RCB vs SRH मैच का टॉप-2 की रेस पर क्या पड़ेगा असर? बेंगलुरु का कट सकता है पत्ता; PBKS की होगी बल्ले-बल्ले

RCB vs SRH Match Impact on IPL 2025 Playoffs Top 2 Race- रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु वर्सेस सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2025 का 65वां मैच आज यानी शुक्रवार, 23 मई को लखनऊ के इकाना स्टेडियम में खेला जाना है। यह मैच आरसीबी के लिए टॉप-2 में बने रहने के लिए बेहद अहम है, अगर आज बेंगलुरु को हैदराबाद के हाथों हार का सामना करना पड़ता है तो उनका पत्ता टॉप-2 से कट सकता है। वहीं SRH पर जीत उन्हें पहले पायदान पर पहुंचा सकती है। आईए एक नजर डालते हैं RCB vs SRH मैच का आईपीएल 2025 प्लेऑफ टॉप-2 की रेस पर क्या असर पड़ेगा।