों से हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) के स्पोर्ट्स सेक्शन में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर (असिस्टेंट मैनेजर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


विस्तृत बायो:

परिचय और अनुभव: विकाश गौड़ भारतीय डिजिटल स्पोर्ट्स मीडिया का एक उभरता हुआ चेहरा हैं। लगभग 8 वर्षों के अनुभव के साथ, विकाश ने डिजिटल पत्रकारिता की बारीकियों को जमीन से समझा है। 2016 में अपने करियर की शुरुआत करने वाले विकाश ने डिजिटल-फर्स्ट अप्रोच के साथ खेल पत्रकारिता में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। जनवरी 2021 से वह 'लाइव हिन्दुस्तान' की स्पोर्ट्स टीम के मुख्य स्तंभ बने हुए हैं, जहां वह कंटेंट प्लानिंग और स्पोर्ट्स कवरेज का नेतृत्व करते हैं।


करियर का सफर:
मंगलायतन विश्वविद्यालय, अलीगढ़ से पत्रकारिता का ककहरा सीखने के बाद विकाश का सफर 'खबर नॉन स्टॉप' से शुरू हुआ था, जो अब देश के प्रतिष्ठित मीडिया घरानों तक फैला हुआ है। उन्होंने पत्रिका समूह की वेबसाइट 'कैच न्यूज' में खेल की खबरों की तकनीकी समझ विकसित की। इसके बाद 'डेली हंट' में वीडियो प्रोड्यूसर के तौर पर काम करते हुए उन्होंने विजुअल स्टोरीटेलिंग के गुर सीखे। 'दैनिक जागरण' की वेबसाइट में करीब ढाई साल तक खेल डेस्क पर अपनी धार तेज करने के बाद, उन्होंने लाइव हिन्दुस्तान का रुख किया, जहां वे बीते 4 साल से चौके-छक्के लगा रहे हैं। इंटर्न के तौर पर प्रिंट की समझ हासिल कर चुके विकाश गौड़ के पास अब डिजिटल की अच्छी समझ है और वे ट्रेंड को बखूबी फॉलो करते हैं।


खेल जगत की कवरेज और विशेषज्ञता:
अपने अब तक के करियर में विकाश ने दुनिया के कई बड़े खेल आयोजनों को डेस्क और फील्ड पर रहकर कवर किया है। उनकी विशेषज्ञता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं है, बल्कि वह मल्टी-स्पोर्ट्स इवेंट्स की भी गहरी समझ रखते हैं। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख आयोजनों का व्यापक विश्लेषण और रिपोर्टिंग की है:


क्रिकेट:आईसीसी क्रिकेट विश्व कप, आईपीएल और द्विपक्षीय सीरीज।


ग्लोबल इवेंट्स: ओलंपिक गेम्स, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेल


पत्रकारिता का दृष्टिकोण:
विकाश का मानना है कि खेल पत्रकारिता केवल स्कोर बताने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह खिलाड़ियों के संघर्ष, खेल की रणनीति और डेटा के पीछे छिपी कहानी को पाठकों तक पहुंचाने का माध्यम है। लाइव हिन्दुस्तान में अपनी भूमिका में वह सुनिश्चित करते हैं कि खेल की खबरें सटीक, तेज और निष्पक्ष हों, जिससे पाठकों को एक संपूर्ण अनुभव मिल सके।


विशेषज्ञता:

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