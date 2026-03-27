RCB vs SRH Live Telecast: नहीं होगी IPL 2026 की ओपनिंग सेरेमनी, जानें आरसीबी बनाम एसआरएच लाइव मैच कब, कहां और कैसे देखें
RCB vs SRH Live Telecast: आईपीएल 2026 का पहला मैच शनिवार, 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाना है। मैच भारतीय समयानुसार शाम साढ़े 7 बजे शुरू होगा।
RCB vs SRH Live Telecast: आईपीएल 2026 का आगाज शनिवार, 28 मार्च से होने जा रहा है। टूर्नामेंट का पहला मैच डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आमतौर पर आईपीएल के धुआंधार आगाज के लिए बीसीसीआई टूर्नामेंट की ओपनिंग सेरेमनी करवाता है, मगर इस बार ऐसा नहीं होगा। दरअसल, पिछले सीजन आरसीबी की जीत के बाद विक्ट्री परेड़ में हुई भगदड़ के चलते बड़ा हादसा हुआ था। उस हादसे में जान गंवाने वाले फैंस को श्रद्धांजलि देने के लिए बीसीसीआई ने यह कदम उठाया है। आईए जानते हैं आरसीबी बनाम एसआरएच मैच कितने बजे शुरू होगा।
RCB vs SRH IPL 2026 का पहला मैच कब खेला जाएगा?
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad आईपीएल 2026 का पहला मैच शनिवार, 28 मार्च को खेला जाएगा।
आरसीबी बनाम एसआरएच आईपीएल 2026 का पहला मैच कहां खेला जाएगा?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का पहला मैच बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा।
RCB vs SRH IPL 2026 का पहला मैच कितने बजे होगा शुरू?
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad आईपीएल 2026 का पहला मैच भारतीय समयानुसार शाम 7 बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा, जबकि टॉस के लिए दोनों कप्तान आधा घंटा पहले 7 बजे मैदान पर उतरेंगे।
आरसीबी बनाम एसआरएच आईपीएल 2026 का पहला मैच टीवी पर कैसे देखें लाइव?
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बनाम सनराइजर्स हैदराबाद आईपीएल 2026 का पहला मैच आप स्टार स्पोर्ट्स के विभिन्न नेटवर्क्स पर अलग-अलग भाषाओं में लाइव देख सकते हैं।
RCB vs SRH IPL 2026 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां होगी?
Royal Challengers Bengaluru vs Sunrisers Hyderabad आईपीएल 2026 के पहले मैच की लाइव स्ट्रीमिंग का मजा आप जियोहॉटस्टार के ऐप और वेबसाइट पर उठा सकते हैं। इसके अलावा RCB vs SRH लाइव स्कोर के लिए आप लाइवहिंदुस्तान के क्रिकेट पेज पर भी विजिट कर सकते हैं।
RCB vs SRH स्क्वॉड
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु: रजत पाटीदार (कप्तान), टिम डेविड, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, फिलिप साल्ट, जितेश शर्मा, जैकब बेथेल, क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, जोश हेजलवुड, रसिख सलाम डार, भुवनेश्वर कुमार, सुयश शर्मा, स्वप्निल सिंह, यश दयाल, नुवान तुषारा, वेंकटेश अय्यर, जैकब डफी, मंगेश यादव, जॉर्डन कॉक्स, विहान मल्होत्रा, कनिष्क चौहान, अभिनंदन। सिंह, विक्की ओस्तवाल, सात्विक देसवाल।
सनराइजर्स हैदराबाद: ट्रैविस हेड, ईशान किशन, हेनरिक क्लासेन, स्मरण रविचंद्रन, अभिषेक शर्मा, हर्ष दुबे, कामिंडु मेंडिस, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), ईशान मलिंगा, जयदेव उनादकट, हर्षल पटेल, सलिल अरोड़ा, प्रफुल्ल हिंगे, लियाम लिविंगस्टोन, शिवम मावी, जैक एडवर्ड्स, ब्रायडन कार्स, साकिब हुसैन, जीशान अंसारी, अनिकेत वर्मा, अमित कुमार, क्रेन्स फुलेट्रा।
लेखक के बारे मेंLokesh Khera
लोकेश खेड़ा लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। हिंदी पत्रकारिता में इन्हें एक दशक से भी अधिक का अनुभव है। बचपन की अपनी रुचि को प्रोफेशनल करियर में तबदील करते हुए 2018 में बतौर खेल पत्रकार अपना सफर शुरू किया। क्रिकेट के साथ बॉक्सिंग, कबड्डी, बैडमिंटन, हॉकी, एथलेटिक्स समेत तमाम खेलों को बारीकी से कवर करते हैं। क्रिकेट टुडे के साथ उनकी पारी का आगाज हुआ, जहां उन्होंने वेबसाइड के साथ मैगजीन के लिए काम किया। इसके बाद वह इंडिया टीवी के साथ जुड़े और वहां तीन साल अपनी सेवाएं दी। इस दौरान ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स, 2019 वनडे वर्ल्ड कप और 2021 टी20 वर्ल्ड कप जैसे तमाम इवेंट कवर किए और कई इंटरव्यू भी लिए, जिसमें दानिश कनेरिया और चेतन साकारिया जैसे इंटरनेशनल स्टार शामिल हैं। लाइव हिन्दुस्तान के साथ वह फरवरी 2022 जुड़े। यहां भी उन्होंने कॉमनवेल्थ, ओलंपिक, 2023 वनडे वर्ल्ड कप, 2024 टी20 वर्ल्ड कप, 2025 चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े-बड़े इंटरनेशनल इवेंट को बखूबी कवर किया और नई सचें सीखने में हमेशा रुचि रखते हैं। क्रिकेट पढ़ने लिखने के अलावा खुद खेलना भी पंसद करते हैं। इसके अलावा किताबें पढ़ना भी पंसद है।और पढ़ें